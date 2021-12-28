AdMe
AdMe

20+ примечательных домов, хозяева которых, видимо, устали от скучных строений

----

Некоторые индивидуумы, похоже, считают, что главная особенность жилища — это интригующий внешний вид, пусть даже обитать в таком доме не слишком-то удобно. Одни нанимают архитектора с выдающимся воображением, а другие продумывают детали экстерьера и воплощают свои фантазии самостоятельно. И хотя у кого-то подобные строения вызывают недоумение, в памяти они точно задерживаются надолго.

Мы в AdMe.ru думаем, что любое проявление творчества заслуживает уважения. И отыскали на просторах интернета несколько достойных примеров.

Этот гараж возле дома похож на удивленного бобра

Дом, украшенный мозаикой из блесток

«Случайно проезжала мимо этого дома. Да что же здесь такое происходит-то?»

«Кто-нибудь знает, что тут за безумное строение?»

  • Парень строил этот дом вроде бы для своей жены. Вот только потом выяснилось, что он делал это с нарушением правил, и ему запретили продолжать работы. Вот и стоит теперь это здание забытое и заброшенное. © ReneeMaezie / Reddit

Это окно меж тем выходит на улицу

«Повстречал тут такое строение»

Эту коллекцию хозяин сада собирал лет 20. Когда одного кто-то утаскивает, он просто ставит нового

Есть что-то странное в этом доме

Это здание, между прочим, стоит $ 21 млн

Загадочное строение в Италии, окруженное совершенно нормальными загородными домами

«Печально известный дом в моем городе. Да, ступени ведут к гаражу»

Похоже, ребята потратили все деньги на крышу, а вот на окна уже не хватило

Прямо акула с брекетами

«Никак не могу взять в толк, ну зачем этому дому такая крыша?»

«Проезжаю мимо этого шедевра каждый день по пути на работу»

Это здание определенно выделяется на фоне скучных соседей

Где-то в Подмосковье

На верхушке этой дымовой трубы стоит маленькая копия дома

«Строение, которое просто сводит меня с ума»

«Если кто-то решит забраться в дом, то для его удобства уже все сделано»

Эту надстройку в виде замка хозяин дома соорудил для своих дочек. Там находилась их игровая комната

Прекрасный монстр посреди исторических строений

Въезд в этот дом украшает пара сфинксов

«Забавный дом, который находится в моем городе»

А вам бы хотелось, чтобы ваш дом выделялся на фоне всех остальных строений?

Фото на превью jenningsjf / Reddit
----
Поделиться этой статьёй