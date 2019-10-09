20 неожиданных находок пользователей сети, об истинном назначении которых мало кто знает

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Вы можете сколько угодно говорить о вреде интернета, но не признавать его положительные свойства глупо. Хотя бы из-за того, что в сети вы можете отыскать ответ на миллион интересующих вас вопросов. Нашли вы, к примеру, во время прогулки или уборки странную штуковину, загрузили ее фото, а онлайн-знатоки быстренько определили, что это и с чем это едят. Удобно же!

AdMe.ru наткнулся на 20 пользователей сети, которые попросили у интернет-экспертов помощи с идентификацией странных предметов. Их ответы удивят даже видавших виды людей.

1. «Часы в доме престарелых. Для чего нужны эти цвета и направления?»

Ответ: эти часы показывают, когда нужно переложить пациента, чтобы у него не образовались пролежни. Красные цифры — правый бок, зеленые — левый, черные — спина.

2. «Увидел это на пивоваренном заводе. Может, какая-то игра?»

Ответ: это патинко — японский игровой автомат, представляющий собой промежуточную форму между денежным игровым автоматом и вертикальным пинболом.

3. «Что это за круглые металлические штуковины на лестнице? Сейчас об одну ударился, больно, блин»

Ответ: это просто приспособление от скейтеров, чтобы они не ездили по перилам лестницы.

4. «Наткнулся на такую постройку посреди леса. Что это?»

Ответ: бомбоубежище для одного человека времен Второй мировой войны.

5. «Что это у парня на спине? У меня нет догадок»

Ответ: это специальный футляр для скрипки.

6. «Постоянно вижу такие строения в полях, и у них никогда нет стен»

Ответ: это специальные строения для того, чтобы в них гнездились ласточки.

7. «Устройство для намотки кабелей? Браслетик? Игрушка для взрослых?»

Ответ: это специальный светящийся браслет на кроссовки для любителей пробежек в темное время суток, чтобы не сбили.

8. «Нашел, гуляя в лесу»

Ответ: это пыжи. Они отделяют порох от дроби, пули или ядра.

9. «Обнаружил на дне старого сундука. Есть какие-нибудь идеи, что это такое? Кажется, оно медное. Штифты раскрываются при перемещении ползунка на рукоятке»

Ответ: это деталь «мельницы» — круговой машинки для вязания.

10. «Наткнулся на это, прочесывая пляж на полуострове Олимпик. Никогда не видел ничего подобного. Что это?»

Ответ: яйца кальмаров.

11. «В чем смысл этой цепи?»

Ответ: это дождевая цепь. Альтернатива традиционному водостоку.

12. «Нашли это среди инструментов. Есть идеи?»

Ответ: это кусачки для сахара — приспособление для разламывания больших осколков сахарной головы на мелкие куски.

13. «Увидел эту странную штуку позади водительской двери на „Форде Рейнджер“ 1998 года. Что это?»

Ответ: это специальный сейф для ключей. Если машина принадлежит автопарку, легче раздать сотрудникам ключи от такого сейфа, а внутрь поместить ключи от машины, чем делать копии оригинальных ключей от каждого автомобиля.

14. «Нашел этот странный писсуар в пивной в Кельне, Германия. Что это?»

Ответ: по-немецки это называется папст. Он для рвоты.

15. «Нашел этот маленький чайник несколько лет назад. Пробовал искать похожие, но безуспешно. Кто-нибудь знает, почему у него такая необычная форма?»

Ответ: это переносной мужской писсуар для лежачих пациентов.

16. «Металлическая трубка с откручивающейся крышкой, которую я нашел в магазине подержанных вещей. Думал, что это подвеска для праха или пепла, но ее крайне неудобно носить на шее. Есть идеи, что это?»

Ответ: это старая игольница.

17. «Что это за выемка на упаковке из-под молока?»

Ответ: она необходима для компенсации давления. Если вы уроните тару или заморозите ее, она не лопнет — углубление просто выдавится наружу.

18. «У одной из собак, которая приходит на дневную передержку, на ошейнике всегда висит эта штука. Никаких логотипов или уточняющей информации. Что это?»

Ответ: это ключ для специальных дверей для собак. Собака приближается к двери — она открывается, отходит — закрывается.

19. «Нашел это в папиной комнате. Очень надеюсь, что это не что-то неприличное»

Ответ: эти приспособления надеваются на обувь для лучшего сцепления со льдом. Их называют следами яка.

20. «Зачем нужны эти щетки на эскалаторе?»

Ответ: многие ошибочно полагают, что эти щетки нужны для чистки обуви. Однако их первоначальная задача — создать зазор, чтобы одежда и шнурки не попадали и не застревали в щели между ступеньками и стенкой.

А вы знали, что это за предметы запечатлены на фото? Есть ли у вас дома штуковины, о значении которых вам бы хотелось узнать побольше?