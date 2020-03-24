20 рекрутеров рассказали, как им удается вычислять лгунов еще с порога
Ложь — глупая, но слишком распространенная ошибка на собеседованиях. Пресловутое «Мы вам перезвоним!» часто можно услышать именно из-за нее. Лайфхаками и историями о том, как и почему это происходит, и поделились HR-менеджеры.
Мы в редакции AdMe.ru считаем, что незнание не повод лгать. А в конце статьи мы поместили мнение одного из рекрутеров о том, какие кандидаты заслуживают шанс, несмотря на недостаток знаний.
- Я спросил у группы кандидатов, знают ли они о программе Balrave, ведь наша компания часто использует ее. Многие признались, что работали с ней в колледже. Вероятно, они чувствовали себя глупо, когда узнали, что такой программы не существует. Я сам выдумал ее, чтобы найти тех, кто мне врет. © CaveatAuditor / reddit
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Я немного умею говорить по-испански. Когда проводил очередное интервью, у одного кандидата было написано: «свободное владение испанским». На входе в кабинет я для разнообразия начал свою речь на этом языке. Выражение лица кандидата, который едва окончил колледж, было бесценно. © ER10years_throwaway / reddit
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Я работаю в архитектурной фирме. Когда кандидатку попросили показать портфолио, она просто представила один из наших готовых проектов. Точно такой же 3D-рендеринг. Понятия не имею, где она его взяла, так как в открытом доступе мы это не публиковали. Кадровик просто подыгрывал ей. © Laxice7 / reddit
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Девушка утверждала, что работала в кол-центре 3 года, но не могла ответить ни на один вопрос. Когда ее спросили, что именно она делала, она сказала: «Я была представителем кол-центра». Попросили уточнить обязанности, и она ответила: «Представляла кол-центр». © jekka31088 / reddit
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Брала у женщины интервью по скайпу, а она делала странные паузы и потом говорила так, словно заучила материал наизусть. Мне это показалось странным, и я решила каждый свой вопрос гуглить. Найденные ответы можно было использовать как субтитры к ее речи. © Shyless21 / reddit
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Кандидатка просто фонтанировала модными словечками из нашей сферы, пытаясь показать, что она «в теме». Но все это звучало без контекста, без личного мнения, а просто как набор слов. © FCK-rffld / reddit
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Нередко вижу людей, работавших на должностях «исполнительный директор по всему миру» или «старший вице-президент по глобальным операциям» и пр., что еще и никак не проверить. Нет номера телефона компании, нет сайта и т. д. Также ко мне на должность младшего экономиста нередко приходили бывшие «финансовые директора», которые при этом не знали основ бухучета. © takecareful / reddit
- Один парень повторял вопрос, заданный ему на онлайн-собеседовании, чтобы обратиться к голосовому помощнику. © tvb1313 / reddit
- Одна женщина сменила 10 компаний за 2 года. Она утверждала, что все они стали для нее «возможностями учиться» и теперь она обладает «огромным багажом знаний». В ходе расспросов выяснилось, что 8 из них получили от нее иск в суд за дискриминацию. © Amadpate / reddit
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Мы брали онлайн-интервью у одного парня. Когда начали задавать сложные вопросы, стало казаться, будто звук не синхронизируется с видео. Мы пристально наблюдали и поняли, что это не его речь. Он просто шевелит губами, а отвечает кто-то другой, находящийся с ним в одной комнате. © lucicis / reddit
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Один парень рассказывал мне, что был менеджером X в компании Y на территории Z с 2007 по 2011 год. В целом он неплохо держался на собеседовании, но только это была моя должность. © CantfindanameARGH / reddit
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Я расспрашиваю кандидатов по схеме, которая сразу отсекает людей, не имеющих реального опыта. Вместо банального «Как вы справитесь с бестолковым работником?» я спрошу: «Как вам удалось выявить, что он не справляется? Какие действия вы приняли и какой получился результат?» Если у него нет опыта, то ответ будет похож скорее на личное мнение, чем на реальную историю. Это заметно сразу. © iujohn3 / reddit
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Мы сначала задаем несколько вопросов по телефону, а потом уже приглашаем лично. Один мужик с исключительной легкостью отвечал на все наши вопросы, но, когда пришел, молчал как рыба. Оказалось, что по телефону мы беседовали с его сыном. В итоге ему я и предложила эту должность, но он не заинтересовался. © FrashAppleJuice / reddit
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Хорошие кандидаты с радостью скажут, что каких-то деталей они не знают или им не хватает опыта в чем-то конкретном. Наивные или блефующие всеми силами пытаются создать впечатление, что знают все. © dgran73 / reddit
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Сигналом можно считать то, насколько они хотят углубляться в тему. Когда я спрашиваю об опыте, некоторые с интересом рассказывают мне сложные технические подробности проектов или о своей роли в команде. Те, кто не делал ничего важного или не вносил значимого вклада, описывают все лишь в общих чертах. © dgran73 / reddit
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Наверное, я нечасто замечаю, когда люди выдумывают, но когда они начинают приукрашивать, то я вижу это сразу. Совершенно нормально, что вы работали в ресторане или на кассе, но не начинайте рассказывать, что с прилавка вы едва ли не управляли всем предприятием. © Diet_coke / reddit
- За свою карьеру я нанял много технических специалистов. Однажды у меня сидел один парень, и я решил спросить его о компьютерных командах, которые понадобятся в работе. Он просто сидел и с умным видом выдумывал их. Я был очарован и раздражен одновременно. © BaconReceptacle / reddit
- Огромная ошибка — уже в резюме писать ложь. Я спрашиваю по каждому пункту. Часто на каком-то из них кандидат делает такое лицо, будто я попросил убить мою бабушку. Я задаю пару наводящих вопросов, и если он и дальше изображает рыбу, то «мы вам позвоним». © DarthMurdok / reddit
- У меня была кандидатка, которая утверждала, что знает Excel на «9,5 из 10». Она буквально заплакала после того, как я принесла ноутбук и попросила сделать сводную таблицу. Было неловко, но по регламенту нужно задать все вопросы, и мне пришлось ждать около 5 минут, пока она проплачется. © Communist_Pants / reddit
Бонус
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Основываясь на многолетнем опыте, я пришел к выводу, что лучшие кандидаты признают свое незнание, а не станут лгать. Не надо пытаться угадывать или рассказывать мне какую-то чушь, стараясь выкрутиться. Лучший ответ: «Я не знаю, но могу загуглить и выучить». Последний кандидат, которого я нанял, ответил именно так. © shroom2021 / reddit
Случались ли с вами подобные ситуации? Вы были кандидатом или HR-менеджером?