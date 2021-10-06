20+ пользователей, которые не стали тратить кучу денег на дизайнерские вещи, а создали их сами

Неважно, какой под рукой материал — проволока, краски, глина или нитки, если руки на месте, а в голове куча идей, как все это можно превратить в стоящую вещь. И тогда аквариум примет вид древнеримского бюста, а портрет кота украсит уютный свитер. А деньги можно и на что-то другое потратить.

Мы в AdMe.ru считаем, что те, кто способен кропотливо трудиться над каждой деталью своего произведения, заслуживают как минимум славы в интернете. И готовы поучаствовать в таком прославлении. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: пример отточенного до мелочей мастерства, а также фото вышивки для тех, кто сошел с дистанции, не дойдя до финала.

«Поспорил с армейским товарищем, что смогу за 3 года вышить картину по игре Warcraft. И вот наступил день, когда был сделан последний стежок»

«Сделал аквариум в виде древнеримского бюста»

«Я ювелир. Недавно я научилась вязать крючком и сделала себе крючок из серебра и аметистов»

«Я смастерил велосипед-кальмара»

«Связала свитер с изображением этой милой мордахи»

«Я сшил себе костюм и сделал вышивку на нем»

«Нарисовал портреты котиков на деревянных спилах»

«Покемоны. 3 года работы, 105 цветов, 115 тысяч стежков»

«Моя первая попытка работы со сваркой»

«Связал себе свитер из шерсти мериноса и теперь не собираюсь снимать его никогда»

И снег, и следы на нем — вышивка

«Сделал пантеру из проволоки и камней»

«Сделал шахматную доску для отца»

Носки-крокодилы!

«Люблю создавать забавных существ. Этот хлебушек свалян из шерсти»

«Иногда я рисую на одежде»

«Сделала браслет из медной проволоки и лабрадорита»

Клубничное мыло с «коровьим» дизайном

«Свадебный подарок для друзей: вышивка, вдохновленная их фото с помолвки»

«Я купил в секонд-хенде старое одеяло и сшил себе свитшот. Горжусь собой!»

«Я вложил в это кольцо 2 года труда, прежде чем сделать своей девушке предложение. Золото и сапфир найдены неподалеку от ее родного города. Она сказала „да“!»

Бонус № 1: двусторонняя китайская вышивка шелком

Бонус № 2: до финала добираются не все