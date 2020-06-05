20 наглядных примеров того, что школьные воспоминания остаются с нами на годы. И не всегда они хорошие
Школьные годы — насыщенная часть нашей жизни со своими поводами для радости и печали. А иногда ученики сталкиваются с несправедливостями, которые сложно забыть даже спустя годы. Пользовательница твиттера под ником Lovinskiii начала дискуссию, в ходе которой люди поделились воспоминаниями о том, как учителя посчитали, что нарисованный простым карандашом рисунок на самом деле распечатан, а сочинение точно написал кто-то другой, ведь оно слишком красивое.
Мы в AdMe.ru прочитали это обсуждение и решили, что нашим читателям тоже есть что вспомнить.
-
Меня чуть на районном конкурсе не завалили, потому что я в сочинении упомянула временной промежуток, в который жил малоизвестный писатель. По всем камерам искали, где я списываю. А я просто... знала? Интересовалась этим? Готовилась? © ralililis
-
Учительница математики хотела аннулировать мое пробное задание в 9-м классе из-за того, что я решила номер, который в школе еще не изучался. «Я не буду разбираться, в каком туалете ты все это списала». © _pretty_may
-
На изо снижали оценку за «слишком» ровные линии. Ходила в художественную школу, сейчас зарабатываю на создании иллюстраций. © geizil
-
Мне буквально завалили задание по литературе из-за того, что не верили, будто я сама написала сочинение. Прочли каждое мое предложение и сказали: «Ты не могла так умно написать». © drsy10WSbjZ3Sho
-
Мне поставили 4 в 5-м классе за сочинение на 3 листа по картинкам. Завязка, кульминация, развязка, описания (детские, конечно, но все же), юмор. Знаете, за что снизили оценку? «Там нет заголовка — значит, ты это скачала». Не удивлюсь, если это останется самым ужасным моим писательским незакрытым гештальтом. © SunInNotebook
-
Обида с детства: была у меня один год такая учительница русского, с которой мы не сошлись. Она поставила мне первую в моей жизни тройку по русскому и браковала мои сочинения за то, что они похожи на рассказы. «Ну из интернета ведь, признайся». © emotional_vampi
-
Другая сторона медали: «Да, в этом сочинении всего одна ошибка, да, ты единственная во всем классе ходила в библиотеку, а не в интернет, но я ставлю тебе 4, потому что знаю, что ты можешь лучше». © zlyuka_klyuka
-
В 6-м классе на урок рисования нам нужно было что-то подготовить. Я изобразила 2 классных пейзажа, просмотрев видеоурок. Когда я принесла это в школу, учитель сказал, что это красиво, но это рисовала не я, а мои одноклассники его поддержали. Да уж, спасибо. © Minerella_
-
Помню, мне классная руководительница во 2-м классе поставила 3 за то, что я написала предложения, построение которых мы еще не проходили. Что-то вроде: «Солнце светит, но люди ходят в куртках, потому что оно не греет». Сложное. Я тогда даже не знал, что предложение может так называться. © shmelinablin
-
Аналогичная ситуация была. А как объяснить учителю, что я просто прочитала в книге предложение подобного плана, запомнила и использовала у себя? © popolinila
-
Моя учительница физкультуры в 10-м классе упорно считала, что я ноль в волейболе, ставила тройки. Я 2 года до этого ходила в секцию по волейболу и считалась там одной из лучших. Ну и побеждала всегда команда, в которой была я. Какого черта?! © MrParadox19
-
Писали как-то сочинение по картине, и я описала свои ощущения, то, что чувствую при взгляде на нее. Учительница занизила оценку, сказав, что дети так рассуждать не могут, да и вообще: «Ничего такого в этой картине нет, ты все списала». © iratekit
-
В 7-м классе я принесла работы на конкурс талантов, а завуч сказала, что мой рисунок простым карандашом — распечатанный. С тех пор я не рисую. © thelittlewitc19
-
О да, про рисунки — самое любимое. Нарисовала я черно-белого Чеширского Кота, а он вышел таким похожим на оригинал, что мне предъявили, будто я напечатала его на принтере. А случайные отпечатки пальцев и то, что я прямо на уроке стерла лишние линии, не показатель, нет. © Lin_chan_Jay
-
Моя учительница литературы и русского языка не поверила, что я написала свое сочинение сама. Но ведь, если я молчу — это не значит, что я не умею нормально разговаривать. Да и вообще писать что-то мне гораздо легче, чем говорить. © aminachillll
-
Сочинение, списанное из интернета: «Видно, что сама делала, старалась. Молодец, „отлично“ тебе». Сочинение, написанное самостоятельно: «Я же вижу, что списано! Дети не могут знать таких умных слов». В тот день я поняла, что мой словарный запас больше, чем у учителя. © chaykunaley
-
Я в соавторстве с одноклассницей нарисовала красивую пасхальную картину, от нее прямо веяло умиротворением. Там были 2 девушки в платьях и весенний пейзаж. И наша учительница по МХК испортила рисунок, исковеркав силуэты до каких-то каляк, так как «это было недостаточно по-детски». © xeroxofxerox
-
В школе задали сочинение по любимой книге, и моя подруга написала по «Мастеру и Маргарите». Учительница поставила двойку, потому что эта книга не может быть любимой, ведь в школьной программе она будет только в следующем году. © callmepnd
-
Моей главной школьной болью было то, что учителя не давали расслабляться. Работала на пятерку, но с аргументом «Ты можешь лучше» мне ставили 4. Однажды мне поставили 4 только из-за отсутствия точек при написании запятых. Мол, теперь я запомню и буду ставить их всегда. © cockfyndor
-
Меня на олимпиаде 2 часа отказывались оценивать, так как думали, что сочинение взято из интернета. Все эти 2 часа они искали [в интернете] это сочинение. Не нашли, но все равно срезали с призового места. © tapochekloki
А в вашей жизни случалось что-то подобное?