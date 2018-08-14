20+ вещей с барахолки, создатели которых явно не страдают от отсутствия воображения (А ковер продает просто гений маркетинга)

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Ваша жизнь скучна и обыденна, и в ней не хватает легкого налета безумия? Добро пожаловать на всевозможные барахолки — блошиные рынки, комиссионные магазины и гаражные распродажи. Только здесь можно встретить такую концентрацию сумасшедшего дизайна, смешных или пугающих штук и странных вещей непонятного назначения. Голова тиранозавра на стену, переводчик с собачьего языка, телефон в виде бургера, галстук-маца — вот лишь несколько далеко не самых ярких примеров.

Мы в AdMe.ru присоединились к интернет-сообществу по поиску необычных вещей на барахолках и вновь убедились в том, что человеческая фантазия поистине многогранна и безгранична.

1. Кого только не встретишь на гаражных распродажах

2. Нестареющая классика, недорого

3. Интересно, каковы были объемы продаж этого несомненно нужного товара?

«Дегидратированная вода. Высыпать содержимое банки в галлон воды, размешать до растворения, охладить, подать на стол».

4. «Купил на распродаже крошечную шляпу — она налезла только на одного из моих домочадцев»

5. На самом деле это всего лишь держатель для посудной губки

6. Лучшее, что можно приобрести за $ 20

7. «На мгновение упустил из виду свою 2-летнюю дочь на ярмарке, обернулся и увидел это»

8. Как тебе такое, Голливуд?

9. 13:50, наверное, на этих часах выглядит особенно интересно

10. Это всего лишь кисть для нанесения соуса, а не то, о чем вы могли подумать

11. Как справлялись люди до эры сайтов знакомств

«Как пойти на свидание с белой женщиной. Практическое руководство для азиатских мужчин».

12. «Кажется, я нашел идеальные картинки для мужского и женского туалетов»

13. Не забудьте взглянуть на находку с обратной стороны

14. Голова с острова Пасхи и коробка для платочков — идеальное сочетание

15. Бургерфон

16. Отличное многофункциональное радио

17. Этот переводчик с собачьего определенно стоит каждого потраченного на него цента

«Ваш пес хочет вам кое-что сказать!» «Я люблю тебя!»

18. «Мой самый любимый предмет одежды куплен на распродаже»

19. Самая лучшая шляпа для рыбалки

20. «Жду не дождусь, когда дочка достаточно подрастет для этой коляски»

21. «Каждое Рождество у нас в семье проводится конкурс на самый странный подарок. Кажется, я знаю, кто победит в этом году»

22. «Нашла платье на местной барахолке, но никак не могу понять, какого оно цвета»

23. Герои, которых Готэм заслуживает

24. Отличный камень, и всего за $ 1

25. Майкл Джексон среди лягушек

26. Маска Анонимуса: зимняя версия

27. Стул, который всегда занят

28. Галстук для легкого перекуса с коллегами

29. «Нашел отличный шар для боулинга»

А случалось ли вам находить или даже покупать что-то подобное в магазинах или на барахолках?