20+ счастливчиков поделились настоящими сокровищами, которые они нашли на сайтах объявлений

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На сайтах электронных объявлений, как в бабушкином сундуке, нередко можно откопать настоящие сокровища, которых уже нет на полках магазинов. Или они есть, но по очень кусачим ценам. Именно поэтому площадки наподобие Avito, Сraigslist и Kijiji пользуются популярностью среди пользователей сети.

AdMe.ru радуется вместе со счастливчиками, которым удалось урвать крутые вещицы на маркетплейсах или найти среди кучи предложений новых четвероногих друзей.

«5 лет назад я совершил лучшую покупку в своей жизни»

«За $ 200 я купил этот замечательный диван»

«Впервые совершил покупку на сайте объявлений, и теперь мое сердце наполнено любовью»

«Я только что купила этого плохого парня и хочу, чтобы все его увидели. Мопед Pacer Morini 1976 года»

«Купил этого породистого малыша, когда ему было всего 3 месяца, за $ 50»

«Смотрите, какого красавчика купила на Avito. Тащусь!»

«Купил диван в интернете. После того как принес его домой, услышал какой-то шум внутри. Разрезал обивку и нашел кошку»

К счастью, это были не клопы. Их полюбить труднее. © jdenkins42 / Reddit

«Купила пацанам однушку на Avito»

«Эта красота досталась мне буквально за копейки»

«У меня есть классная лампа примерно 1920-х годов, купленная на Сraigslist за $ 100. Недавно я обнаружила на ней булавку в форме маленькой мельницы»

«Представляете, где-то 90 лет назад кто-то наряжался в спальне, воткнул булавку в торшер, чтобы не потерять, и забыл о ней!»

«Мой приятель купил на Сraigslist фургон за $ 3 000, починил его и теперь путешествует по стране»

«Урвал бесплатно диван Cindy Crawford, который обычно стоит $ 3 800»

«Лучшая покупка всех времен за $ 200!»

«Одержима этим пальто Pendleton, которое нашла на маркетплейсе в фейсбуке. Оно к тому же двустороннее»

«Моя любимая находка на Сraigslist за $ 50. Cобака продавалась отдельно»

«Почти полностью обставила свой офис предметами, купленными на Kijiji. Даже кот „подержанный“»

«Новенькие Dr. Martens за $ 25. Девушка просто не хотела носить их. Они потрясающие, у меня нет слов!»

«Трофеи, найденные на гаражной распродаже. $ 11 за все. Кажется, я одержима пайетками»

Даже котик оценил раритетные «Лунные шахматы» с Avito

«Я в восторге от этой винтажной лампы за $ 40!»

«$ 4 на гаражной распродаже. Сделана в Японии в 70-х годах. Действительно потрясающая!»

«Идеальный винтажный набор садовой мебели. Я влюблена!»

«Помолвочное кольцо моей сестры. Куплено на гаражной распродаже за $ 10. Оценивается в $ 500. Сделано в 1920-х годах»