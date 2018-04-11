20 надписей от тех, кто точно знает, как приковать наше внимание

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Надписи, знаки, объявления и предупреждения — это, если присмотреться, точное отражение нашей жизни. Странные, глубокомысленные, смешные... Чего стоит одна только табличка «Потусторонним вход воспрещен!» или футболка, протестированная на животных. Читайте и решайте, какая картинка из нашей подборки вам больше по душе.

AdMe.ru собрал лучшие надписи со всего мира, которые способны удивить, рассмешить или заставить задуматься.

1.

«Сегодня в Starbucks я видел парня. Без айфона. Без планшета. Без ноутбука. Просто сидел там. Пил кофе. Как психопат».

2.

«Эта футболка тестировалась на животных. И они выглядели круто!»

3.

«Сегодня ночью кому-то ОЧЕНЬ нужны были бублики. Работаем в обычном режиме».

4.

«Потерялся единорог. Если вы нашли его, пожалуйста, прекратите принимать наркотики».

5.

6.

«Берегитесь смартфонных зомби».

7.

«Если ты удачливее других, построй стол длиннее, а не забор выше».

8.

«Пожалуйста, используйте другую дверь. Я другая дверь.».

9.

«Пожалуйста, не тискай меня до тех пор, пока я не стану твоим».

10.

11.

12.

«Едьте медленнее. На небесах и так мало места!»

13.

«Я бы хотел, чтобы все на свете было так же легко получить, как жир».

14.

«У меня есть работа. Просто мне нужно больше денег».

15.

«Замена туалетной бумаги не вызывает повреждений мозга. И все-таки я не хочу рисковать».

16.

17.

18.

19.

20.

Бонус: беспощадная реклама на автобусах

А какие надписи из интернета впечатлили вас? Делитесь с нами лучшими картинками, и мы напишем новую отличную статью.