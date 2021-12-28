20+ примечательных домов, хозяева которых, видимо, устали от скучных строений
Некоторые индивидуумы, похоже, считают, что главная особенность жилища — это интригующий внешний вид, пусть даже обитать в таком доме не слишком-то удобно. Одни нанимают архитектора с выдающимся воображением, а другие продумывают детали экстерьера и воплощают свои фантазии самостоятельно. И хотя у кого-то подобные строения вызывают недоумение, в памяти они точно задерживаются надолго.
Мы в AdMe.ru думаем, что любое проявление творчества заслуживает уважения. И отыскали на просторах интернета несколько достойных примеров.
Этот гараж возле дома похож на удивленного бобра
Дом, украшенный мозаикой из блесток
- Этот дымоход — просто воплощенное зло. © dropkickninja / Reddit
«Случайно проезжала мимо этого дома. Да что же здесь такое происходит-то?»
«Кто-нибудь знает, что тут за безумное строение?»
- Парень строил этот дом вроде бы для своей жены. Вот только потом выяснилось, что он делал это с нарушением правил, и ему запретили продолжать работы. Вот и стоит теперь это здание забытое и заброшенное. © ReneeMaezie / Reddit
Это окно меж тем выходит на улицу
«Повстречал тут такое строение»
Эту коллекцию хозяин сада собирал лет 20. Когда одного кто-то утаскивает, он просто ставит нового
Есть что-то странное в этом доме
Это здание, между прочим, стоит $ 21 млн
Загадочное строение в Италии, окруженное совершенно нормальными загородными домами
«Печально известный дом в моем городе. Да, ступени ведут к гаражу»
Похоже, ребята потратили все деньги на крышу, а вот на окна уже не хватило
Прямо акула с брекетами
«Никак не могу взять в толк, ну зачем этому дому такая крыша?»
«Проезжаю мимо этого шедевра каждый день по пути на работу»
Это здание определенно выделяется на фоне скучных соседей
Где-то в Подмосковье
На верхушке этой дымовой трубы стоит маленькая копия дома
«Строение, которое просто сводит меня с ума»
«Если кто-то решит забраться в дом, то для его удобства уже все сделано»
Эту надстройку в виде замка хозяин дома соорудил для своих дочек. Там находилась их игровая комната
Прекрасный монстр посреди исторических строений
Въезд в этот дом украшает пара сфинксов
«Забавный дом, который находится в моем городе»
А вам бы хотелось, чтобы ваш дом выделялся на фоне всех остальных строений?
Фото на превью jenningsjf / Reddit
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