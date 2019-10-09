20 неожиданных находок пользователей сети, об истинном назначении которых мало кто знает
Вы можете сколько угодно говорить о вреде интернета, но не признавать его положительные свойства глупо. Хотя бы из-за того, что в сети вы можете отыскать ответ на миллион интересующих вас вопросов. Нашли вы, к примеру, во время прогулки или уборки странную штуковину, загрузили ее фото, а онлайн-знатоки быстренько определили, что это и с чем это едят. Удобно же!
AdMe.ru наткнулся на 20 пользователей сети, которые попросили у интернет-экспертов помощи с идентификацией странных предметов. Их ответы удивят даже видавших виды людей.
1. «Часы в доме престарелых. Для чего нужны эти цвета и направления?»
Ответ: эти часы показывают, когда нужно переложить пациента, чтобы у него не образовались пролежни. Красные цифры — правый бок, зеленые — левый, черные — спина.
2. «Увидел это на пивоваренном заводе. Может, какая-то игра?»
Ответ: это патинко — японский игровой автомат, представляющий собой промежуточную форму между денежным игровым автоматом и вертикальным пинболом.
3. «Что это за круглые металлические штуковины на лестнице? Сейчас об одну ударился, больно, блин»
Ответ: это просто приспособление от скейтеров, чтобы они не ездили по перилам лестницы.
4. «Наткнулся на такую постройку посреди леса. Что это?»
Ответ: бомбоубежище для одного человека времен Второй мировой войны.
5. «Что это у парня на спине? У меня нет догадок»
Ответ: это специальный футляр для скрипки.
6. «Постоянно вижу такие строения в полях, и у них никогда нет стен»
Ответ: это специальные строения для того, чтобы в них гнездились ласточки.
7. «Устройство для намотки кабелей? Браслетик? Игрушка для взрослых?»
Ответ: это специальный светящийся браслет на кроссовки для любителей пробежек в темное время суток, чтобы не сбили.
8. «Нашел, гуляя в лесу»
Ответ: это пыжи. Они отделяют порох от дроби, пули или ядра.
9. «Обнаружил на дне старого сундука. Есть какие-нибудь идеи, что это такое? Кажется, оно медное. Штифты раскрываются при перемещении ползунка на рукоятке»
Ответ: это деталь «мельницы» — круговой машинки для вязания.
10. «Наткнулся на это, прочесывая пляж на полуострове Олимпик. Никогда не видел ничего подобного. Что это?»
Ответ: яйца кальмаров.
11. «В чем смысл этой цепи?»
Ответ: это дождевая цепь. Альтернатива традиционному водостоку.
12. «Нашли это среди инструментов. Есть идеи?»
Ответ: это кусачки для сахара — приспособление для разламывания больших осколков сахарной головы на мелкие куски.
13. «Увидел эту странную штуку позади водительской двери на „Форде Рейнджер“ 1998 года. Что это?»
Ответ: это специальный сейф для ключей. Если машина принадлежит автопарку, легче раздать сотрудникам ключи от такого сейфа, а внутрь поместить ключи от машины, чем делать копии оригинальных ключей от каждого автомобиля.
14. «Нашел этот странный писсуар в пивной в Кельне, Германия. Что это?»
Ответ: по-немецки это называется папст. Он для рвоты.
15. «Нашел этот маленький чайник несколько лет назад. Пробовал искать похожие, но безуспешно. Кто-нибудь знает, почему у него такая необычная форма?»
Ответ: это переносной мужской писсуар для лежачих пациентов.
16. «Металлическая трубка с откручивающейся крышкой, которую я нашел в магазине подержанных вещей. Думал, что это подвеска для праха или пепла, но ее крайне неудобно носить на шее. Есть идеи, что это?»
Ответ: это старая игольница.
17. «Что это за выемка на упаковке из-под молока?»
Ответ: она необходима для компенсации давления. Если вы уроните тару или заморозите ее, она не лопнет — углубление просто выдавится наружу.
18. «У одной из собак, которая приходит на дневную передержку, на ошейнике всегда висит эта штука. Никаких логотипов или уточняющей информации. Что это?»
Ответ: это ключ для специальных дверей для собак. Собака приближается к двери — она открывается, отходит — закрывается.
19. «Нашел это в папиной комнате. Очень надеюсь, что это не что-то неприличное»
Ответ: эти приспособления надеваются на обувь для лучшего сцепления со льдом. Их называют следами яка.
20. «Зачем нужны эти щетки на эскалаторе?»
Ответ: многие ошибочно полагают, что эти щетки нужны для чистки обуви. Однако их первоначальная задача — создать зазор, чтобы одежда и шнурки не попадали и не застревали в щели между ступеньками и стенкой.
А вы знали, что это за предметы запечатлены на фото? Есть ли у вас дома штуковины, о значении которых вам бы хотелось узнать побольше?
Фото на превью Merciman / Reddit