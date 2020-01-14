20+ раз, когда таксист и пассажир катастрофически не поняли друг друга

Раньше, когда часто ездила на такси по ночам, замечала, что таксисты наблюдают за тем, как ты заходишь в подъезд, и только потом уезжают. Считала их милыми и заботливыми. И только спустя 3 года до меня дошло, что они просто ждали новый заказ. © privately

Час ночи. Еду домой. Везет меня пожилой мужчина. Обычно прошу высадить меня, не заезжая во двор, чтобы не заставлять человека еще крутиться по улочкам. Точно так же прошу и этого дяденьку, на что он отвечает: «Вы что, с ума сошли? Час ночи! Кто в такое время девушку одну отпустит по дворам ходить! Какой подъезд? Подождите, сейчас так встану, чтобы вам подсветить. Окна сюда выходят? Помашите мне, когда дома будете! У меня внучка вашего возраста, как я могу не переживать!» Я не стала сопротивляться. В ярком свете фар добежала до двери и под удивленный взгляд мужа помахала дядечке с балкона, после чего тот сразу уехал. © 2ruki2nogi / pikabu

— Женщину надо правильно воспитывать, — делится со мной мудростью таксист. — Вот я не позволяю никому говорить внучке, что она красивая. Жена нашу дочь неправильно воспитала: все рассказывала ей, что учиться не надо, работать не надо. Что надо выйти замуж, и все будет хорошо. Вот и выросло из дочки черт знает что. Все сидит мужа ждет. Поэтому девочка не должна думать, что она красивая. Она должна думать об образовании и карьере. А почему у тебя нет машины?

— Не хочу просто, — отвечаю.

— А у мужа есть машина? — не отстает он.

— У меня и мужа-то нет. Откуда у него машине взяться?

— А почему это у такой красивой и нет мужа? — удивляется он.

— Потому что у меня есть образование и работа, — иронизирую я.

На какое-то время он замолчал. Перезагрузился. А потом остаток дороги просто ржал. Боюсь, что он так и не сказал своей внучке, что она красивая. © cathrine / pikabu