20 доказательств того, что лето пропустило мимо ушей наше «хоть бы не слишком жарко»

С каждым годом лето словно проверяет жителей Земли на прочность и подкручивает температурный режим все ближе к максимуму. Особо стойкие люди смогли на пару минут отойти от вентиляторов и кондиционеров, чтобы показать, как сильно сказалась жара на окружающем мире.

AdMe.ru желает вам побольше прохладительных напитков под руку, а пока посмотрите на тех, кому не удалось уйти от всевидящего солнца.

Хочешь жить — умей вертеться

«В моей квартире так жарко, что даже свечи начали таять»

«Уборка урожая в самом разгаре. Вот такая температура в кабине, на улице еще больше. В тракторе как в бане»

Да это сообщение любой драматический сериал уделает по накалу эмоций

«Сегодня у нас +30 в тени. Гаджет немножечко ошалел. Да и мы тоже»

Шок-контент

Сегодня произошла удивительная вещь. Еду в маршрутке, за бортом жара. Открыты все люки и окна, дует прекрасно. На остановке заходит молодой парень и закрывает люк. Я уже мысленно приготовилась стать свежеприготовленным полуфабрикатом, когда две бабушки начали вдруг громко возмущаться и требовать открыть вентиляцию обратно. Под их напором, разумеется, все быстро вернулось на круги своя. Оказывается, бывает и так. © FTail / Pikabu

В фонтанах от жары спасаются не только люди

«Подруга прислала фото из Турции. Тот случай, когда кот отдыхает лучше меня»

Жизнь в Австралии — это всегда максимальный уровень сложности. Даже зимой

«Когда настолько жарко, что даже солнцезащитная шторка в авто плавится»

Котокондиционер

«Было безумно жарко, и мы принесли лягушонку попить. А он решил принять ванну и полностью залез в крышку»

Вечный круговорот сомнений в стиле «брать — не брать?»

«В Британии от жары в автоматах повзрывались банки с напитками»

«Мой брат и его девушка взяли свою собаку в поход, но земля была слишком горячей, и вот что они сделали»

Не всякая прохлада летом в радость

Дикая жара под 40 и высокая влажность. Прихожу в офис после отпуска, вижу, перед входом стоят коллеги в свитерах.

— Мужики, вы чего?!

— Греемся.

— Ну ладно, грейтесь.

Захожу в офис. И получаю морозом, можно сказать, по морде. Пальцы начали неметь через 10 минут, даже печатать толком не могу. Новая центральная система охлаждения упорно стремится превратить офис в тундру, и никто не может разобраться, как ее вразумить. В итоге все приносят свитера на работу, ходят на улицу греться и ждут приезда ремонтников. © Unknown Author / Bash.im

«Хотел порадовать маму конфетами с персонажами ее любимого мультика. Оставил их в жару в машине и...»

«По-моему, сегодня довольно жарковато. Вот что произошло с витаминами в моей машине»

«Сегодня день рождения моей жены. Учитывая невозможную жару, которая сейчас нас терзает, такой торт будет в самый раз»

«Пес моих друзей знает, что нужно делать в жаркую погоду»