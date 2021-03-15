20+ незнакомцев, которые на всю жизнь останутся в сердцах других людей

Когда мне было 18, я еле сводил концы с концами. У меня была подработка — я настраивал компьютеры пожилым людям и тем, кто не разбирался в технике. Я учил их компьютерной грамотности и решал технические проблемы (обычно с принтерами), то есть просто гуглил вместо них.

Однажды меня вызвал пожилой кореец, чтобы я настроил ему новый компьютер. За час я выполнил свою работу и научил его пользоваться компьютером, а еще 2 часа занял чудесный обед с этим мужчиной и его женой. Он не захотел оплачивать мой счет, в который я включил только 1 час работы. Вместо этого он заплатил мне в 3 раза больше моей почасовой ставки за все 3 часа и попросил меня вернуться, чтобы продолжить его обучение на следующей неделе.

За месяц я побывал у него 4 раза. Мы занимались с ним, после чего вместе обедали. Этот джентльмен рассказывал о своей семье и детях (он так гордился своей дочерью, которая должна была вот-вот окончить ординатуру и стать педиатром!). К концу месяца он вполне освоил компьютер, и я горячо поблагодарил его за доброту и за щедрую переплату. Он сказал мне, что я напомнил ему сына. Тот с ним не общался (не знаю почему), и он хотел бы надеяться, что кто-нибудь будет так же добр к нему и когда-нибудь накормит его домашней едой.

Не знаю почему, но даже сейчас, спустя 10 лет, я не могу думать об этом корейце без слез. Надеюсь, у него все удачно сложилось. © bad**s_panda / Reddit