20 рекрутеров рассказали, как им удается вычислять лгунов еще с порога

Один парень рассказывал мне, что был менеджером X в компании Y на территории Z с 2007 по 2011 год. В целом он неплохо держался на собеседовании, но только это была моя должность. © CantfindanameARGH / reddit

Я расспрашиваю кандидатов по схеме, которая сразу отсекает людей, не имеющих реального опыта. Вместо банального «Как вы справитесь с бестолковым работником?» я спрошу: «Как вам удалось выявить, что он не справляется? Какие действия вы приняли и какой получился результат?» Если у него нет опыта, то ответ будет похож скорее на личное мнение, чем на реальную историю. Это заметно сразу. © iujohn3 / reddit