20 остроумных твитов, в которых вся женская сила и мудрость

Теперь мужское высказывание «Вечно ты надумываешь лишнего» больше не вынудит дам оправдываться. Ученые подтвердили: женский мозг более активный, чем мужской. Вот почему они склонны перегружать голову мыслями. А еще генерировать внезапные идеи и щедро пересыпать их жизненными мудростями собственного сочинения.

AdMe.ru собрал порцию твитов о самых остроумных дамах. Сильный пол не перестает изумляться нашим перлам, а вот девушки наверняка узнают во многих из них себя.

© elle91/twitter  

А какие из этих ситуаций показались вам до боли знакомыми?

Фото на превью James Breakwell/twitter

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3 Комментарии
  • 31 января 2018
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