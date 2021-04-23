20 примеров того, как детская непосредственность сокрушает взрослую логику

«Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста», — считал Пабло Пикассо. Мы же думаем, что все дети обладают не только художественными талантами, но и своеобразным видением мира, которое с течением времени, увы, теряется.

Редакция AdMe.ru всеми силами старается сохранить в себе и в окружающих детскую непосредственность и надеется, что наша подборка отроческих откровений справится с этой задачей. А в бонусе вас ждут истории, которые гарантированно вызовут у вас улыбку.

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Сегодня наблюдал, как соседка выносила мусор с сыном. Сыну лет 9–11. Посреди двора рвется пакет, и мусор рассыпается. Пацан начинает все собирать, но мама попыталась отговорить его, мотивируя это тем, что есть дворники и вообще это фу. Но малец не сдался и под недовольное бурчание мамы все собрал и донес до баков. На возгласы мамы ответил, что гадить нехорошо и пока дворник придет, весь мусор ветром разнесет по двору. Респект тебе, парень из 1-го подъезда! © Aleks2201 / Pikabu

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Мне сын (6 лет) говорит: «Папа, хочу, как и ты, заниматься муай-тай».

Я говорю: «Это похвально, я поддерживаю».

Он: «Даааа, буду там бить всех».

Я: «Только ты должен быть готов к тому, что тебя будут бить в ответ».

Смотрит круглыми глазами.

Он: «Как это?»

Я: «Ну это соревнование: ты бьешь, тебя бьют. Кто кого перебьет, тот и выиграл».

Он: «Я так не хочу». © mahno81 / Pikabu

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Крестник, когда был мелкий, очень любил все, чему его учили, сразу проверять на практике.

До сих пор помню (16 лет прошло), как я с ним, тогда еще 5-летним, гуляла в парке на каком-то детском празднике. И дернул меня черт объяснить ему, как надо себя вести, если тебя попытается незнакомый человек увести. Естественно, основа действия была в том, чтобы не стесняться и не бояться кричать и звать на помощь, при этом прямо выражать, что не знаешь человека и не хочешь с ним никуда идти. Крестник: «Вот так надо кричать?» И орет во всю силу: «Помогите, помогите, я ее не знаю, я с ней не хочу идти!» Как мы потом объяснялись, в том числе с дежурным милиционером, — отдельная история. © Anastomus / AdMe

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С психологами в детстве не сталкивалась, но вот в «психологическом» плане маму однажды напугала. Нарисовала радугу во весь альбомный лист. Одна из полос радуги была черного цвета. Сначала мама (с ее слов) решила, что я не знаю цвета радуги. Потом выяснилось, что знаю, и мама начала сомневаться в моем эмоциональном состоянии. До врачей, к счастью, не дошло. А я хорошо помню, что для меня всегда было важно использовать все цвета в палитре красок или карандашей, которые имелись. Просто потому, что они все красивые. Вот такая детская логика, до сих пор не вижу в ней изъянов. © Нэс / AdMe

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Старшему 14, младшему 5. Младший сын заметил, что у брата пробиваются усы, и радостно заявляет: «Ух ты! У Максима усы!!! Он скоро будет котом!!!» © Алена Прокуда / Facebook

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Племяннице было что-то около 3, а я училась в 8-м классе. И я ей показала запись со школьного концерта со своим номером, туда попали аплодисменты и крики ребят. Она спрашивает: «А что они кричат?» Я говорю: «Не знаю». Ребенок: «Они кричали: „Ва-ря, хва-тит!“» © Varia Kostiukova / Facebook

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Когда только приехали в Эквадор, нас пригласили на обед и подали блюдо с креветками. Мой 5-летний сын никогда до этого креветок не видел и не ел. Он подошел ко мне и на ухо прошептал: «Мама, я не буду есть эти микробы». © Maral Cherkezova / Facebook

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В магазине. Саша (3 года): «Мам, почему эти яички такие маленькие?» Я: «Они перепелиные». Сын (удивленно): «А кто их перепилил?» © Ольга Кропотова / Facebook

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В детстве думала, что знак «Ш» на заднем стекле автомобиля означает, что за рулем шепелявый водитель и его не будут останавливать для проверки документов. Почему? Ну он же шепелявый, говорит неразборчиво, ничего не понять. Если есть знак для обозначения слепых, значит, и для шепелявых. © Подслушано / Ideer

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Когда дочке было 3–4 года, им в детском саду дали задание: выучить имена и отчества родителей.

В течение дня мы учили и повторяли, но дочка все никак не могла запомнить отчество папы. Перед сном она мне выдала: «Мам, а давай я в детском саду скажу, что у меня папы нет?» © Подслушано / Ideer

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Мама утром собирала брата (5 лет) в садик, и тут он выдает: «Мама, когда я вырасту, у меня будет 2 детей, мальчик и девочка. И я буду тоже водить их в садик, а ты меня потом на работу». © Подслушано / Ideer

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Детская логика — огонь: — Мам, я устала идти. Возьмешь меня на ручки? — Нет. — Ну тогда я побегу. © evgienika / Twitter

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Заходит бабуля с внуком лет 4–5 в кабинет. Внук тихо, но заинтересованно смотрит, как я заполняю документы. Спрашивает: «Доктор, а можно поставить печать?» Недолго думая, беру чистый лист бумаги и даю вместе со штемпелем пацану. Парень решительным движением ставит печать себе на лоб. © itsmechaban / Twitter

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Самая ужасная обида за всю мою жизнь случилась в возрасте 4 лет. Я нашел у мамы тампоны и спросил у папы, что это такое. Папа посмеялся и ответил, что это боеприпасы. Вопрос, что такое боеприпасы, я адресовал уже деду, который мне милостиво разъяснил, что это патроны. Детская логика сработала железно: раз у мамы есть патроны и она их прячет, значит, у нее есть и игрушечный пистолет, с которым она играет втайне от меня. Я схватил «боеприпасы», прибежал к маме и со слезами на глазах орал, что я все знаю и тоже хочу поиграть с этим пистолетом. Папа ржал как конь, мама в шоке смотрела то на меня, то на папу, а я потом обижался целый месяц. © Палата № 6 / Vk

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Я логопед. Приходит ко мне мальчик 6 лет, автоматизируем с ним звук [л] в словах. А малой такой забавный, серьезный, насколько это возможно в его возрасте. Работаем, проговариваем «ла-ла» да «ло-ло». А теперь доскажи, говорю, словечко по смыслу:

— Руки мыть пошла Людмила.

Ей понадобилось...

— ВОДА! — выпаливает малой.

Я бы, может, и сдержала улыбку, но эта серьезная мордашка не оставила мне никаких шансов.

А он-то, по сути, прав. Правда, там звука [л] нет. Ладно, играем дальше.

— Нам темно, мы просим маму

Нам включить поярче...

— СВЕТ!

Предпринимаю последнюю попытку.

Будь внимателен, говорю, в ответе должен быть звук [л]:

— Ночью по небу гуляю,

Тускло землю освещаю.

Скучно, скучно мне одной,

А зовут меня...

— РУСЛАН!

Ну хоть с нужным звуком. © Палата № 6 / Vk

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Как-то раз меня оставили на попечение дедушки. Ему нужно было просто присмотреть за мной 3 часа, пока родители решат свои проблемы. Он посадил меня есть, а я не хотела. И тогда он не придумал ничего лучше, чем отвести меня в лес и сказать: «Вот оставлю тебя тут, ты заплутаешь, захочешь есть и пожалеешь, что не покушала». Отпустил руку и отошел на 2 шага... А я как раз читала сказку про добрых существ в лесу, которые забирают детей в свою страну, где всегда весело. И я с присущей детям скоростью чухнула в ближайшие кусты. © Палата № 6 / Vk

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В детстве я думал, что байкер — это любитель травить байки. © unknown author / Bash

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Кстати, я в детстве был уверен, что дырокол нужен, чтоб конфетти делать. © unknown author / Bash

Бонус: иногда бывает и так

Мы все так или иначе боролись в детстве с «системой». Бунтовали, нарушали правила и традиции, шли наперекор, не наступали на горло собственной песне, а, наоборот, кричали во всю глотку. В 14 это кажется правильным и нужным. В 20 вызывает улыбку и смех. В 30 думаешь про то, каким дураком ты был. К 40 становится ностальгически грустно, и тут дочь получает паспорт. © Prishelecz / Pikabu

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Увидел жвачку Turbo и захотел вспомнить детство. Первый же пузырь совершенно определенно дал понять, что детство закончилось вместе с выросшей бородой. Отдирал я его долго... © unknown author / Bash

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Играю в одну игру — космические сражения и все такое. В корпорации есть игрок, который командует во время рейдов. Причем очень неплохо, все видит, всех координирует. И вот во время одного рейда в самый ответственный момент он вдруг пропадает. Ну мы как могли действовали сами. Потом он возвращается и говорит: «Извините, у меня планшет забрали». Мы так удивились, думали, что нами рулит опытный мужчина, а это же наверняка школьник. Спрашиваем: «Родители забрали?» Он: «Нет, дети. Мультики смотреть хотят». © boton95 / Pikabu