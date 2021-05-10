20+ вроде бы взрослых мужчин, у которых на самом деле только детство во всех местах играет

Не могла найти мужа. Вышел с друзьями встретиться и пропал. На телефон не отвечает, друзья его тоже. Пошла искать. Смотрю, во дворе стоят 3 красавца, а мой муженек на дерево забрался, за ветку схватился и боится слезать. Друзья его кукуют, говорят, мол, старались залезть за ним, но не получились, не все учились у Тарзана по деревьям скакать. Пока я мозговала, что делать, послышался звук где-то позади. Это еще один кореш муженька бежал со стремянкой с криками: «Пацаны, победа!» Победитель полез за мужем и упал со стремянки. Бедолагу отправили домой, а я тем временем забралась по стремянке на дерево, помогла мужу слезть и запретила месяц гулять с друзьями. Через 2 недели сжалилась, разрешила гулять с условием: не лазить по деревьям! © Палата № 6 / Vk

Когда лежала на сохранении, был очень сильный токсикоз. И так захотелось помидорок, которые сорта «сливки». Попросила мужа. Принес, ага. Сливки, которые молочные, 10 %! Но зато притащил мне киндеров на все 2 недели пребывания там. Каждый день я открывала, и мне попадалась новая принцесса! Было мне 32 года на тот момент. © Надежда Хмель / Facebook