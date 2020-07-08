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20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться

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Кафе и ресторанов стало так много, что практически в каждом заведении стараются придумать свою неповторимую фишку. По идее оригинальная подача блюд должна привлекать новых гостей, но бывает, что повара и маркетологи теряют чувство меры. Так и появляются на свет куриные крылышки на лопате и креветки на бельевой веревке.

Нам в AdMe.ru приходилось видеть разное, но вот из ботинка мы еще никогда не ели. Хотя людям, про которых мы упоминаем в бонусе к этой статье, повезло еще меньше — им достался излишне оригинальный стол.

«Отдали $ 500 за дегустацию и получили вот такой десерт»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© krazy4001 / reddit

«Такое ощущение, что они ходили в лес, чтобы добыть эту колбасу, а потом у них закончились обычные тарелки»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© iamsonicallyscrewed / reddit

«Интересно, они берут новый кусок коры для каждого клиента? Или моют этот и используют его повторно?»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© lazyburger / reddit

«Это просто творческий способ положить гостям поменьше креветок»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© Arsmeby / reddit

«Да, положите в миску ягоды, а не йогурт. Спасибо»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© ohnotaco / reddit

«Я слышал, что можно себя возвести на пьедестал. Но чтобы бургер?»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© asteriodfork / reddit

Ничего особенного. Просто еда на лопате

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© ___ bgwl___ / reddit

«И как я должна есть пасту с деревянной доски?»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© super_novas / reddit

Тарелка из кирпича? Да не вопрос

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© TRexArms9104 / reddit

«Я так хочу поскорее выпить мой кебаб»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© Kuba7207 / reddit

«Крошечная закуска подается на сырых картофелинах, сложенных в коробку»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© pekkiepek / reddit

Вот и сосновая шишка пригодилась

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© lolalululolalulu / reddit

«Жареный сыр выглядит аппетитно, но вот над подачей еще надо поработать»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© biggerdundy / reddit

«Почему это масло не заслуживает своей тарелки?»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© Achnatell / reddit

«Идея хорошая, исполнение не очень»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© Fish--- / reddit

«Завтрак в упаковке из-под яиц»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© silmani / reddit

«Наш суп принесли в пробирках»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© citroen11 / reddit

«Все это подавалось вместе с сухим льдом»

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© jhthedev / reddit

Кажется, кто-то потерял ботинок

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© MisterD73 / reddit

Вот так выглядят креветки на бельевой веревке

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© uniqueshitbag / reddit

Еда приехала на стол в грузовичке

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© simbabeat / reddit

Бонус: в хорошем заведении и столы интересные

20+ посетителей ресторанов, которые получили такое блюдо, что даже не знают, плакать или смеяться
© Benducational / reddit

"Мы единственные люди в ресторане, которые сейчас едят со старого деревянного поддона.

А вам приходилось сталкиваться с оригинальной подачей блюд и чувствовать, что повара явно перестарались?

Фото на превью lazyburger / reddit
2841319
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