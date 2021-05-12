20+ родителей, выходки которых хоть на анекдоты растаскивай

Весь интернет пестрит фотографиями и историями о детских выходках. Но многие родители могут чудить куда ярче своих отпрысков. И когда это случается, детки быстро подмечают очередной фортель родственника и выносят его на суд людской.

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«Хочу со всеми поделиться, потому что хохочу над этим как ненормальная. Это снимок моего кота и какого-то зверя, который мой папа зафотошопил и вложил в семейный альбом»

Папины заветы

Будучи ребенком лет 12, гуляла с папой летом, и нас приманил запах шашлычной. Не знаю, что это была за детская дурь, но я решила, что шашлык есть не буду. Решила попробовать ребрышки. Их принесли огромным кусманом, и пришлось прорезать их тупым ножом и выгрызать мясо, разрывая и растягивая ребра маленькими детскими ладошками. От папиной помощи и салфеток я отказалась, и он спокойно наблюдал за всем этим зверством. А когда я закончила, он сказал следующее: — Знаешь, через несколько лет ты станешь взрослой девушкой, мальчики начнут звать тебя на свидания. И вот когда тебя позовут в ресторан... ты просто... ну знаешь... короче, ребрышки не заказывай. © tanktayberry / Pikabu

«Получил от отца подушки с моим лицом в качестве подарка. Они еще более жуткие, чем я предполагал»

Если живешь с родителями, то от таких шуток не скрыться

«Папа решил, что разбудить меня просто так — это слишком банально»

Щедрость его конек

Вспомнился мне мой 20-й день рождения. Отец спрашивает: «Сынок, а какую машину ты себе хочешь?» Я подумал: вот, наконец-то, сбудется мечта, и с радостью отвечаю: «Lancer X» (они тогда только вышли и были очень популярны). Батя говорит: «Хороший выбор, сынок, обещаю тебе, что, когда ты ее себе купишь, я у тебя ее не отберу. Катайся спокойно...» © Tarahtung / Pikabu

Когда твоя родная мать — шпион

«Мы с отцом вернулись домой, и когда он снял куртку, то я увидел, что он носит футболку со своим же лицом на ней!»

«Как меня мама пожалела»

Прописали мне уколы на дому. Расстроилась, ибо медицинских работников в ближайшем окружении нет, а самой себе колоть — бррр. Но на помощь пришла мама, говорит, опыт есть, все пучком. После удачно сделанного укола рассказала такую историю: «Тебе год с небольшим был, положили нас в больницу, а на выходные выпустили домой с пакетом инъекций. Бабушка тебя на руках держит, я со шприцом, стою и трясусь. Потом решилась, иголку воткнула, но вдруг как-то жалко тебя стало, и сразу выдернула. Стою и думаю: „А зачем я это сделала?“ Пришлось снова колоть». © AnnKle / Pikabu

«У друга со временем начала трескаться поверхность кресла, отдал маме, в итоге получилась эдакая „мамина“ версия»

Папа не упустил возможность играть в игру до конца

Папа работает в полиции. Когда была в 3-м классе, папа приходил с работы домой и перечислял, какие я оценки получила в школе. И все правильно. Говорил, что на мне жучок стоит, и он все про меня знает. Перерыла все свои вещи, ничего не нашла. Так я и повелась. А через некоторое время меня озарило, что каждый раз, приходя домой, я сама звонила папе и говорила, что же я получила. Он до сих пор ржет. © Подслушано / Ideer

«Брату моего парня мама прислала СМС-поздравление. Он родился в 7 месяцев»

Вышла из затруднительного положения как могла

Однажды моя мама потеряла любимую сережку дома. Была уверена, что она упала в слив в ванне. Своими силами не удалось найти, вызвали сантехника. Он все разобрал, ковыряется в ванной. Мама опускает глаза и видит, как сережка висит у нее на халате. Чтобы не злить мужчину, она делает очень расстроенный вид и говорит: «Ой, ну что поделать. Ладно, не ищите уже». © Подслушано / Ideer

«Мама постирала мой плед с рукавами и повесила в моей комнате. Чуть кондратий не хватил»

Мама плохого не посоветует

«Я постоянно опаздываю, и родители решили подарить мне это. Сами сделали»

Какая разница!

Сам виноват, согласился же

Пришел поздно с работы.

Мама: «Ты кушать будешь?»

Я: «Буду».

Мама: «Пельмени будешь?»

Я: «Буду».

Мама: «На меня тоже вари...» © Unknown author / Bash.im

«„Сынок, мы уехали на дачу с ночевкой, папа там тебе ужин оставил“. Это сказала мне мама, позвонив на мобильный, и, придя домой, я увидел это...»

Вот что значит правильно задать вопрос

Едем как-то на машине: брат, мама и я за рулем. Мама (48 лет): «Дети, а вы хотите братика или сестренку?» Мы с братом переглянулись в непонятках и в ответ: «Мам, ты чего? У тебя ж возраст уже». Мама: «Тогда везите меня помедленней, а то рожу от страха!» © Unknown author / Bash.im

«У нас в семье по утрам обычно очередь в туалет. Сегодня встаю рано, чтобы вне очереди, так сказать, и вижу это. Отцовские шутки»

«Зарезервировано».

«Есть сомнение в том, что мама понимает, для чего нужна посудомойка»