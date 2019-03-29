20+ незнакомцев, встречу с которыми не стереть из памяти
Улица и общественный транспорт похожи на Страну Чудес. Здесь никогда не знаешь наперед, какой персонаж может встретиться на пути: рыцарь в доспехах или Рапунцель из подземки, ночная фея в пеньюаре у автомата с едой или жена Дарта Вейдера, сидящая на соседнем месте в самолете.
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Если хочешь купить рассаду, нужно думать как рассада, выглядеть как рассада
Когда ночью захотелось перекусить
Главное — чтобы костюмчик сидел
Было холодно и дождливо, но мода диктовала свои правила
Максимальное подчинение котом своего человека-раба на воскресном рынке в Олд Пхукет-тауне
Рапунцель из подземки
«Я летел домой с парнем, у которого был парашют»
Кажется, пора вызывать экзорциста
Когда ошибся подземельем
Фитнес-клуб «ЖКХ»
Если вам лень таскать на работу ноутбук, просто посмотрите на этого парня
«Сегодня летел одним рейсом с женой Дарта Вейдера»
Следующая станция «Площадь Революции»
То чувство, когда стоишь в «Макдональдсе» в очереди за совой
Тем временем в московском метро
Отличный способ оградить себя от людей в метро, особенно в час пик
Лайфхак: как не потерять кроксы при ходьбе
«Ездил по Вьетнаму, как вдруг...»
Стильно, модно, молодежно
Сразу видно, человек с серьезными намерениями
Наверное, у него очень большой список покупок
Девушка с мягким и мурлыкающим шарфом
Когда не стесняешься следовать своим сокровенным желаниям
Бонус: «Я и раньше встречала интересных людей, но этот человек только что сделал мой вечер!»
А вам доводилось встречать людей, которых действительно сложно выкинуть из головы?
Фото на превью pmegafon / vk.com