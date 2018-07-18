20 шедевров кулинарии, которые можно назвать только катастрофой. Но создатели блюд не сдаются

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Любовь к сладкому у нас заложена генетически. Капкейки, чизкейки, пирожные, шоколад — все это вызывает трепет в душе сладкоежек. К сожалению, современный темп жизни не позволяет нам часто готовить сладости на дому. И тогда на помощь приходят кондитеры, готовые выполнить любой каприз за наши деньги.

Мы в AdMe.ru нашли 20 творений любителей-тортоделов, которые, возможно, отобьют у вас желание печь самим или заставят тщательно выбирать кондитера к следующему празднику. А в конце подборки вас ждет маленький бонус для уставших глаз.

За торт женщина отдала $ 60. Никто из друзей семьи так и не смог угадать, какой знаменитости принадлежит лицо

Любовь — это когда ты печешь ему тортики, чтобы порадовать, а он всегда их ест

С правым глазом накосячил

Поклонники Леди Гаги периодически балуют свою любимицу тортиками в ее честь. Важен ведь не подарок, а внимание, не так ли?

Как мир, в котором созданы такие прекрасные вещи, может быть плох?

Кажется, пора вызывать Винчестеров

― Привет, я Олаф! Люблю жаркие объятия!

― Олаф?

― Ты меня слепила, ты помнишь?

― И ты живой?

Папа Микки, мама Лея

Когда заказчик, несмотря ни на что, доволен

В мультфильме «Гадкий я» зубы миньонов немного кривые, а вот во второй части («Гадкий я 2») они уже выровнены. А здесь вам не мультфильм

Маша, что с тобой стало?

Признаться честно, мы долго думали, кто здесь изображен. Ставили на Каспера. Но нет, это фея Динь-Динь

Жаль того ребенка, к которому приедет этот паровозик

По популярности среди детских мультиков Даша-следопыт превзошла знаменитую свинку Пеппу. Но даже это не спасло ее от рук народных умельцев

Здесь, конечно, мнения разделились. Выполнено с душой, но, Кристиан, кажется, ты редкостный стервец

Не стоит недооценивать Силу самоуверенности начинающих кондитеров

Avada Kedavra, так сказать

Фото, которое ты выкладываешь в Instagram vs. Ты в реальной жизни

Почти получилось



Рискнули бы съесть такой тортик?

Перевод: «Пока смерть не разлучит нас».