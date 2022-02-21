20+ примеров диковинных продуктов, увидев которые хочется спросить: «А что, это можно есть?»

Путешествуя, мы нередко хотим попробовать местную кухню: что-то нам нравится, что-то нас шокирует, а что-то и вовсе оставляет в недоумении. Казалось бы, многие странные деликатесы нам уже известны, но всегда найдется что-то новое: мороженое с кусочками лобстера, чипсы со вкусом огурца или рыба-лапша.

Мы в AdMe.ru не рискнули бы попробовать все из нашей подборки, но что-то точно нам пришлось бы по вкусу. Возможно, и вам захочется открыть для себя какой-то новый продукт, как это сделали герои нашей статьи.

«Газировка со вкусом хлеба. Как по мне, это было невкусно»

«Я тут погуглил, и мне кажется, что разница между этим напитком и квасом заключается в том, что квас делается из перебродившей ржи, тогда как этот напиток — искусственно ароматизированный „хлеб“».

«Теперь я могу сказать, что ел скорпиона»

«Вчера в аэропорту увидела „деликатес“ — „чипсы“ изо мха, который едят олени, да еще со вкусом ягод и по цене дороже икры»

«Я съел 8 пельменей с разными вкусами: женьшень, фуа-гра, черный трюфель, сыр, крабовая икра, чеснок, сычуаньский и оригинал (в середине)»

«Мой перекус в Корее: сладкие и острые Doritos со вкусом курицы, кимбап, крабовый ролл, жареная курица по-корейски, бульдак рамен, энергетический напиток и кислые Skittles»

Батончик со вкусом угля

Картофельный салат в бутылке

Шоколад со вкусом чесночного хлеба

Так, значит, оно таки существует

«Мороженое со вкусом лобстера. Да, в нем настоящие кусочки лобстера».

Хумус со вкусом теста для пирожных и печенья

О, британская кухня

«Чипсы со вкусом донер-кебаба».

Oreo с тройной начинкой

Когда ты пытаешься правильно питаться

«Чипсы со вкусом огурца».

«Жидкий гематоген, состоящий только из 2 компонентов — меда и, по всей видимости, фарша из морского ежа. Пробовать не рискнул»

«Лично я до прибытия на Дальний Восток об этой чудной рыбке не знал вообще ничего»

«Если не знать, что это рыба, то готовое блюдо внешне напоминает тарелку лапши. Вкус тоже „лапшичный“, с рыбным привкусом и едва заметной „сластинкой“».

«В Китае очень популярен молочный чай. Есть разные варианты. В моем случае это молочный улун со съедобными жевательными конфетами внутри»

Визитная карточка Перу — это Inca Kola. Она желтая, а по вкусу похожа на что-то среднее между лимонадами «Крем-брюле» и «Колокольчик»

Еще один традиционный для Перу напиток — чича морада. Это что-то вроде компота, приготовленного из фиолетовой кукурузы. Очень вкусно

«Увидела сегодня в одном супермаркете в Токио такую вот дичь. Сама никогда не рискнула бы попробовать. Желешка с помидорками»

«Турецкий напиток на основе соков овощей — свеклы и черной репы. Несладкий. Да, знаю, звучит не очень. Когда пробуешь, обычная реакция — „бе!“. Но уже через пару минут хочется еще»

Турецкий кофе с мастикой. По сути, это смола дерева, но не хвойного

В Исландии можно попробовать мороженое из зеленых томатов. Очень необычно и вкусно