20+ пользователей сети, которым впору открывать свое расследовательское бюро

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Необязательно быть юристом или Шерлоком, чтобы подмечать интересные факты. Например, единственная диснеевская принцесса, чью дочь мы видели, — это Ариэль; вампиры, измазанные кровью, — это как люди, у которых еда осталась на губах; а Том, кажется, не питал ненависти к мышонку Джерри.

Мы в AdMe.ru сами были немного в шоке, узнав про эти 23 вещи. Поэтому и решили срочно поделиться ими и с вами.

Что Голливуд имеет против лица Тома Харди?

У популяризаторов образа вампиров были странные вкусы

Кажется, все забыли про то, что Ариэль — единственная из диснеевских принцесс, кто стала мамой и растит ребенка, 12-летнюю дочку Мелоди

В титрах «Величайшего шоумена», где играл Хью Джекман, спрятали пасхалку с руками Росомахи

Дедлайны лучше назначать в миллиардах секунд

Вы тоже полчаса просидели, щелкая пальцами, чтобы понять, правда это или нет?

Может, производители специально просят продавцов получше их прятать?

В мультике «Рапунцель: Запутанная история» можно увидеть Рапунцель, отражающуюся в белках глаз Флина

Результаты экономии не всегда заметны сразу

Такое чувство, что в прошлые века существовала лишь одна девушка, и это была Кира Найтли

Правила соцсетей во взрослой жизни

Когда Том чуть не убил Джерри, он пытался спасти его всеми силами. Спасти того, кого он вроде бы как ненавидит каждую серию

Лазейка в системе образования

Кажется, Apple специально создает проблемы, чтобы затем продавать решения для них

Уолт Дисней и подумать не мог

Нелегко, как оказалось, вести здоровый образ жизни

Хан Соло и Шрек одеваются почти одинаково

На заметку всем мужчинам

Мы просто усовершенствовали рецептуру

А вам тоже порой кажется, что Натали Портман в детстве и Милли Бобби Браун — как один человек?

Все мы иногда динозавтры

Он просто сказал все, что хотел

Просто добавь воды