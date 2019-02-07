20+ остросюжетных СМС-переписок, которые держат в напряжении до последнего слова
СМС-переписки — особый жанр: понять собеседника на расстоянии довольно сложно, ведь не видишь его эмоций и можешь трактовать слова неправильно. Из таких недопониманий рождаются шедевральные диалоги, которые сложно перечитывать без улыбки.
AdMe.ru считает, что некоторые переписки отлично поднимают настроение, особенно в пасмурный день.
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А какое самое странное сообщение приходилось получать вам?
Фото на превью KateFax / pikabu