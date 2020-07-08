20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
Кафе и ресторанов стало так много, что практически в каждом заведении стараются придумать свою неповторимую фишку. По идее оригинальная подача блюд должна привлекать новых гостей, но бывает, что повара и маркетологи теряют чувство меры. Так и появляются на свет куриные крылышки на лопате и креветки на бельевой веревке.
Нам в AdMe.ru приходилось видеть разное, но вот из ботинка мы еще никогда не ели. Хотя людям, про которых мы упоминаем в бонусе к этой статье, повезло еще меньше — им достался излишне оригинальный стол.
«Отдали $ 500 за дегустацию и получили вот такой десерт»
«Такое ощущение, что они ходили в лес, чтобы добыть эту колбасу, а потом у них закончились обычные тарелки»
«Интересно, они берут новый кусок коры для каждого клиента? Или моют этот и используют его повторно?»
«Это просто творческий способ положить гостям поменьше креветок»
«Да, положите в миску ягоды, а не йогурт. Спасибо»
«Я слышал, что можно себя возвести на пьедестал. Но чтобы бургер?»
Ничего особенного. Просто еда на лопате
«И как я должна есть пасту с деревянной доски?»
Тарелка из кирпича? Да не вопрос
«Я так хочу поскорее выпить мой кебаб»
«Крошечная закуска подается на сырых картофелинах, сложенных в коробку»
Вот и сосновая шишка пригодилась
«Жареный сыр выглядит аппетитно, но вот над подачей еще надо поработать»
«Почему это масло не заслуживает своей тарелки?»
«Идея хорошая, исполнение не очень»
«Завтрак в упаковке из-под яиц»
«Наш суп принесли в пробирках»
«Все это подавалось вместе с сухим льдом»
Кажется, кто-то потерял ботинок
Вот так выглядят креветки на бельевой веревке
Еда приехала на стол в грузовичке
Бонус: в хорошем заведении и столы интересные
"Мы единственные люди в ресторане, которые сейчас едят со старого деревянного поддона.
А вам приходилось сталкиваться с оригинальной подачей блюд и чувствовать, что повара явно перестарались?
Фото на превью lazyburger / reddit