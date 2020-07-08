20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться

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Кафе и ресторанов стало так много, что практически в каждом заведении стараются придумать свою неповторимую фишку. По идее оригинальная подача блюд должна привлекать новых гостей, но бывает, что повара и маркетологи теряют чувство меры. Так и появляются на свет куриные крылышки на лопате и креветки на бельевой веревке.

Нам в AdMe.ru приходилось видеть разное, но вот из ботинка мы еще никогда не ели. Хотя людям, про которых мы упоминаем в бонусе к этой статье, повезло еще меньше — им достался излишне оригинальный стол.

«Отдали $ 500 за дегустацию и получили вот такой десерт»

«Такое ощущение, что они ходили в лес, чтобы добыть эту колбасу, а потом у них закончились обычные тарелки»

«Интересно, они берут новый кусок коры для каждого клиента? Или моют этот и используют его повторно?»

«Это просто творческий способ положить гостям поменьше креветок»

«Да, положите в миску ягоды, а не йогурт. Спасибо»

«Я слышал, что можно себя возвести на пьедестал. Но чтобы бургер?»

Ничего особенного. Просто еда на лопате

«И как я должна есть пасту с деревянной доски?»

Тарелка из кирпича? Да не вопрос

«Я так хочу поскорее выпить мой кебаб»

«Крошечная закуска подается на сырых картофелинах, сложенных в коробку»

Вот и сосновая шишка пригодилась

«Жареный сыр выглядит аппетитно, но вот над подачей еще надо поработать»

«Почему это масло не заслуживает своей тарелки?»

«Идея хорошая, исполнение не очень»

«Завтрак в упаковке из-под яиц»

«Наш суп принесли в пробирках»

«Все это подавалось вместе с сухим льдом»

Кажется, кто-то потерял ботинок

Вот так выглядят креветки на бельевой веревке

Еда приехала на стол в грузовичке

Бонус: в хорошем заведении и столы интересные

"Мы единственные люди в ресторане, которые сейчас едят со старого деревянного поддона.