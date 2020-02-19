20+ нелепых причин, по которым может распасться даже самый крепкий брак
Строить отношения с другим человеком бывает одинаково сложно и после 20 лет брака, и спустя неделю после знакомства. Иногда поводом для ссоры и расставания могут стать совершенно дурацкие мелочи, например пристрастие к игре в бинго, недостаточное количество волос на груди или просто желание прилечь после тренировки на постиранное белье.
Мы в AdMe.ru желаем всем жить в мире и надеемся, что герои этой подборки рано или поздно обретут свое счастье в любви.
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Мой отец работал адвокатом по разводам. К нему обратилась женщина, которая решила развестись с мужем по 2 причинам:
1. У того на груди росло слишком мало волос.
2. Он не водил машину достаточно быстро.
Не забывайте, это были 70-е, когда количество волос на груди действительно было важным. © Bodhi_ZA / Reddit
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Друг оставил эту записку жене. Кажется, он на что-то намекает.
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Мой муж пришел после тренировки и решил вздремнуть на свежевыстиранных простынях. А мог бы просто сказать, что хочет развестись. © mom_ontherocks / Twitter
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Начальник недавно развелся. Его жена рассказывала, что причиной стало количество туалетной бумаги, которое он тратил. Она собирала купоны на скидки, жила очень экономно и даже подслушивала, когда он ходил в туалет, чтобы узнать, не использует ли он слишком много туалетной бумаги. © dizzylyingdown / Reddit
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Я помощник юриста. Случай из моей практики: пара развелась из-за кота. Жена называла его Снежком из-за белой шерсти и настаивала на том, что кормить его можно только влажным кормом и куриной грудкой. Муж называл животное Лилией — тоже из-за цвета шерсти — и был уверен, что кормить можно только сухим кормом. Эти двое спорили на протяжении года о том, кто будет опекать кота, не особо заботясь о будущем своих 3 детей, которым было 6 лет, 4 года и 15 месяцев. © sxcamaro / Reddit
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Моя жена в бешенстве, потому что я перемотал рекламу, а она собиралась потратить это время на то, чтобы позалипать в телефоне. © TheCatWhisprer / Twitter
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Помню, как давным-давно работал над одним делом: ей 82 года, ему 86 лет. Она по 10–12 раз в неделю играла в бинго. Причина развода: муж не выдержал ее пристрастия к игре. © DRAGONPUTZ / Reddit
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Одна из причин, по которым моя мать развелась с отцом, — это то, что он вечно покупал дорогой шампунь. © Eternal_Phoenix / Reddit
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Муж устроил мне сюрприз, решив отметить годовщину нашего первого свидания. И я узнала в нем мужчину, в которого влюбилась. В кинотеатре мы выяснили, что фильм показывали в другом месте часом ранее. И я узнала в нем мужчину, за которого выходила замуж. © GoodSheWrites / Twitter
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Моя мама всегда закрывала дверь в спальню. Отец терпеть не мог, когда дверь была закрыта. И они развелись. © sansoeko / Reddit
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Жена решила развестись с мужем, потому что тот гулял с собаками, пока она была на работе, в результате чего вечером собаки хотели, чтобы их гладил только муж, а не она. © [deleted] / Reddit
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Мужчина в Великобритании простил жене измену и не стал с ней разводиться. Но на развод подала сама жена, потому что ей не нравятся слабохарактерные мужчины и она в нем разочаровалась. © qweasd2010 / Pikabu
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В очках уже бывшего молодого человека отражалась переписка с его первой любовью и обмен сердечками. На вопрос: «Что делаешь?» — он ответил: «Одногруппнику конспекты скидываю». Носите линзы, пацаны. © olyastoboy / Twitter
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Встречалась с мужчиной 3 месяца, потом он поехал с друзьями на дачу и перестал писать. Не общались 4 года. Месяц назад приехал к моему дому, говорит, цыганка нагадала, что я его прокляла, просил прощения. А писать перестал, потому что испугался, что все серьезно, не хотел жениться. © postionium / Twitter
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Кажется, у нас началась Первая продуктовая война:
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Как-то раз подруга взяла меня в семейную поездку, и в машине ее родители стали ругаться. В гневе ее мама вытащила диск, который поставил папа, и демонстративно выбросила в окно. Это было суперпафосно и эффектно ровно до тех пор, пока батя с каменным лицом не достал точную копию этого диска и не поставил его снова. © vickthesick / Twitter
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Сидели в субботу с женой, вспоминали первые годы совместной жизни. Она студентка, я охранник.
Жена: «Слушай, а у вас тогда была Светлана на работе?»
Я: «Не-а, там одни мужики работали на объекте. Из женщин только Галина, повар, и Ирина, бухгалтер. А что?»
Жена: «Да вот вспомнила. Приезжаю с учебы, ты спишь. Я начала тебя целовать и гладить, соскучилась, а ты сквозь сон: „Светка, отстань! Отстань, говорю же!“»
Я усиленно вспоминаю Светку, и тут до меня доходит.
Я: «Вспомнил Светку! Собака на предприятии была. Я ей после обеда выносил хлеб или котлетки кусок, так она радовалась, прыгала на меня и лицо пыталась лизнуть. А ты чего тогда не спросила?»
Жена: «Думала, вдруг у тебя Светка и вправду есть...»
15 лет прошло. Вот это память! © LRAss / Pikabu
Бонус: кажется, эта девушка поняла, что компромиссам нет места в счастливом браке. И это не шутка
Вы согласны с таким утверждением? Что для вас было самым трудным в отношениях или раздражало до чертиков в другом человеке?