20+ счастливчиков поделились настоящими сокровищами, которые они нашли на сайтах объявлений
На сайтах электронных объявлений, как в бабушкином сундуке, нередко можно откопать настоящие сокровища, которых уже нет на полках магазинов. Или они есть, но по очень кусачим ценам. Именно поэтому площадки наподобие Avito, Сraigslist и Kijiji пользуются популярностью среди пользователей сети.
AdMe.ru радуется вместе со счастливчиками, которым удалось урвать крутые вещицы на маркетплейсах или найти среди кучи предложений новых четвероногих друзей.
«5 лет назад я совершил лучшую покупку в своей жизни»
«За $ 200 я купил этот замечательный диван»
«Впервые совершил покупку на сайте объявлений, и теперь мое сердце наполнено любовью»
«Я только что купила этого плохого парня и хочу, чтобы все его увидели. Мопед Pacer Morini 1976 года»
«Купил этого породистого малыша, когда ему было всего 3 месяца, за $ 50»
«Смотрите, какого красавчика купила на Avito. Тащусь!»
«Купил диван в интернете. После того как принес его домой, услышал какой-то шум внутри. Разрезал обивку и нашел кошку»
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К счастью, это были не клопы. Их полюбить труднее. © jdenkins42 / Reddit
«Купила пацанам однушку на Avito»
«Эта красота досталась мне буквально за копейки»
«У меня есть классная лампа примерно 1920-х годов, купленная на Сraigslist за $ 100. Недавно я обнаружила на ней булавку в форме маленькой мельницы»
«Представляете, где-то 90 лет назад кто-то наряжался в спальне, воткнул булавку в торшер, чтобы не потерять, и забыл о ней!»
«Мой приятель купил на Сraigslist фургон за $ 3 000, починил его и теперь путешествует по стране»
«Урвал бесплатно диван Cindy Crawford, который обычно стоит $ 3 800»
«Лучшая покупка всех времен за $ 200!»
«Одержима этим пальто Pendleton, которое нашла на маркетплейсе в фейсбуке. Оно к тому же двустороннее»
«Моя любимая находка на Сraigslist за $ 50. Cобака продавалась отдельно»
«Почти полностью обставила свой офис предметами, купленными на Kijiji. Даже кот „подержанный“»
«Новенькие Dr. Martens за $ 25. Девушка просто не хотела носить их. Они потрясающие, у меня нет слов!»
«Трофеи, найденные на гаражной распродаже. $ 11 за все. Кажется, я одержима пайетками»
Даже котик оценил раритетные «Лунные шахматы» с Avito
«Я в восторге от этой винтажной лампы за $ 40!»
«$ 4 на гаражной распродаже. Сделана в Японии в 70-х годах. Действительно потрясающая!»
«Идеальный винтажный набор садовой мебели. Я влюблена!»
«Помолвочное кольцо моей сестры. Куплено на гаражной распродаже за $ 10. Оценивается в $ 500. Сделано в 1920-х годах»
А что классного вам удалось когда-то отхватить на Avito или других маркетплейсах? Часто ли вы совершаете покупки на таких сайтах?