20+ неловких ситуаций, в которые попадала практически каждая девушка

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Отношения с косметикой — непростая тема для многих женщин. Кому-то из нас приходилось экстренно поправлять макияж в самых неудобных условиях (в общественном туалете например). Кто-то слегка терял чувство меры и под завязку заполнял свой туалетный столик всевозможными тюбиками и баночками. А ведь бывают еще и такие «мелкие» неприятности, как лопнувший тюбик с тональным кремом, разводы от туши и неровные стрелки.

Что может сказать по этому поводу AdMe.ru ? Нам кажется, что главное в подобных ситуациях — не терять чувство юмора и помнить, что девушки восхитительны всегда и с любым макияжем.

Эта маска для лица стоила $ 130

Когда чихаешь сразу после нанесения туши

Поправлять макияж иногда приходится в экстремальных условиях

Попросила парня купить крем от загара, а он принес солнцезащитную рубашку. Еще и с капюшоном

«Образцы моей новой палитры теней»

Кролик съел вишенку и идеально смотрится с красными губами

А ты переживаешь, идет тебе красная помада или нет

«Примерно так выглядят мой хайлайтер, румяна и бронзер»

Обнаружила это в ванной моей дочери. Ей 13 лет. Да пребудет с тобой сила, юная леди!

"Ежедневный уход за кожей. Утром: пилинг, очищение, тонизирование, увлажнение, защита от солнца. Средство для очищения кожи с ароматом зеленого яблока, тонизирование розовой водой, увлажняющий - в красной бутылочке, солнцезащитный - любой. Тканевые маски - воскресенье, среда, пятница. Пить воду с лимоном, брать бутылочку с собой в школу. На ночь: удаление макияжа, тонер, сыворотка, точечное лечение прыщей, увлажнение, точечное лечение прыщей - Mario Bardescue. Каждый день пить зеленый чай!"

«2 года тренировок — и вот результат»

«Бойфренд сделал мне такую палитру. Накраситься не получится: это для отражения плохой энергии в 2019 году»

То чувство, когда дорогущая маска для лица случайно падает на кота

Спасибо сервису для нанесения виртуального макияжа

«Даже у моего персонажа в игре The Sims полно средств по уходу за кожей. Кажется, мне пора немного отдохнуть»

И ни один оттенок не подходит

«Этим утром на моем колене лопнул тюбик с тональным кремом. Получилось пятно в форме кошки»

«Все эти оттенки пудры слишком темные для моей полупрозрачной кожи. Кажется, я никогда не замаскирую свои поры»

«Лишнее напоминание о том, что солнцезащитный крем надо распределять равномерно»

Ничего особенного, просто дочка добралась до маминой косметики

«Зацените мой макияж в фоторедакторе. А какая у меня здесь гладкая и естественная кожа!»

«Муж подарил много масок для лица. Очень много масок. Это намек?»

Когда решаешь улучшить снимок и наносишь в фоторедакторе синюю подводку

«Нет, я не использую фильтры и не редактирую свои фото. Это просто освещение такое»

А с вами случались подобные курьезы?