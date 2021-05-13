20 находок, рассмотрев которые мы захотели отправиться на поиски сокровищ в секонд-хенд

Одни люди предпочитают покупать только новые вещи, а другие не стесняются присмотреться к одежде, посуде, декору или мебели из вторых рук. В секонд-хендах, на барахолках, распродажах или даже возле мусорного бака соседа они находят по-настоящему уникальные штуковины.

AdMe.ru всегда с любопытством наблюдает за такими смельчаками. В этой статье — новые фото их улова.

1. «Купила кожаную сумку ручной работы за $ 1. В восторге от нее!»

2. «Я не устраиваю вечеринки, но не смогла не купить эти шпажки для сыра в виде мышек»

3. «Эту люстру мне подарила подруга. Она нашла ее в мусорном баке»

Не могу поверить, что кто-то выбросил такую великолепную вещь. © Lynn Mobley Abajian / Facebook

4. Кот Август оценил антикварный стул

5. «Моя находка»

6. «Эта музыкальная шкатулка в виде песочных часов стоит гораздо больше тех $ 5, что я за нее заплатила»

7. Оригинальные часы, которые стоили меньше $ 1

«Сейчас 10 часов 20 минут».

8. «Я занимаюсь вывозом мусора. Мы часто находим в нем настоящие сокровища. Это одно из них»

9. «Нашла это зеркало за $ 5»

10. Подобная новая сумка стоит $ 270, цена в секонд-хенде — $ 30

11. «Дети 90-х, посмотрите, какую банку для печенья купила моя мама на гаражной распродаже. Эта посуда украшена героями одного из моих любимых мультфильмов»

12. «Розничная цена этого брелока от Bottega Veneta — больше $ 200. На барахолке я купила такой за $ 13»

13. «Откопала эту вазу среди вещей за $ 1»

14. «Заплатила за эти сапоги $ 5, хотя изначально они стоили $ 400»

15. «Нашла ложечку для мороженого в антикварном магазине. Вы только посмотрите на этот кроличий хвостик»

16. «Вот что я сделала из старых ложек, которые нашла на блошином рынке»

17. Настоящие туфли Jimmy Choo за $ 5 вместо $ 925

18. «Нашла эту вещь возле мусорки соседей. Конечно, обычно я не роюсь в чужом мусоре, но, может, нужно начать, раз эти люди выбрасывают такую крутотень?»

19. «Подумала, что это ожерелье красивое, поэтому купила его за $ 2,78. Уже дома поняла, что оно из серебра 925-й пробы и настоящего жемчуга»

20. «В секонд-хенде я обратила внимание на коробку с ценой $ 15,99. Когда я ее открыла, то не поверила своим глазам! Это одна из лучших вещей, что я находила»