20+ примеров родительской любви, которая порой принимает самые неожиданные формы

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Какими бы взрослыми людьми мы ни были, для родителей всегда останемся малышами, которые не могут самостоятельно надеть колготки. Годы идут, но близкие не стали переживать за нас меньше. Они продолжают присылать заботливые СМС, готовить вкусности, поддерживать при малейшей возможности.

AdMe.ru умиляется трогательным историям от родителей, которые дарят заботу и любовь своим детям независимо от их возраста и степени самостоятельности.

Мама — тайный защитник твоего спокойствия

Папа притворяется, что ему первому делают прививку, чтобы дочка не боялась укола

Для матери ты всегда маленький мальчик

«Мама сделала для меня эту фигурку из любимого мультфильма»

Дети — это счастье, и порой хочется им об этом напомнить

«Папа проводил много времени в гараже в прошлом месяце. В эти выходные выяснилось, что он старался для меня»

Потому что бабушка — это сила

«Лицо моей мамы, когда я ее окончательно достала»

З — забота

Ради своих детей родители готовы на многое

Операция по спасению семьи прошла успешно

«Мама каждый раз переживает, что мы получим мало подарков на Рождество, поэтому старается купить побольше. Люблю ее!»

Мама все контролирует

Удивить папу довольно сложно

Мама не забывает говорить о своей любви всеми способами

«Сынок, ты причина моего счастья. Я люблю тебя. Мама».

«Мама вчера зашла в комнату со словами: „Я купила тебе гитару“, и уже сегодня я воплощаю свою мечту в реальность. Она лучшая»

О многом мы узнаем, только повзрослев

«3 года назад мама подарила мыло на какой-то праздник. Оно было благополучно отложено в сторону. Сегодня оно приятно меня удивило!»

Близкие — просто мастера переписок

Потому что здоровье нужно беречь

С детства изменилось не так много

«Мама сказала, что очень хочет тату на ушке, но страшно боится. Я предложила сделать это вместе. Это мое, а у нее похожее»

Ради детей родители готовы на подвиги

«Папа сохранил наши билеты на премьеру первого „Гарри Поттера“»

Отец выручает неожиданными способами

«Мое лицо, когда папа разгромил меня в игре на приставке»