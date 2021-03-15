20+ незнакомцев, которые на всю жизнь останутся в сердцах других людей
В нашей жизни есть места, вещи, ситуации и люди, которым удалось стать для нас сюрпризом, хорошим или не очень. И хотя вступать в беседу в незнакомцем на улице, возможно, не самая хорошая идея, иногда совершенно посторонний человек оказывается способен изменить всю нашу жизнь самым чудесным образом. Может, вы теряли кошелек, а незнакомый человек его вам вернул или кто-то даже спас вам жизнь.
Мы нашли тред на Reddit, где участников попросили поделиться историями о том, как незнакомцы сделали для них что-то, чего они никогда не забудут. Лучшие из них AdMe.ru отобрал для статьи.
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Когда мне было 18, я еле сводил концы с концами. У меня была подработка — я настраивал компьютеры пожилым людям и тем, кто не разбирался в технике. Я учил их компьютерной грамотности и решал технические проблемы (обычно с принтерами), то есть просто гуглил вместо них.
Однажды меня вызвал пожилой кореец, чтобы я настроил ему новый компьютер. За час я выполнил свою работу и научил его пользоваться компьютером, а еще 2 часа занял чудесный обед с этим мужчиной и его женой. Он не захотел оплачивать мой счет, в который я включил только 1 час работы. Вместо этого он заплатил мне в 3 раза больше моей почасовой ставки за все 3 часа и попросил меня вернуться, чтобы продолжить его обучение на следующей неделе.
За месяц я побывал у него 4 раза. Мы занимались с ним, после чего вместе обедали. Этот джентльмен рассказывал о своей семье и детях (он так гордился своей дочерью, которая должна была вот-вот окончить ординатуру и стать педиатром!). К концу месяца он вполне освоил компьютер, и я горячо поблагодарил его за доброту и за щедрую переплату. Он сказал мне, что я напомнил ему сына. Тот с ним не общался (не знаю почему), и он хотел бы надеяться, что кто-нибудь будет так же добр к нему и когда-нибудь накормит его домашней едой.
Не знаю почему, но даже сейчас, спустя 10 лет, я не могу думать об этом корейце без слез. Надеюсь, у него все удачно сложилось. © bad**s_panda / Reddit
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Впервые ехала одна на поезде до Нью-Йорка. Мне было 18. Второй раз в жизни в Нью-Йорк, первый раз на поезде. Я сказала женщине из киоска, что раньше никогда не ездила на поездах, и попросила рассказать мне вкратце, что нужно делать. Рядом был другой сотрудник железнодорожной станции, его заинтересовало и удивило, что я собираюсь ехать впервые на поезде совсем одна. Он в деталях поведал мне, что нужно делать, не выказав ни осуждения, ни неприязни. Ему было просто нечем заняться. Моя наивность стала для него поводом отвлечься от скучных рабочих будней, чтобы поболтать. Когда кто-то просит меня о помощи, я стараюсь вести себя как тот парень. Спасибо, Фрэнк П., ты был очень мил! © Acceptable_Medicine / Reddit
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Я тогда очень много весил и только-только начал регулярно тренироваться. Ходить в тренажерный зал человеку с ожирением ужасно — я никогда в жизни не чувствовал к себе столько негативного внимания. Я был на беговой дорожке, чередуя ходьбу с уклоном и бег трусцой, когда соседнюю дорожку заняла суперспортивная девушка. Она сделала короткую разминку и, прежде чем уйти, повернулась ко мне, дала мне пять и сказала, чтобы я продолжал в том же духе. Ее поддержка меня очень вдохновила, ведь я привык, что на меня со всех сторон смотрят искоса. Ее маленький добрый жест имел огромное значение! © FishNchips72 / Reddit
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Моему сыну была всего 1 неделя, и его нужно было показать врачу. У меня была тяжелая послеродовая депрессия, и с момента его рождения я спала не больше часа. В итоге я нечаянно закрыла в машине ключи, телефон и своего сына. Рядом оказалась чудесная пожилая пара. Они меня успокоили, позвонили в «Помощь на дороге», припарковались рядом и остались со мной до тех пор, пока не приехала техпомощь и не открыла мой автомобиль. Водитель отказался от денег. Я никогда не забуду этих людей! © alwaysiam**ad / Reddit
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Иностранный студент шел с родителями по парку на территории кампуса. Проходя мимо моей скамейки, он выронил паспорт. Я побежал за ним, чтобы вернуть документ, а его мама начала на меня кричать на плохом английском: «Почему у тебя его паспорт? Почему ты воруешь чужие документы?!» Тот парень и его отец были готовы сквозь землю провалиться от стыда. © ThadisJones / Reddit
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Я сидела в библиотеке с сильной простудой. Был поздний вечер, я очень устала и хотела домой, но из последних сил готовилась к экзамену. Я думала, что я там одна, но к моему столу подошел незнакомый человек и дал мне капли от кашля в запечатанной упаковке. Затем он сказал, что здоровье — это самое важное, что есть у человека, и ушел, прежде чем я сообразила, что происходит. Я хотела поблагодарить его за доброту, но больше никогда не видела. © datataa / Reddit
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Однажды, когда я учился в начальной школе, я провалился под лед. Мужчина, который гулял со своей собакой, увидел это и кинулся мне на помощь. Я отчаянно греб к берегу, до него было всего 5 метров, совсем недалеко, но двигаться в намокшей одежде было тяжело. Когда я добрался до берега, мужчина вытащил меня за куртку. Было сложно встать, потому что подъем был крутой. Я не поблагодарил его, потому что находился в шоке, но я уверен, что он понимал, насколько я ему благодарен. Спустя 20 лет я все еще жалею, что не сказал тогда спасибо. © Omenaa / Reddit
- Я ждал приема у оптометриста, когда в помещение вошел пожилой гаитянин с продуктовой авоськой. Администратор уже была с ним знакома, поэтому он подошел и начал загадывать мне загадки. Когда я наконец дал правильный ответ на одну из них, он полез в сумку и вручил мне сникерс, а затем ушел. Мне до сих пор очень любопытно, что побудило этого приятного мужчину загадывать загадки в тот день. © Not_an_elk / Reddit
- Это было на Ямайке, в баре около бассейна. Одна британка задала мне очень неожиданный вопрос, который вылился в 3-часовую беседу. Вопрос был: «Что такое реднек?» (жаргонное название светлокожих фермеров в США, которое примерно соответствует русскому «деревенщина» — прим. AdMe.ru). Это было намного сложнее объяснить, чем я бы мог подумать. Я даже не представлял, что британцам незнакомо это понятие. © Fuginshet / Reddit
- Джентльмен в деловом костюме отдал мне свой зонтик во время ливня. Мы шли по тротуару в разные стороны, наши глаза встретились, он протянул мне зонтик со словами «Держи!». Больше я никогда его не видела. © Jenmeme / Reddit
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Я была одна в уборной ресторана со своим плачущим новорожденным ребенком. Он кричал все сильнее, и мне становилось плохо от мысли, что придется пронести его через весь ресторан (уборная находилась в самой дальней части). Вошла женщина примерно моего возраста. Я извинилась за плач, а она сразу же улыбнулась и ответила: «Вообще об этом не беспокойтесь!» Собираясь выходить, она подошла к нам и спросила, первый ли это у меня ребенок. Я сказала «да». У нее самой не было детей, но она отнеслась к моей ситуации с пониманием. Мы немного поговорили, и я поделилась с ней, что нервничаю из-за того, что нахожусь в ресторане, где так много людей, со своим плачущим ребенком. Посмотрев на меня, она сказала: «Ну-ка пойдем отсюда». Она открыла дверь и пошла прямо за мной, мягко поддерживая меня на всем пути к моему столику. Эта женщина даже не представляла, как сильно я нуждалась в ее помощи в тот момент, и я бесконечно благодарна ей за это! © Rdab3 / Reddit
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Однажды я пытался припарковаться у магазина и на парковке передо мной проходила женщина. Я терпеливо ждал, а она посмотрела на меня недобро и крикнула что-то вроде: «У тебя проблемы?» Я грубо ответил. Потом я зашел в магазин, купил, что было нужно, а когда выходил, уже практически не помнил о ней. Но, отъезжая, я заметил ее на парковке. На меня что-то нахлынуло, поэтому я подъехал к ней и сказал примерно так: «Простите, что обругал вас! Ведь я совсем вас не знаю... Но, может, между нами много общего или даже мы могли стать друзьями». Выражение ее лица изменилось: вместо перекошенного злобой оно стало мягким и дружелюбным. Она сразу же извинилась и искренне пожелала мне хорошего дня. Тогда я действительно осознал, что позитив и любовь — это сила и что именно такую энергию я хочу получать в своей жизни. Я знаю, что это звучит слишком мягко для мужчины, но для меня это был серьезный опыт, и я очень ему благодарен. © tunaandthefishgang / Reddit
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Я шел по улице, ко мне подошел человек и попросил денег. Я дал немного. Он посмотрел на деньги, сказал, что это грех, и вернул их мне. Это было очень странно. © Orphan007 / Reddit
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В автобусе дальнего следования перевозили двух заключенных, одну из них я запомнила особенно хорошо. Судя по всему, когда заключенных переводят из тюрьмы строгого режима в тюрьму общего режима, их отправляют туда на обычных автобусах. С ними не было охраны, и, по словам той заключенной, у них не было мотивации бежать. Она уже отсидела 5 лет, ей осталось всего полгода. Если бы она попыталась бежать, ей бы добавили еще минимум лет 10.
Мне было 17, я была беременна и чувствовала себя ужасно. Очень хотелось есть и было страшно. В моей жизни был полный хаос: семья отвернулась от меня. Эта женщина купила мне еды и была добра ко мне. По возрасту она годилась мне в матери — и я бы хотела иметь такую мать! Она не осуждала меня. Она купила мне поесть и попить и нашла для меня добрые слова. Мне бы очень хотелось разыскать ее и отплатить ей за теплое отношение. © gringainthesun / Reddit
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Однажды в детстве я пошла с папой за продуктами. Пока мы ходили по магазину, нас остановил пожилой мужчина, дал нам с сестрой по блестящей монете в 1 доллар и пожелал веселого Рождества. Больше я никогда его не видела, но время от времени вспоминаю о нем. © Honeybee_53 / Reddit
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Я ехал на юг со своей девушкой, и у нас лопнуло колесо. Я поставил запасное колесо-докатку, но и оно вскоре лопнуло. И вот сидим мы, 19-летние, непонятно где на заправке, в радиусе сотни километров нет никаких знакомых. Я думал, что делать дальше. И наверное, по моему виду было понятно, что что-то случилось, потому что пожилой мужчина предложил нам помощь. Он отвез меня на автосвалку за дешевой покрышкой (дорога заняла примерно 20 минут) и поставил шину на диск с помощью мыльной воды и монтировки. У него в грузовике оказался компрессор, так что я накачал колесо, и мы смогли продолжить свое веселое путешествие. © fla_man / Reddit
У вас есть впечатляющие истории с участием незнакомых людей, которых вы не можете забыть? Расскажите нам о них.