20+ человек, которые неожиданно столкнулись с проблемой на работе

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Редкие счастливчики могут похвастаться тем, что любят свою работу и каждый день с радостью идут в офис. В большинстве случаев ежедневный труд — это смесь из забавных моментов и рутины. И, как это ни печально, второго «ингредиента» в таком коктейле всегда больше. Впрочем, герои следующих фото, кажется, могут с этим поспорить. Глядя на их снимки, думаешь: уж они-то точно не успевают поскучать с 9:00 до 18:00.

AdMe.ru предлагает отключить на время рабочий телефон, отодвинуть от себя важные бумаги и ручки — словом, сделать небольшой перерыв и посмотреть на то, с чем приходится сталкиваться некоторым на их работе.

Когда весь день на работе находишься в подвешенном состоянии

У кого-то рабочий день начался с головоломки

Когда берешь интервью у волейболиста

«Начал работать инженером на „Почте России“ и тут заметил послание предыдущих специалистов»

Кто там жаловался на скучную работу в офисе?

«Наша служба и опасна, и трудна»

Фотограф Барбара Дженсен Ворстер уронила свой фотоаппарат прямо под ноги львице, зато смогла сделать классные кадры с помощью запасного

«Недавно мне пришлось вскрывать цистерну с асфальтом. На мне был ярко-желтый дождевик»

Момент, когда заманчивое предложение сталкивается с суровой реальностью

Даже пилоты самолетов могут попасть в пробку

«Поработать из дома казалось отличной идеей. Но только казалось»

Это точно не его день

Когда в гараже остались последние рабочие тиски, а ты не хочешь, чтобы их кто-то испортил

Решил провести рабочий день на природе — готовься оглядываться каждые две минуты

«На работе заменили лампы на слегка зеленые, и теперь коридор для персонала выглядит как кадр из фильма „Чужой“»

Трудно скрыть что-то, когда ты все время находишься под прицелом камер

Оказывается, работа курьера тоже может быть страшноватой

Не смог удержать несколько поддонов с молоком, зато сделал крутое селфи

Ночному менеджеру собачьего детского сада Дереку сложно удержаться от соблазна

Этот парень точно не захочет рассказывать дома, как прошел его рабочий день

Когда вернулся в офис после длительного отпуска

«Устанавливаются обновления Windows. 20 760 % завершено. Не выключайте компьютер».

Пилоты норвежской санитарной авиации точно знают, как трудно бывает найти место для парковки

Бонус: вот уж у кого точно никогда не возникают трудности на работе