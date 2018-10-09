20+ человек, которые неожиданно столкнулись с проблемой на работе
Редкие счастливчики могут похвастаться тем, что любят свою работу и каждый день с радостью идут в офис. В большинстве случаев ежедневный труд — это смесь из забавных моментов и рутины. И, как это ни печально, второго «ингредиента» в таком коктейле всегда больше. Впрочем, герои следующих фото, кажется, могут с этим поспорить. Глядя на их снимки, думаешь: уж они-то точно не успевают поскучать с 9:00 до 18:00.
AdMe.ru предлагает отключить на время рабочий телефон, отодвинуть от себя важные бумаги и ручки — словом, сделать небольшой перерыв и посмотреть на то, с чем приходится сталкиваться некоторым на их работе.
Когда весь день на работе находишься в подвешенном состоянии
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«Устанавливаются обновления Windows. 20 760 % завершено. Не выключайте компьютер».
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Бонус: вот уж у кого точно никогда не возникают трудности на работе
А часто ли вы попадаете в тупик на своем рабочем месте?