20+ СМС-переписок, в которых мужчины и женщины столкнулись не на шутку
Мужчины и женщины настолько разные, что понять друг друга им бывает иногда очень и очень непросто. И речь даже не только о странных, с мужской точки зрения, женских намеках или совершенно непонятной логике. Наши подходы к отношениям тоже заметно различаются. И это одна из причин, по которым фразу «Я совсем без белья» иногда стоит воспринимать как упрек.
Сегодня AdMe.ru поделится с вами переписками мужчин и женщин, которые удачными назвать очень сложно, но вот вызывающими смех и слезы одновременно — запросто.
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А как вы считаете, мужчины и женщины с разных планет? Может быть, вам есть что рассказать по этому поводу?