20+ счастливчиков, которым досталось настоящее сокровище за сущие копейки, а то и бесплатно

Когда человеку нужно новое кресло или, к примеру, платье, то он, как правило, идет за ним в магазин. Но некоторые люди отправляются прямиком в комиссионку, где за сущие копейки приобретают крутую вещь, иногда даже дизайнерскую. А другие так вообще умудряются найти выброшенный рабочий телевизор или велосипед.

Мы в AdMe.ru и сами хотели бы узнать, где находятся такие волшебные барахолки. Потому что невозможно без единой нотки зависти смотреть на предметы, которые откопали герои нашей статьи.

1. «Увидела эту сумку на барахолке, подумала: „Ух ты, какая качественная кожаная сумка всего за $ 11“. Погуглила бренд... Матерь божья, так это же Philip Lim. И точно такая же новая стоит $ 700!»

2. «Вчера на обочине дороги я нашла стул своей мечты. Мы с котом счастливы как никогда»

3. «В коробке с очками для чтения я нашел пару работающих очков Google Glass, отдал за них всего $ 1,5»

«Они больше не поддерживаются Google, но их все равно можно использовать для некоторых вещей, таких как звонки, фото и видео».

4. «Наткнулся на это крутое кресло Herman Miller Aeron рядом с мусорным контейнером»

5. «Я нашла тренч от Burberry»

«Как-то я поздно возвращалась домой и рядом с мусорным баком увидела огромный мешок для мусора, набитый одеждой. Кое-что уже лежало рядом на земле, будто кто-то уже копался в мешке. Я прихватила кучу женских пальто, и среди них оказался тренч от Burberry».

6. «Мы с парнем хотели купить тренажер, цена которого достигает $ 1 000. Решили проверить местный сайт объявлений, а там отдавали его забесплатно»

7. «В моем городе есть мусорный контейнер, у которого я постоянно нахожу велосипеды. Вот моя сегодняшняя находка»

8. «Кто-то выбросил идеально работающий 40-дюймовый 4K смарт-телевизор»

9. «Это женские спортивные штаны Ravenna Pant за $ 483. А я урвала их за $ 2. Всего лишь скидка 99,6 %. До сих пор не верится!»

«И пусть они на размер больше, чем я обычно покупаю, но они очень хорошо сидят».

10. «Это бриллиант среди всех моих находок»

11. «У дороги лежали 2 стеллажа для обуви»

12. «Это розовое кресло и каменный пьедестал стоили мне меньше $ 15»

13. «Я нашла рюкзак The North Face в практически новом состоянии»

14. «Я уже несколько недель ищу подобное кресло. И нашла его на обочине»

15. «Мои соседи избавились от этого кресла. Теперь оно мое»

16. Люди просто оставили его на обочине дороги

17. Когда тебе удается достать самый очаровательный комбинезон в виде коалы всего за $ 1

18. «Во время прогулки увидел, как соседский мужик выбрасывал этот генератор»

«Я спросил, рабочий ли он, и услышал „да“. В ту же секунду я схватил его и пешком покатил к своему дому. Шел 2 квартала под проливным дождем».

19. «Нашла эту красоту сегодня утром прямо на улице у дороги»

20. «Я перепродаю шляпы, и мне проблематично их красиво фотографировать. Теперь проблема решена»

21. «Швейцарские механические часы Sheffield стоили мне всего $ 4,99»

22. Бесплатные стулья Knoll? Да пожалуйста!

«Кстати, цены на них начинаются примерно от $ 500 за штуку».

23. «Теперь и я могу присоединиться к ювелирному клубу Tiffany & Co. Браслет стоил всего $ 15»