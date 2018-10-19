20+ СМС-переписок, в которых мужчины и женщины столкнулись не на шутку

Мужчины и женщины настолько разные, что понять друг друга им бывает иногда очень и очень непросто. И речь даже не только о странных, с мужской точки зрения, женских намеках или совершенно непонятной логике. Наши подходы к отношениям тоже заметно различаются. И это одна из причин, по которым фразу «Я совсем без белья» иногда стоит воспринимать как упрек.

Сегодня AdMe.ru поделится с вами переписками мужчин и женщин, которые удачными назвать очень сложно, но вот вызывающими смех и слезы одновременно — запросто.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

А как вы считаете, мужчины и женщины с разных планет? Может быть, вам есть что рассказать по этому поводу?

15 На склад!
4 Комментарии
  • 19 октября 2018
  • 4
  • 27385

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!