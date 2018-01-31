20 остроумных твитов, в которых вся женская сила и мудрость
Теперь мужское высказывание «Вечно ты надумываешь лишнего» больше не вынудит дам оправдываться. Ученые подтвердили: женский мозг более активный, чем мужской. Вот почему они склонны перегружать голову мыслями. А еще генерировать внезапные идеи и щедро пересыпать их жизненными мудростями собственного сочинения.
AdMe.ru собрал порцию твитов о самых остроумных дамах. Сильный пол не перестает изумляться нашим перлам, а вот девушки наверняка узнают во многих из них себя.
А какие из этих ситуаций показались вам до боли знакомыми?
Фото на превью James Breakwell/twitter