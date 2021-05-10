20+ вроде бы взрослых мужчин, у которых на самом деле только детство во всех местах играет
В наше время шутки о том, как же сильно отличаются друг от друга женское и мужское мышление, уже изрядно отдают нафталином. Но, как бы то ни было, мы просто не можем перестать наблюдать за многочисленными мужскими выкрутасами. Ведь они могут и лицо себе разрисовать тенями прямо в магазине, и на дерево забраться так, что потом слезать страшно. А уж про бесчисленные попытки купить наконец в продуктовом именно то, что мы просили, вообще молчим.
Мы в AdMe.ru просто зачитались подобными откровениями о мужчинах, в которых настоящая брутальность идеально смешалась с непосредственным ребячеством. А в бонусе вас ждет доказательство того, что представители сильного пола в любом возрасте могут такие комплименты отвешивать, что никому мало не покажется.
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Мужчины — дети навсегда. Только что увидела тому подтверждение. Место действия — магазин, где продается одежда для всей семьи и косметика.
Пронзительный женский крик: «ВАЛЕРА!!!»
Оглядываюсь. За моей спиной мужчина лет 40 ватной палочкой тенями из пробника рисует себе под глазом многоцветный фингал. © kinanebudet / Pikabu
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2 часа ночи. Тишина. Я сплю. Просыпаюсь из-за встревоженного шепота парня:
— Юля? Юля, ты спишь?!
— Нет. Что случилось?
Парень кладет руку мне на плечо и спрашивает:
— Когда ты последний раз покупала квас, сколько он стоил? © basman0va / Twitter
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Однако, хорошо работать в сугубо мужском коллективе. Работал весь день спокойненько, косых взглядов не ловил, вопросов не было. В 16 часов забежал домой на обед, через 2 секунды вопрос жены: «На тебе футболка задом наперед, что ли?» © kpblcka / Pikabu
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Зашел сегодня в аптеку, передо мной покупает мужик (на вид лет 50, довольно крепкий, небольшая борода). Дальше диалог между этим мужиком и продавцом.
Мужик: «Скажите, у вас сироп от кашля есть? Только вкусненький бы».
Я про себя улыбаюсь, думаю, дочке или сыну берет.
Продавец, видимо, с той же догадкой, улыбаясь так: «А сколько лет ребенку?»
Мужик: «46». © SvinOsa / Pikabu
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Не могла найти мужа. Вышел с друзьями встретиться и пропал. На телефон не отвечает, друзья его тоже. Пошла искать. Смотрю, во дворе стоят 3 красавца, а мой муженек на дерево забрался, за ветку схватился и боится слезать. Друзья его кукуют, говорят, мол, старались залезть за ним, но не получились, не все учились у Тарзана по деревьям скакать. Пока я мозговала, что делать, послышался звук где-то позади. Это еще один кореш муженька бежал со стремянкой с криками: «Пацаны, победа!» Победитель полез за мужем и упал со стремянки. Бедолагу отправили домой, а я тем временем забралась по стремянке на дерево, помогла мужу слезть и запретила месяц гулять с друзьями. Через 2 недели сжалилась, разрешила гулять с условием: не лазить по деревьям! © Палата № 6 / Vk
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Когда лежала на сохранении, был очень сильный токсикоз. И так захотелось помидорок, которые сорта «сливки». Попросила мужа. Принес, ага. Сливки, которые молочные, 10 %! Но зато притащил мне киндеров на все 2 недели пребывания там. Каждый день я открывала, и мне попадалась новая принцесса! Было мне 32 года на тот момент. © Надежда Хмель / Facebook
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В начале 90-х был у моего дяди скутер. И вот они с женой откуда-то возвращались, а эта шайтан-машина все не хотела заводиться. Целая куча попыток, и тут чудо: двигатель ожил, дядя уехал. Да-да, один уехал. Просто на автомате сел и умчался, оставив полыхающую от ярости жену позади.
Потом приезжает домой и кричит на всю квартиру, чтобы супруга ему чай сделала. Естественно, в ответ тишина. И только в тот момент он осознал, что натворил. За женой вернулся. © Ajoy Vargis / Quora
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В школе была страшно влюблена в парня, который почти не обращал на меня внимания. Помню, пришла как-то к нему поговорить, а он отвел меня на задний двор в беседку. Там я полчаса рыдала, признаваясь ему в любви, и пыталась обнять. А он все молчал и отодвигался от меня. Когда я наконец замолчала, он указал рукой на небольшой холмик впереди и задумчиво сказал: «Мой батя там медведя похоронил». © Палата № 6 / Vk
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Брат как-то сильно ударился, и мама попросила отца достать из машины аптечку. В ответ на что тот выпалил: «Но она же совсем новенькая!» Вы, наверное, и сами догадались, что было дальше... © No_PlsStop / Reddit
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Когда моя мама только родила, отец спросил у акушера, через какое время у новорожденной меня откроются глаза. Типа как у щенков или котят, ага. © Diviem / Reddit
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Муж подруги пошел в магазин. Принести надо было для нее лично сыр «Российский» и сок «Я». Приходит. Сок Rich и сыр «Костромской». Ну ладно, ты перепутал, в какую сторону в названии сока «Я» пишется, но сыр? Ответ с возмущением: «А что, Кострома уже не в России, что ли?» © Елена Полякова / Facebook
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Решила я тут удивить мужа. Пошла в ванную, надела красивые шмоточки и начала перед ним вертеться. Ну, думаю, сейчас еще какое внимание получу! А он вдруг как заорет: «НИ ФИГА У ТЕБЯ ПРЫЩ!» В общем, мы полночи этот прыщ давили. © Подслушано / Ideer
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Как-то сходили мы с мужем в кино. И, несмотря на кучу положительных отзывов, лично нам фильм совсем не понравился. Уже после, дома, стою я такая, мою посуду, и тут подходит хихикающий муж. А я-то злая из-за гадкой киношки, спрашиваю, мол, ну что еще?! Муж, все никак не перестающий хихикать: «Ты помнишь, как показали надпись „Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало?“»
Я: «Ну».
Муж, торжествующе так: «А можешь вспомнить, что это за животное такое?»
Я, понимая, что в фильме не было никаких животных: «Нет! Давай выкладывай, кто это был».
Муж, выдерживая театральную паузу: «Комар! Там прихлопнули комара!»
Через 2 секунды я просто ржала, забыв про мерзкое настроение. © Shruthi Nayak / Quora
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В McDonald’s 2 набора игрушек для «Хэппи Мил»: «Трансформеры» и «Маленькие пони».
Парень на кассе спрашивает: «Вам для мальчика или для девочки?» Я аж покраснел от ярости. Мне для 32-летнего бородатого мужика, и ОН ХОЧЕТ ПРИНЦЕССУ ПОНИ! © zloygik / Twitter
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Я мужу показала тест на беременность, мол, беременна. Он посмотрел и сказал, что ничего не видно. Подождали неделю. Сделала еще один, показываю (а там уже все четко видно). Говорит: «А где тогда живот?» © Leyli Kufay / Facebook
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А мой жених (уже муж) в день нашей свадьбы написал на небесном фонарике: «Заберите меня, я ее не знаю!» © Подслушано / Ideer
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Во время родов муж был со мной в палате. И вот уже все закончилось, врач удаляет плаценту, а муж спрашивает, мол, ЧТО ЭТО?! Врач же, не замешкавшись ни на секунду, поворачивается к своему ассистенту, поднимает ее повыше и спрашивает у того: «Слушай, а я не знаю, что это за ерунда такая?»
Все, что я могла видеть в тот момент, — это лицо моего мужа. И да, оно того стоило. © letterpenny / Reddit
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Как-то сидела в баре с подругой. Веселились, ожидали крутых знакомств. И тут в бар залетели огромные бородатые мужики в кожанках! Красивые все, мощные — байкеры, как оказалось. И один из них подсел к нам, начал знакомиться. Ожидала брутальные разговоры о дорогах и «железных конях». А он больше 2 часов рассказывал нам о нюансах выращивания капусты. © Палата № 6 / Vk
Бонус: комплименты от мужчин любого возраста — это точно отдельная форма прекрасного
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Работаю в строительно-хозяйственном магазине. Заходит дедуля и спрашивает большие горшки для цветов. Нет, говорю, таких, только ведра у нас.
— А какие ведра? Мне б красивое.
— Вот все, что есть. Выбирайте самое красивое.
Смотрел, смотрел и выдает:
— Хорошие, красивые ведра, но вы, девушка, еще красивее.
Теперь я знаю, что я сильно симпатичнее ведра. Круто, я считаю. © Snezhilda / Pikabu
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Работала воспитателем. Гуляем с моими трехлетками на участке, за забором проходит мужчина со здоровенной лохматой псиной. Один из моих мальчишек увидел собаку и восхищенно мне говорит: «Смотри, Мариванна, какая большая и красивая собака! Прямо как ты!» Спасибо, Данил, конечно, я прямо польщена. © Igogoshenka / Pikabu
А у вас в запасе есть своя фееричная история, которая идеально бы вписалась в нашу подборку?