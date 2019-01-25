20+ раз, когда представители сферы обслуживания удивили не хуже фокусника
Робот, который доставляет воду в номер отеля; живая музыка в регистратуре больницы — на что только не идут компании, чтобы завоевать сердце клиента. И сегодняшняя подборка доказывает, что они на верном пути.
Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо примеров крутого сервиса, которые добавляют +100 баллов к комфорту и хорошему настроению.
«Пришла в новую клинику, а там в регистратуре сидит женщина и играет на арфе»
«Риелтор подарил нам елочную игрушку в виде нашего нового дома»
«Заказал еду, и ее доставили в бамбуке»
Между парковочными местами предусмотрены мягкие барьеры
Курьер позаботился о том, чтобы посылку не было видно с улицы
«Мой набор для резьбы пришел в комплекте с пластырями»
«Горничная во время уборки в номере позаботилась о моих игрушках»
В этом баре есть персональные кружки для постоянных посетителей
«На стоянке, где я оставил свою машину, есть бесплатный алкотестер»
Эту коробку для пиццы можно сложить пополам, чтобы было удобно хранить остатки
Когда все детально объяснили
«Обозначение кода. 0 — органические; 1 — яйца кур, содержащихся свободно; 2 — яйца кур, содержащихся в сарае; 3 — яйца кур, содержащихся в клетке. Страна происхождения. Идентификационный номер фермы».
На стульях на фуд-корте торгового центра предусмотрены специальные прорези для сумок
«Этот робот доставил воду в мой номер»
«После сборки стола из IKEA осталась лишняя деталь. Решил посмотреть инструкцию, а там...»
«В нашем местном пабе есть бесплатный „канадский завтрак“, который включает в себя болеутоляющие препараты, стакан воды и похлопывания по спине»
Световые индикаторы в общественной уборной помогают определить свободную кабинку
«Открыл коробку, чтобы собрать новый офисный стол. Был приятно удивлен»
Когда и холодильник отремонтировал, и единомышленника по музыкальным интересам нашел
В этом отеле вы можете взять в свой номер растение, чтобы у вас был друг, с которым можно поговорить
«Возьмите растение в свой номер».
В больнице Святого Бонифация (Виннипег, Канада) работает пес-терапевт, который помогает пациентам справиться с тревогой
«Курьер оставил мою посылку в единственном сухом месте на крыльце»
Автору статьи не так сильно повезло, как героям сегодняшней подборки. Но надолго запомнился водитель автобуса, который улыбался и желал хорошего дня каждому пассажиру. А с вами происходило нечто такое, что зарядило вас позитивом на целый день?
Фото на превью DmiTro98 / pikabu