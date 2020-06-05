20 наглядных примеров того, что школьные воспоминания остаются с нами на годы. И не всегда они хорошие

В 6-м классе на урок рисования нам нужно было что-то подготовить. Я изобразила 2 классных пейзажа, просмотрев видеоурок. Когда я принесла это в школу, учитель сказал, что это красиво, но это рисовала не я, а мои одноклассники его поддержали. Да уж, спасибо. © Minerella_

Помню, мне классная руководительница во 2-м классе поставила 3 за то, что я написала предложения, построение которых мы еще не проходили. Что-то вроде: «Солнце светит, но люди ходят в куртках, потому что оно не греет». Сложное. Я тогда даже не знал, что предложение может так называться. © shmelinablin