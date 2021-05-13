20 находок, рассмотрев которые мы захотели отправиться на поиски сокровищ в секонд-хенд
Одни люди предпочитают покупать только новые вещи, а другие не стесняются присмотреться к одежде, посуде, декору или мебели из вторых рук. В секонд-хендах, на барахолках, распродажах или даже возле мусорного бака соседа они находят по-настоящему уникальные штуковины.
AdMe.ru всегда с любопытством наблюдает за такими смельчаками. В этой статье — новые фото их улова.
1. «Купила кожаную сумку ручной работы за $ 1. В восторге от нее!»
2. «Я не устраиваю вечеринки, но не смогла не купить эти шпажки для сыра в виде мышек»
3. «Эту люстру мне подарила подруга. Она нашла ее в мусорном баке»
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Не могу поверить, что кто-то выбросил такую великолепную вещь. © Lynn Mobley Abajian / Facebook
4. Кот Август оценил антикварный стул
5. «Моя находка»
6. «Эта музыкальная шкатулка в виде песочных часов стоит гораздо больше тех $ 5, что я за нее заплатила»
7. Оригинальные часы, которые стоили меньше $ 1
«Сейчас 10 часов 20 минут».
8. «Я занимаюсь вывозом мусора. Мы часто находим в нем настоящие сокровища. Это одно из них»
9. «Нашла это зеркало за $ 5»
10. Подобная новая сумка стоит $ 270, цена в секонд-хенде — $ 30
11. «Дети 90-х, посмотрите, какую банку для печенья купила моя мама на гаражной распродаже. Эта посуда украшена героями одного из моих любимых мультфильмов»
12. «Розничная цена этого брелока от Bottega Veneta — больше $ 200. На барахолке я купила такой за $ 13»
13. «Откопала эту вазу среди вещей за $ 1»
14. «Заплатила за эти сапоги $ 5, хотя изначально они стоили $ 400»
15. «Нашла ложечку для мороженого в антикварном магазине. Вы только посмотрите на этот кроличий хвостик»
16. «Вот что я сделала из старых ложек, которые нашла на блошином рынке»
17. Настоящие туфли Jimmy Choo за $ 5 вместо $ 925
18. «Нашла эту вещь возле мусорки соседей. Конечно, обычно я не роюсь в чужом мусоре, но, может, нужно начать, раз эти люди выбрасывают такую крутотень?»
19. «Подумала, что это ожерелье красивое, поэтому купила его за $ 2,78. Уже дома поняла, что оно из серебра 925-й пробы и настоящего жемчуга»
20. «В секонд-хенде я обратила внимание на коробку с ценой $ 15,99. Когда я ее открыла, то не поверила своим глазам! Это одна из лучших вещей, что я находила»
Вам удавалось купить что-то уникальное в секонд-хенде? Покажете фото?
Фото на превью Lee Khatchadourian-Reese / Facebook
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