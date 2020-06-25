20+ очаровательных заблуждений, в которые было бы так сладко верить как можно дольше
Знать все невозможно, поэтому неудивительно, что практически у каждого человека есть те или иные заблуждения. В детстве почти все верили в Деда Мороза, многие считали местом своего рождения капустное поле, а некоторые открыли для себя правду о том, что утка не жена гуся, лишь на третьем десятке жизни.
Мы в AdMe.ru считаем такие неточности в восприятии мира довольно милыми, поэтому с удовольствием изучили заблуждения пользователей сети и выбрали для вас самые нестандартные из них.
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В детстве искренне удивилась, когда узнала, что у мамы до замужества была другая фамилия. Я считала, что люди ищут себе пару и женятся по одинаковым фамилиям. © Елена Словинская
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В раннем детстве мне сообщили, что детей покупают в магазине. Я на полном серьезе пыталась вернуть «покупку» — младшего брата — и обменять его на большой металлический конструктор. © Юлия Троянская
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А я абсолютно серьезно требовала у мамы купить мне папу. Маме приходилось водить меня в магазин и показывать, что папы там не продаются. Но я не сдавалась, говорила, что это у нас магазин маленький, а в городе, в большом магазине, папы обязательно есть. © Наталья Фадеева
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Я еще пару лет назад была уверена в том, что тигр — это самка льва. Мне почти 35, муж был в шоке. © Irina Clauß
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Рижский залив, лето, мне 7 лет. Я со старшим братом иду купаться. Брат пугает, что за буйками плавают туда-сюда акулы и откусывают ноги тем, кто заплыл за буйки. Мне 63 года. Но когда я доплываю до буйка и цепляюсь за него, чтобы передохнуть, то поджимаю под себя ноги, чтобы акулы не откусили. © Galina Petrova
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В детстве думала, что конфеты «Птичье молоко» делают из птичьего молока. И при этом пыталась понять, как птичек доят. © Наталья Жукова
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Женщинам по секрету: когда мне было лет 11, мама купила мне первый лифчик и сказала: «Ну все, ты уже взрослая». Я связала это событие (быть взрослой) с появлением первых месячных, о которых была наслышана от старших подруг. Нарезала тряпочек и положила в лифчик в ожидании «взрослости». Потом вместе с мамой вспоминали со смехом. © Alla B Danilovich
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В детстве на вопрос «А откуда берутся дети?» от мамы услышала следующее: «А мы тебя в капусте нашли! Шли и видим: такая хорошая девочка плачет сидит». И я как разревусь! Мама говорит: «Да наша ты, наша!» А я еще пуще рыдаю: «Вы меня брать не хотели, сомневались!» © Yana Vinogradova
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Мне казалось, что если актер в фильме умирает, то это по-настоящему. Я рыдала над каждым фильмом о войне: сколько же они народу угробили ради киноленты! И поражалась: это как надо хотеть попасть на экран, чтобы из-за одной какой-то роли взять и умереть.
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Дедушка мне в детстве рассказал, как легко поймать зайца: нужно на тарелочку положить несколько долек лимона и спрятаться. Заяц прибежит, лизнет лимон, от того, что кисло, встанет на задние лапки и закроет глаза. Это дедушка так пошутил с девочкой 5 лет. И что вы думаете? Девочка выросла (20 лет, офицер медслужбы), попала в поселок посреди леса и всерьез засобиралась за зайцем. Помешало одно маленькое препятствие: лимона не было. В отпуск приехала, рассказала о проблеме — дедушка очень удивился. © Елена Гиацинта Виткевича
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Я в детстве был уверен, что всех стюардесс, когда они становятся пожилыми, переводят работать проводниками в поезда. А если проводница молодая, то, значит, накосячила в самолете. © Алексей Перфильев
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В 1-м классе во время урока отпрашивалась в туалет и кричала в кран, чтобы бабушка меня забрала домой. Думала, что она откроет дома кран, когда будет мыть посуду, и услышит меня. © Aida Aidosik
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Я в детстве никогда не была в деревне и лет до 20 реально была уверена, что гусь и утка — это пара. Друзья-студенты просветили, что это не так. © Анастасия Ларечкина
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Я очень расстроилась, когда узнала, что золотое руно, за которым отправились аргонавты из одноименного мультика, — это просто овечья шкура, сказочная Эллада — это Греция, а Колхида — Грузия. А где-то лет в 12 я узнала, что Кармен работала на фабрике. Для меня это был шок! © Ирина Тимофеева
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Очень боялась, когда диктор по радио говорил: «Слушайте последние известия!» Была уверена, что все, новостей больше не будет. © Лариса Кузичева
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Сначала верила, что мама поехала за сестрой в магазин, и обижалась, что меня не взяли стоять в очереди (ведь мама целых 3 дня стояла). А потом, когда выросла, всех убеждала, что дети появляются от того, что люди спят вместе, и уговаривала не ложиться в одну кровать. © Ольга Морозова
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Я помню, что очень удивилась, когда впервые увидела по телевизору какого-то писателя. Я думала, что все писатели давно умерли. © Tatyana Nesterova
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Была уверена, что если в кино актеры поцеловались, то они обязаны сыграть свадьбу. Пока не увидела, как Рыбников, который обещал жениться на Тосе в «Девчатах», целуется с какой-то мамзелью в «Высоте». «Ух и гуляка!» — думала я. И даже на время его разлюбила.
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Моя сестра всегда задумывалась над вопросом: «Мама нас родила — понятно, почему она нам родственница. А папа-то каким образом нам родня?» © Назира Морозова
А какое заблуждение вы считали правдой до недавнего времени?