20+ СМС-переписок, в которых мужчины и женщины столкнулись не на шутку

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мужчины и женщины настолько разные, что понять друг друга им бывает иногда очень и очень непросто. И речь даже не только о странных, с мужской точки зрения, женских намеках или совершенно непонятной логике. Наши подходы к отношениям тоже заметно различаются. И это одна из причин, по которым фразу «Я совсем без белья» иногда стоит воспринимать как упрек.