20+ реальных историй от людей, которые столкнулись с необъяснимой глупостью
Человеческая глупость — понятие относительное. Ведь порой мы принимаем за нее то, что просто кажется нам странным: чужое незнание, непривычное поведение или новые взгляды на мир. Хотя встречаются в жизни и примеры безусловной глупости. Настолько очевидной, что бывает сложно поверить в реальность происходящего.
AdMe.ru узнал у пользователей сети о моментах, когда они попали в абсолютно абсурдные ситуации.
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Обычно, чтобы запереть входную дверь, я поворачиваю защелку на обратной стороне ручки и просто закрываю дверь. Однажды я проделала эту привычную операцию, когда поняла, что забыла ключи и телефон в квартире. Мне пришлось отправиться в управляющую компанию, чтобы вызвать специалиста. Женщина на ресепшен сказала, что все устроит, и попросила оставить номер телефона для связи. Я объяснила, что телефон оказался запертым в моей квартире и дозвониться мне специалисты все равно не смогут. Тогда она предложила мне сходить и забрать телефон из квартиры. Я заново объяснила ей, что если бы смогла попасть в квартиру за своим мобильником и ключами, то не стала бы вызывать специалистов по вскрытию дверей. Кажется, она так и не поняла меня. © Suzanne_Marie / Reddit
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Не так давно у меня было сотрясение мозга и один друг попросил меня не подходить к нему близко. Он всерьез думал, что это заразно. © dwight12345 / Reddit
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Моя бывшая соседка по квартире сходила и расторгла договор на газ и электричество, потому что это было слишком дорого. А потом удивлялась, почему у нас больше нет ни электричества, ни газа. Она думала, что мы ежемесячно платим деньги, чтобы в случае возникновения каких-то проблем мы могли вызвать экстренную службу. © saoirse_eli / Reddit
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Я работал в ресторане, и у нас в меню было блюдо, которое представляло собой целую курицу гриль, нарезанную кусочками. Одна женщина заказала доставку, а потом звонила нам и недовольно жаловалась, что вместе с другими частями курицы мы прислали ей всего две грудки. Она ждала, что их будет намного больше. Пришлось объяснять взрослой женщине, что у курицы только две грудки. © Eeveion / Reddit
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Когда у моей подруги не оказалось монеты для торгового автомата, она сложила долларовую купюру и вставила ее в прорезь для монет. А потом еще долго возмущалась, почему взамен не получила свою вещицу из автомата. © YeahIprobablydidit / Reddit
- Когда я училась в колледже, подрабатывала в зоомагазине. Однажды покупатель спросил меня, какая еда поможет его питбулю «подкачаться». Я предложила включать в питание высокобелковую пищу и уделять достаточное время упражнениям. А еще добавила, что многое из этого определяется генетикой собаки. В итоге он спросил меня, продаем ли мы генетику. © kolbyrdenham / Reddit
- Заметил машину коллеги на обочине дороги. Оказалось, спустило шину и она ждет эвакуатор. Я осмотрел колесо и указал ей на гвоздь, торчавший из покрышки. А она посмотрела на меня как на идиота, рассмеялась и сказала: «Этого не может быть, ведь гвоздь снизу плоский!» После этого я просто ушел и больше никогда не поднимал эту тему. © AliCracker / Reddit
- Это был мой первый опыт работы в розничной торговле. Сезонные коллекции менялись, поэтому мы сделали на рубашки из старой коллекции скидку 50 %. Я стоял на кассе, когда ко мне подошла женщина и спросила, почему выбранный ею товар стоит $ 20 вместо обещанных 10.
Подумав, что ее вещь также может быть выставлена на распродажу, я спросил, может ли она показать мне на ценник со скидкой. И она указала на вывеску о распродаже рубашек. Я уточнил: «Этот знак говорит, что на все рубашки скидка 50 %». «Да, так почему же я должна покупать по полной цене?» — возмутилась она. «Наверное, потому что у вас в руках шляпа, а не рубашка», — пришлось мне констатировать факт. © AstaticDynamic / Reddit
- Однажды мой друг рассуждал о том, как он ненавидит картошку, при этом поглощая картофель фри. Я буквально взорвал его мозг, сказав, что картофель фри делают из обычного картофеля. © Roybutt / Reddit
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Раньше у меня была одна милая, но очень глупая коллега. Однажды мы были на собрании и разговор зашел о ветчине. Мой менеджер сказал: «Фу, я ненавижу ветчину. Она похожа на человеческое мясо». А эта самая коллега с испуганным видом прошептала: «Неужели ветчину действительно делают из людей?» © Ally862 / Reddit
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Было время, когда двоюродная сестра моей жены и ее муж нуждались в жилье, и мы позволили им ненадолго у нас остановиться. Мы дали им надувной матрас огромного размера и расположили в гостиной. В течение 3 недель я просыпался и каждое утро видел, как они спят поперек этого матраса, свешивая ноги с края. И вот однажды эта сестра попросила меня купить матрас побольше. Я посоветовал ей просто перевернуться вдоль лежака, но девушка ответила, что тогда они не могли смотреть телевизор. Но почему не перевернуть этот матрас лицом к телевизору?! © Swervyswervy / Reddit
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Вместе с другой хостес в нашем ресторане мы смотрели рекламу по телевизору. В конце одного ролика появилась надпись: «Скоро в ближайшем к вам кинотеатре». Увидев это сообщение, девушка повернулась ко мне и с неподдельным удивлением спросила: «Откуда они знают, где я живу?» © wontwasteme / Reddit
- Я работаю в национальном парке Йохо. Однажды мне абсолютно серьезно задали вопрос: «Где вы держите животных ночью?» Видимо, они думали, что каждую ночь мы собирали животных по парку и готовили для них ночлег. © nakednfamous- / Reddit
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Однажды мне пришлось объяснять женщине, что яблоки не содержат глютена, мяса или молочных ингредиентов. Как можно думать, что яблоки содержат молоко? Она думала, что глютен есть в каждом крупном зерне, а яблоки — это зерно, потому что в них есть семена. © Dangers_Squid / Reddit
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Мы с братом близнецы, и на протяжении всей жизни мне задавали миллион нелепых вопросов. Но самой глупой была ситуация, когда однажды девушка спросила меня: «Ты когда-нибудь путаешь себя с братом?» Я уточнил: «Ты имеешь в виду, считаю ли я когда-нибудь себя своим братом?» Она ответила: «Да». © Rottenox / Reddit
- Я спросил девушку, когда она в последний раз меняла в машине масло. Она с удивлением переспросила: «Ты имеешь в виду, когда я в последний раз заправлялась бензином?» © satansayssurfsup / Reddit
- Как-то сестра спросила, где находится Эйфелева башня — в Париже или во Франции. И не могла понять, как она может быть и там и там. © Mirror_hsif / Reddit
- «Сколько стоит полдоллара?» Она была новым кассиром, которую мой босс нанял буквально на днях. Никогда не забуду этот момент. © Onion_Belt / Reddit
- Мой босс считал себя умнее других и просил меня не удалять, а сохранять все спам-сообщения. Однажды новых писем не было, тогда начальник подошел к моему рабочему столу, бросил передо мной бумажную папку с распечатанными спам-письмами и устроил истерику с вопросами, где же новый спам! Да, он распечатывал этот бред и хранил его как важные документы. © theWildBore / Reddit
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В старшей школе со мной училась девочка, которая заставила учителя остановить просмотр документального фильма о жителях африканских племен. Она не могла поверить в то, что люди могут реально жить в глиняных хижинах. И очень расстраивалась, что на уроке истории нам якобы показывали художественные фильмы. Всем присутствующим пришлось убеждать ее, что в некоторых местах люди действительно так живут. © IWasSayingBoourner / Reddit
- Один мужчина пытался открыть запертую входную дверь моего магазина, хотя прямо перед ним висела ярко-красная вывеска «Закрыто». Он долго продолжал дергать дверь, как будто она заела. © Eddiebaby7 / Reddit
- Мой коллега купил лейку для душа с низким расходом воды. При помощи нее он постоянно наполняет целую ванну. Ведь, по его мнению, теперь он здорово экономит... © pdfrg / Reddit
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Как-то мы попросили нашу одноклассницу назвать все 7 континентов. Ее список начинался так: «Северная Америка, Европа, Китай, Тихий океан...» © honeybeefjerky / Reddit
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В 8-м классе мы делали доклад об известных художниках, и кто-то решил рассказывать о Микеланджело. Одна девчонка с задней парты прямо-таки этим возмутилась и сказала: «Микеланджело не настоящий, он черепаха». Весь класс аплодировал стоя. © Paperjam09 / Reddit
А у вас бывали случаи, когда вы понимали, что человек перешел все допустимые нормы глупости?