20 неочевидных вещиц, на которые люди не пожалели деньжат и не прогадали

С возрастом мы становимся куда более практичными и сдержанными в покупках. Но порой нам на глаза попадаются, казалось бы ненужные, вещицы, которыми ну очень хочется завладеть. Это может быть и жутковатая подставка для очков, и странная коробка с сюрпризом внутри.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что с помощью одной небольшой покупки можно сделать себя поистине счастливым человеком. А в бонус добавим вещь, которую, кажется, можно увидеть только в комиссионке.

«Решила сэкономить на покупке коньков и взяла эти из секонд-хенда за $ 15. А затем просто замочила их в средстве для стирки и разукрасила маркером»

«Встретила Рождество, нарядившись в свое самое любимое платье, которое недавно купила»

«Уж точно это 1 из 10 моих лучших находок»

«Потребовалось всего 2 года, и я наконец-таки нашел эту кастрюлю. Как раз ко Дню святого Валентина»

«Вот что я нашла в комиссионном магазине час назад. Не думаю, что все детали сохранились, но я определенно попробую собрать его»

«Хочу, чтобы все увидели, какие крутые вещицы я купила в комиссионке. Не зря там работаю»

«Нашла эти штуки в секонд-хенде. Понятия не имею, что это. Они керамические, высотой в 15 см, а сбоку надпись „Здоровый“»

Похоже на вертикальные жаровни для птицы. Нужно лишь вставить их в целую курицу и запечь ее, чтобы она распологалась ножками вниз. © raineykatz / Reddit

«Обожаю находить картины в комиссионках и слегка их модифицировать. Вот моя последняя работа»

«Сегодня купила 2 прекрасных светильника. Сова отправится в комнату моей любимой племянницы, а слон — это для меня»

«Моя любимая находка. От себя я добавила только лозу и свет»

«Взяли такого вот тукана руки известного современного дизайнера Сержио Бустаманте. Он фантастический»

«Нашла в комиссионном магазине очаровательную старинную прялку. Шпульки в ней такие крошечные»

«Я купил эти часы в Burger King примерно в 2001 году, и они до сих пор работают на тех же батарейках»

«Только что нашел билет на поезд 1944 года в винтажной куртке, которую купил несколько недель назад»

«Наткнулась в секонд-хенде на чашку с героинями сериала „Золотые девочки“»

«Кольцо шло целых 2 недели. Но оно так великолепно, что я ждала бы гораздо дольше»

«Купил этот панорамный фотоаппарат и 3 упаковки пленки Kodak всего за $ 8»

«Очень даже неплохой поход в секонд-хенд выдался»

«Выглядит немного жутковато, но это лучшее, что я когда-либо находил в комиссионках за $ 1»

Да это же подставка для очков! © WeirdlingersEmporium / Reddit

«Купил коробку на аукционе, а внутри нашел кошелек, полный старых купюр. И, вероятно, самое ценное — это французская десятка, которая мне попалась»

Бонус: «В местной комиссионке есть целый уголок, посвященный Киану Ривзу»