20+ раз, когда таксист и пассажир катастрофически не поняли друг друга
Работа в такси не так скучна, как можно подумать. Это со стороны кажется, что водитель просто берет заказ и везет до места — знай себе баранку крути. Но на самом деле, каждый день общаясь с огромным количеством людей и слушая их истории, таксист становится немного психологом, а байки травит не хуже одесситов. Занятными эпизодами из рабочих будней водители такси охотно делятся в сети. Пассажиры не отстают и уверяют, что, пока до места доберешься, запасешься целой горой курьезных историй.
AdMe.ru познакомит вас с историями разной степени увлекательности, произошедшими во время поездок в такси.
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Давеча забрал совсем молодую девушку, выпила только изрядно. Уснула она на заднем сиденье минут через 10. А ехать нам через промзону, шлаковые отвалы и бывшую городскую свалку. Тут и девчушка проснулась, огляделась по сторонам и с воплями «Куда мы едем, выпустите меня!» начала метаться по машине, открыла на ходу дверь. Выскочила и двинула в лес сломя голову. Минут 5 я приходил в себя. Позвонил в контору, попытался отменить заказ. А тут как раз и пассажирка моя вышла из лесу.
— Извините, — говорит, — я этой дорогой никогда не ездила, испугалась, что маньяк в лес завез. А из лесу сестре позвонила, к которой путь держим, она и посоветовала карту посмотреть в телефоне, ну и объяснила, что к чему. © AgaChel / pikabu
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Вез я как-то корейцев. Помог им загрузить чемоданы, высадил у отеля, старался болтать с ними на ломаном английском. Оставили чаевые, жали руку, кланялись. Рейтинг у меня 4,9 стабильно. Звонит диспетчер, спрашивает, мол, что случилось, за что одну звезду поставили? До вечера ломал голову: может, им руку жать не надо было, может, я где-то не откланялся или случайно, поменяв ударение, послал их куда-то? Написал бывшей одногруппнице: она замуж за корейца вышла и даже их университет окончила. Где, спрашиваю, мог допустить оплошность, за что мне «кол» влепили? Смеется. Говорит: «Ты лучший, № 1! Лучшая оценка — единица, тут так принято». © marber / pikabu
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Однажды я вез парня «навеселе». Так вот, он сидел сзади, обнимал пассажирское сиденье и разговаривал с ним. Он шептал сиденью разные нежности, а по прибытии пытался разбудить, чтобы помочь выйти из машины. Кстати, этот странный малый оставил мне щедрые чаевые © BlazingHeart / reddit
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Мой самый оригинальный пассажир был уверен, что за ним следят, и велел мне 20 минут разъезжать по городу, чтобы «уйти от них». Мы дали круг и вернулись к тому месту, где я его подобрал. Он огляделся по сторонам и сообщил, что нам удалось оторваться и теперь все в порядке. © Paullysongsmith / reddit
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У меня была одна клиентка, которая избила меня своей сумочкой, потому что я, по ее мнению, ехал слишком быстро. При этом она приговаривала: «Я просила тебя довезти меня до больницы, а не уложить в нее». А еще мне не забыть одного лихого паренька, который решил, что может произвести впечатление на девушку, что ехала с ним, не заплатив за проезд. Он заявил, что платить не будет. Тогда она достала свой кошелек, расплатилась и велела парню больше ей не звонить. © John Egan / quora
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Мой папа работал водителем такси. Однажды он подвозил молодую женщину, которая села на пассажирское сиденье рядом с ним. Он заметил у нее на носу что-то странное, но разглядывать не стал: неприлично. Пока они ехали, он снова и снова слышал странный и очень громкий свистящий звук. Но не понимал, что могло быть его источником, переживал, что что-то случилось с машиной. Дошло до того, что отец решил остановиться, чтобы проверить двигатель. Он посмотрел на пассажирку, чтобы извиниться, и понял, что эта странная штука на носу — тоннель, что-то вроде пирсинга. Оказалось, что звук доносился от женщины: каждый раз, когда она вздыхала, раздавался громкий свист. © deleted / reddit
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История друга-таксиста. К нему как-то раз садится крепко выпивший парень, нервный, странно себя ведет. Наученный горьким опытом, чтобы не остаться с носом, друг просит его внести аванс за поездку в размере $ 20. Но у парня только $ 50 одной купюрой, он протягивает ее. Едут некоторое время, и тут пассажир начинает ерзать, оглядывается, явно что-то замышляет. На следующем светофоре он открывает дверь и убегает, забыв про аванс и радуясь тому, какой он хитрый, ведь, по его мнению, его довезли до места бесплатно. © ShozOvr / reddit
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Таксую. Дают заказ с комментарием «перевозка животных». По адресу меня встретила женщина. Я из любопытства поинтересовался, где животное, ведь тариф немного дороже. Женщина пояснила, что мы за ним сейчас поедем, а потом обратно на этот же адрес. На втором адресе в салон погрузили в стельку пьяного человека. Как пояснила женщина, это был ее муж, который ушел за пивом еще 28 декабря, а нашли его у каких-то чужих баб 9 января. Отсюда и комментарий. © RedMan86 / pikabu
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Это одна из моих любимых поездок и самая поучительная: я узнал, что нельзя оценивать человека по внешнему виду. Итак, я подвозил пожилого джентльмена, который выглядел немногим лучше бездомного. Он спросил, во сколько ему обойдется поездка до отеля, и я назвал сумму в $ 7. По пути он захотел узнать, до какого времени я работаю. Я ответил, что до 4 часов утра, ведь мне нужно заработать как минимум $ 100. Он засмеялся и спросил, отправлюсь ли я домой к семье прямо сейчас, если кто-нибудь даст мне эти деньги. Я ответил: «Конечно». Приехали по адресу, и он вручил мне $ 100, пожал руку и пожелал спокойной ночи. © BostonCab / reddit
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У водителя играла музыка из «Короля Льва», но он записал поверх свои размышления на тему жизни Симбы и того, как все устроено в джунглях. Это была очень странная поездка. © Rascolito / reddit
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Таксую. Прилетает заказ. Садятся трое китайцев. Везу в сауну из гипермаркета. Тут за пару остановок до конечной точки один из них просит остановиться и выходит. Ну, думаю, ладно, может, зайти куда-то надо, я дальше поехал. Не успеваю завершить заказ, прилетает новый, из той самой точки, где я высадил китайца. Принимаю, довожу этих двоих до сауны, возвращаюсь и подбираю того самого клиента, которого высадил. Едем обратно в гипермаркет (как оказалось, они там забыли пакет с продуктами). Приехали в гипермаркет, китаец вышел, я остался стоять и ждать следующий заказ. Прилетает заказ, и выходит... правильно, тот китаец, которого я привез сюда. Он садится и со своим фирменным акцентом спрашивает:
— Слушай, а ты что, один по городу, да? © Elizarovdale / pikabu
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Раньше, когда часто ездила на такси по ночам, замечала, что таксисты наблюдают за тем, как ты заходишь в подъезд, и только потом уезжают. Считала их милыми и заботливыми. И только спустя 3 года до меня дошло, что они просто ждали новый заказ. © privately
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Час ночи. Еду домой. Везет меня пожилой мужчина. Обычно прошу высадить меня, не заезжая во двор, чтобы не заставлять человека еще крутиться по улочкам. Точно так же прошу и этого дяденьку, на что он отвечает: «Вы что, с ума сошли? Час ночи! Кто в такое время девушку одну отпустит по дворам ходить! Какой подъезд? Подождите, сейчас так встану, чтобы вам подсветить. Окна сюда выходят? Помашите мне, когда дома будете! У меня внучка вашего возраста, как я могу не переживать!» Я не стала сопротивляться. В ярком свете фар добежала до двери и под удивленный взгляд мужа помахала дядечке с балкона, после чего тот сразу уехал. © 2ruki2nogi / pikabu
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— Женщину надо правильно воспитывать, — делится со мной мудростью таксист. — Вот я не позволяю никому говорить внучке, что она красивая. Жена нашу дочь неправильно воспитала: все рассказывала ей, что учиться не надо, работать не надо. Что надо выйти замуж, и все будет хорошо. Вот и выросло из дочки черт знает что. Все сидит мужа ждет. Поэтому девочка не должна думать, что она красивая. Она должна думать об образовании и карьере. А почему у тебя нет машины?
— Не хочу просто, — отвечаю.
— А у мужа есть машина? — не отстает он.
— У меня и мужа-то нет. Откуда у него машине взяться?
— А почему это у такой красивой и нет мужа? — удивляется он.
— Потому что у меня есть образование и работа, — иронизирую я.
На какое-то время он замолчал. Перезагрузился. А потом остаток дороги просто ржал. Боюсь, что он так и не сказал своей внучке, что она красивая. © cathrine / pikabu
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Ехал я как-то в такси, водитель был в прекрасном настроении. «Я люблю свою работу, — говорит. — Сам себе начальник, никто мне не указ». А я ему: «Здесь налево». © Александр Егоров / twitter
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История рассказана автоинструктором. Далее от его лица:
«Вызвал после рабочего дня такси, устал, сажусь в машину на переднее сиденье справа и на автомате говорю таксисту:
— А теперь включаем передачу, плавненько отпускаем сцепление и добавляем газ.
Таксист посмотрел на меня пару секунд и говорит:
— Да я как-нибудь разберусь...» © Bristel / pikabu
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4 часа утра, на улице темно, идет проливной дождь. Сажусь в такси, здороваюсь, но мы стоим на месте. И тут водитель посмотрел на меня в зеркало заднего вида и одарил самой жуткой улыбкой, которую я когда-либо видел. Только тронулись, как зазвонил его мобильный. Мелодией вызова был жуткий хохот призрака. Он снял трубку и начал экспрессивную беседу на каком-то незнакомом мне языке. Поговорив, таксист начал рассказывать, что призраки смеются в машине, а иногда даже становятся его пассажирами. И вот он рассказывает мне все это, а мы едем по темному участку дороги почти без уличных фонарей. И тут его телефон снова начинает звонить, раздается жуткий хохот. Надолго запомнил ту поездку! © Arun D Pai / quora
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Транспорт почти не ходил, в кармане последние 300 рублей, а ехать далеко. Парень я был скромный, торговаться не умел, поэтому дал себе установку — какую бы цену мне не назвали, буду лаконично отвечать: «Триста!» И вот стою, голосую, в голове по кругу репетиция диалога с таксистом. Наконец останавливается приличный седан. Я, скрестив пальцы, иду к передней двери. В голове только одна мысль: «Триста, триста, триста... Хоть бы отвез за 300 рублей, а то я уже замерзать стал». Подхожу к открытому окну. Далее диалог с водителем, который длился всего 4 секунды:
Водитель: «Куда едем?»
Я: «Улица такая-то, дом № 5».
Водитель: «Двести».
Я: «Триста!»
Водитель: «Поехали».
И мы поехали. За 300 рублей. © Gavrilamavr / pikabu
Друзья, а у вас есть забавная история, связанная с поездкой в такси?
Фото на превью privately