20+ очаровательных заблуждений, в которые было бы так сладко верить как можно дольше

Рижский залив, лето, мне 7 лет. Я со старшим братом иду купаться. Брат пугает, что за буйками плавают туда-сюда акулы и откусывают ноги тем, кто заплыл за буйки. Мне 63 года. Но когда я доплываю до буйка и цепляюсь за него, чтобы передохнуть, то поджимаю под себя ноги, чтобы акулы не откусили. © Galina Petrova

В детстве думала, что конфеты «Птичье молоко» делают из птичьего молока. И при этом пыталась понять, как птичек доят. © Наталья Жукова

Женщинам по секрету: когда мне было лет 11, мама купила мне первый лифчик и сказала: «Ну все, ты уже взрослая». Я связала это событие (быть взрослой) с появлением первых месячных, о которых была наслышана от старших подруг. Нарезала тряпочек и положила в лифчик в ожидании «взрослости». Потом вместе с мамой вспоминали со смехом. © Alla B Danilovich