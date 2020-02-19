20+ нелепых причин, по которым может распасться даже самый крепкий брак

Сидели в субботу с женой, вспоминали первые годы совместной жизни. Она студентка, я охранник.

Жена: «Слушай, а у вас тогда была Светлана на работе?»

Я: «Не-а, там одни мужики работали на объекте. Из женщин только Галина, повар, и Ирина, бухгалтер. А что?»

Жена: «Да вот вспомнила. Приезжаю с учебы, ты спишь. Я начала тебя целовать и гладить, соскучилась, а ты сквозь сон: „Светка, отстань! Отстань, говорю же!“»

Я усиленно вспоминаю Светку, и тут до меня доходит.

Я: «Вспомнил Светку! Собака на предприятии была. Я ей после обеда выносил хлеб или котлетки кусок, так она радовалась, прыгала на меня и лицо пыталась лизнуть. А ты чего тогда не спросила?»

Жена: «Думала, вдруг у тебя Светка и вправду есть...»

15 лет прошло. Вот это память! © LRAss / Pikabu