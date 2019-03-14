20+ неловких ситуаций, в которые попадала практически каждая девушка
Отношения с косметикой — непростая тема для многих женщин. Кому-то из нас приходилось экстренно поправлять макияж в самых неудобных условиях (в общественном туалете например). Кто-то слегка терял чувство меры и под завязку заполнял свой туалетный столик всевозможными тюбиками и баночками. А ведь бывают еще и такие «мелкие» неприятности, как лопнувший тюбик с тональным кремом, разводы от туши и неровные стрелки.
Что может сказать по этому поводу AdMe.ru? Нам кажется, что главное в подобных ситуациях — не терять чувство юмора и помнить, что девушки восхитительны всегда и с любым макияжем.
Эта маска для лица стоила $ 130
Когда чихаешь сразу после нанесения туши
Поправлять макияж иногда приходится в экстремальных условиях
Попросила парня купить крем от загара, а он принес солнцезащитную рубашку. Еще и с капюшоном
«Образцы моей новой палитры теней»
Кролик съел вишенку и идеально смотрится с красными губами
А ты переживаешь, идет тебе красная помада или нет
«Примерно так выглядят мой хайлайтер, румяна и бронзер»
Обнаружила это в ванной моей дочери. Ей 13 лет. Да пребудет с тобой сила, юная леди!
"Ежедневный уход за кожей. Утром: пилинг, очищение, тонизирование, увлажнение, защита от солнца. Средство для очищения кожи с ароматом зеленого яблока, тонизирование розовой водой, увлажняющий - в красной бутылочке, солнцезащитный - любой. Тканевые маски - воскресенье, среда, пятница. Пить воду с лимоном, брать бутылочку с собой в школу. На ночь: удаление макияжа, тонер, сыворотка, точечное лечение прыщей, увлажнение, точечное лечение прыщей - Mario Bardescue. Каждый день пить зеленый чай!"
«2 года тренировок — и вот результат»
«Бойфренд сделал мне такую палитру. Накраситься не получится: это для отражения плохой энергии в 2019 году»
То чувство, когда дорогущая маска для лица случайно падает на кота
Спасибо сервису для нанесения виртуального макияжа
«Даже у моего персонажа в игре The Sims полно средств по уходу за кожей. Кажется, мне пора немного отдохнуть»
И ни один оттенок не подходит
«Этим утром на моем колене лопнул тюбик с тональным кремом. Получилось пятно в форме кошки»
«Все эти оттенки пудры слишком темные для моей полупрозрачной кожи. Кажется, я никогда не замаскирую свои поры»
«Лишнее напоминание о том, что солнцезащитный крем надо распределять равномерно»
Ничего особенного, просто дочка добралась до маминой косметики
«Зацените мой макияж в фоторедакторе. А какая у меня здесь гладкая и естественная кожа!»
«Муж подарил много масок для лица. Очень много масок. Это намек?»
Когда решаешь улучшить снимок и наносишь в фоторедакторе синюю подводку
«Нет, я не использую фильтры и не редактирую свои фото. Это просто освещение такое»
А с вами случались подобные курьезы?
Фото на превью Westfalias / reddit