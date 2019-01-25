20+ раз, когда представители сферы обслуживания удивили не хуже фокусника

14

13

6.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Робот, который доставляет воду в номер отеля; живая музыка в регистратуре больницы — на что только не идут компании, чтобы завоевать сердце клиента. И сегодняшняя подборка доказывает, что они на верном пути.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо примеров крутого сервиса, которые добавляют +100 баллов к комфорту и хорошему настроению.

«Пришла в новую клинику, а там в регистратуре сидит женщина и играет на арфе»

«Риелтор подарил нам елочную игрушку в виде нашего нового дома»

«Заказал еду, и ее доставили в бамбуке»

Между парковочными местами предусмотрены мягкие барьеры

Курьер позаботился о том, чтобы посылку не было видно с улицы

«Мой набор для резьбы пришел в комплекте с пластырями»

«Горничная во время уборки в номере позаботилась о моих игрушках»

В этом баре есть персональные кружки для постоянных посетителей

«На стоянке, где я оставил свою машину, есть бесплатный алкотестер»

Эту коробку для пиццы можно сложить пополам, чтобы было удобно хранить остатки

Когда все детально объяснили

«Обозначение кода. 0 — органические; 1 — яйца кур, содержащихся свободно; 2 — яйца кур, содержащихся в сарае; 3 — яйца кур, содержащихся в клетке. Страна происхождения. Идентификационный номер фермы».

На стульях на фуд-корте торгового центра предусмотрены специальные прорези для сумок

«Этот робот доставил воду в мой номер»

«После сборки стола из IKEA осталась лишняя деталь. Решил посмотреть инструкцию, а там...»

«В нашем местном пабе есть бесплатный „канадский завтрак“, который включает в себя болеутоляющие препараты, стакан воды и похлопывания по спине»

Световые индикаторы в общественной уборной помогают определить свободную кабинку

«Открыл коробку, чтобы собрать новый офисный стол. Был приятно удивлен»

Когда и холодильник отремонтировал, и единомышленника по музыкальным интересам нашел

В этом отеле вы можете взять в свой номер растение, чтобы у вас был друг, с которым можно поговорить

«Возьмите растение в свой номер».

В больнице Святого Бонифация (Виннипег, Канада) работает пес-терапевт, который помогает пациентам справиться с тревогой

«Курьер оставил мою посылку в единственном сухом месте на крыльце»

Автору статьи не так сильно повезло, как героям сегодняшней подборки. Но надолго запомнился водитель автобуса, который улыбался и желал хорошего дня каждому пассажиру. А с вами происходило нечто такое, что зарядило вас позитивом на целый день?