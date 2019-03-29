20+ незнакомцев, встречу с которыми не стереть из памяти

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Улица и общественный транспорт похожи на Страну Чудес. Здесь никогда не знаешь наперед, какой персонаж может встретиться на пути: рыцарь в доспехах или Рапунцель из подземки, ночная фея в пеньюаре у автомата с едой или жена Дарта Вейдера, сидящая на соседнем месте в самолете.

Мы в AdMe.ru не устаем мысленно благодарить людей, которые делают такие фото и мотивируют нас шире смотреть на окружающую действительность во всем ее разнообразии.

Если хочешь купить рассаду, нужно думать как рассада, выглядеть как рассада

Когда ночью захотелось перекусить

Главное — чтобы костюмчик сидел

Было холодно и дождливо, но мода диктовала свои правила

Максимальное подчинение котом своего человека-раба на воскресном рынке в Олд Пхукет-тауне

Рапунцель из подземки

«Я летел домой с парнем, у которого был парашют»

Кажется, пора вызывать экзорциста

Когда ошибся подземельем

Фитнес-клуб «ЖКХ»

Если вам лень таскать на работу ноутбук, просто посмотрите на этого парня

«Сегодня летел одним рейсом с женой Дарта Вейдера»

Следующая станция «Площадь Революции»

То чувство, когда стоишь в «Макдональдсе» в очереди за совой

Тем временем в московском метро

Отличный способ оградить себя от людей в метро, особенно в час пик

Лайфхак: как не потерять кроксы при ходьбе

«Ездил по Вьетнаму, как вдруг...»

Стильно, модно, молодежно

Сразу видно, человек с серьезными намерениями

Наверное, у него очень большой список покупок

Девушка с мягким и мурлыкающим шарфом

Когда не стесняешься следовать своим сокровенным желаниям

Бонус: «Я и раньше встречала интересных людей, но этот человек только что сделал мой вечер!»

А вам доводилось встречать людей, которых действительно сложно выкинуть из головы?