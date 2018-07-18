20 шедевров кулинарии, которые можно назвать только катастрофой. Но создатели блюд не сдаются
Любовь к сладкому у нас заложена генетически. Капкейки, чизкейки, пирожные, шоколад — все это вызывает трепет в душе сладкоежек. К сожалению, современный темп жизни не позволяет нам часто готовить сладости на дому. И тогда на помощь приходят кондитеры, готовые выполнить любой каприз за наши деньги.
Мы в AdMe.ru нашли 20 творений любителей-тортоделов, которые, возможно, отобьют у вас желание печь самим или заставят тщательно выбирать кондитера к следующему празднику. А в конце подборки вас ждет маленький бонус для уставших глаз.
За торт женщина отдала $ 60. Никто из друзей семьи так и не смог угадать, какой знаменитости принадлежит лицо
Любовь — это когда ты печешь ему тортики, чтобы порадовать, а он всегда их ест
С правым глазом накосячил
Поклонники Леди Гаги периодически балуют свою любимицу тортиками в ее честь. Важен ведь не подарок, а внимание, не так ли?
Как мир, в котором созданы такие прекрасные вещи, может быть плох?
Кажется, пора вызывать Винчестеров
― Привет, я Олаф! Люблю жаркие объятия!
― Олаф?
― Ты меня слепила, ты помнишь?
― И ты живой?
Папа Микки, мама Лея
Когда заказчик, несмотря ни на что, доволен
В мультфильме «Гадкий я» зубы миньонов немного кривые, а вот во второй части («Гадкий я 2») они уже выровнены. А здесь вам не мультфильм
Маша, что с тобой стало?
Признаться честно, мы долго думали, кто здесь изображен. Ставили на Каспера. Но нет, это фея Динь-Динь
Жаль того ребенка, к которому приедет этот паровозик
По популярности среди детских мультиков Даша-следопыт превзошла знаменитую свинку Пеппу. Но даже это не спасло ее от рук народных умельцев
Здесь, конечно, мнения разделились. Выполнено с душой, но, Кристиан, кажется, ты редкостный стервец
Не стоит недооценивать Силу самоуверенности начинающих кондитеров
Avada Kedavra, так сказать
Фото, которое ты выкладываешь в Instagram vs. Ты в реальной жизни
Почти получилось
Рискнули бы съесть такой тортик?
Перевод: «Пока смерть не разлучит нас».
А вы пекли когда-нибудь торты? Или вы профессиональный кондитер и знаете лайфхаки, позволяющие избежать ошибок? Делитесь секретами в комментариях.
Фото на превью cupcakebyema / blogspot, imgcrop