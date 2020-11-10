20+ реальных историй от людей, которые столкнулись с необъяснимой глупостью

Обычно, чтобы запереть входную дверь, я поворачиваю защелку на обратной стороне ручки и просто закрываю дверь. Однажды я проделала эту привычную операцию, когда поняла, что забыла ключи и телефон в квартире. Мне пришлось отправиться в управляющую компанию, чтобы вызвать специалиста. Женщина на ресепшен сказала, что все устроит, и попросила оставить номер телефона для связи. Я объяснила, что телефон оказался запертым в моей квартире и дозвониться мне специалисты все равно не смогут. Тогда она предложила мне сходить и забрать телефон из квартиры. Я заново объяснила ей, что если бы смогла попасть в квартиру за своим мобильником и ключами, то не стала бы вызывать специалистов по вскрытию дверей. Кажется, она так и не поняла меня. © Suzanne_Marie / Reddit

Не так давно у меня было сотрясение мозга и один друг попросил меня не подходить к нему близко. Он всерьез думал, что это заразно. © dwight12345 / Reddit

Моя бывшая соседка по квартире сходила и расторгла договор на газ и электричество, потому что это было слишком дорого. А потом удивлялась, почему у нас больше нет ни электричества, ни газа. Она думала, что мы ежемесячно платим деньги, чтобы в случае возникновения каких-то проблем мы могли вызвать экстренную службу. © saoirse_eli / Reddit

Я работал в ресторане, и у нас в меню было блюдо, которое представляло собой целую курицу гриль, нарезанную кусочками. Одна женщина заказала доставку, а потом звонила нам и недовольно жаловалась, что вместе с другими частями курицы мы прислали ей всего две грудки. Она ждала, что их будет намного больше. Пришлось объяснять взрослой женщине, что у курицы только две грудки. © Eeveion / Reddit