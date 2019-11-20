20 мужчин поделились личными историями о том, как они решили жениться
Мужчины не столь романтичны в вопросах брака, как женщины, у них нет повода торопиться и беспокоиться насчет своего возраста, и чаще всего им абсолютно наплевать, что думают по этому поводу окружающие.
AdMe.ru решил узнать, где та точка невозврата, после которой мужчина перестает искать и сомневаться, покупает кольцо и делает решающий шаг.
- Где-то до 22 лет я был безнадежным романтиком, посему о меня часто (да почти всегда) вытирали ноги. Разочаровался в девушках и увлекся идеей пикапа. Во всех беспорядочных связях был один минус: я чувствовал себя все более одиноким. К тому времени я окончил вуз и решил уйти в армию. Сам пришел в военкомат и попросил, чтобы меня забрали. Меня направили в Казахстан. И вот там в гостях у друга я встретил ее, свою будущую жену. Она была наивной и чистой, как степной тюльпан среди чопорных газонных роз, она не умела врать, и я понял, что не смогу с нею расстаться. Через неделю я сделал ей предложение, а в виде медового месяца — романтическое путешествие на 2 года в пустыню Бетпак-Дала. И она согласилась. Теперь я биг босс в одной торговой фирме, живем вместе уже 6 лет, 2 года назад у нас родилась дочка, я счастлив! © Stiffler / pikabu
- Страховка на авто для супружеской пары была вдвое дешевле, чем для неженатых. И да, мы празднуем нашу 25-ю годовщину в следующем году. © rooby74 / reddit
- Она сделала так, что я захотел стать «лучшей версией самого себя». Оглядываясь назад на то, что говорил и делал раньше, и сравнивая с тем, что сейчас, я понимаю, что во мне произошли большие перемены. То, что мы представляем из себя как пара, — это нечто большее, чем каждый из нас в одиночку. Я все меньше думаю о себе и все больше о том, как быть человеком, в котором она нуждается, я хочу становиться лучше. © PatrickKelly2012 / reddit
Сделал предложение своей девушке, и, глядя на фото, понял, что между нашими тенями сердце.
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Я был в командировке, когда почувствовал себя плохо. Моя жена (тогда еще девушка) звонила мне примерно раз 30, прежде чем я наконец ответил, а затем просто отключился. Она почувствовала неладное, примчалась из другого города и вызвала скорую помощь. Диспетчер сообщила, что скорая приедет через полчаса, но моя девушка решила, что ждать нельзя, и сама отвезла меня в больницу. Позже я узнал, что если бы она ждала скорую, то я бы не выжил, она буквально спасла мне жизнь. Моя будущая жена сидела со мной 6 дней в больнице и спала в кресле рядом. Я понял: если эта девушка готова сделать что-то подобное для меня, значит, я особенный для нее человек. Как только я пришел в себя, попросил у ее родителей благословение на брак. © Ava Zoey / quora
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Мы с нею ровесники, и расстались потому, что она решила, что ей нужен парень постарше. Этот парень разбил ей сердце через месяц, изменив с другой девушкой. Она была опустошена, а я все еще любил ее и поддержал. Теперь женаты, вместе уже 18 лет. Все говорили нам, что первая любовь недолговечна, что ей нужен взрослый мужчина, что глупо снова сходиться после расставания, но мы до сих пор вместе и до сих пор влюблены. © tvbusy / reddit
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У меня была девушка, мне казалось, что мы идеальная пара, я собирался на ней жениться и взял ее в поход. Стояла страшная жара, это было крутое место, где полно пещер, а еще мы поднялись в гору с одной бутылкой воды. В конце она была так расстроена, что сказала: «Больше не устраивай мне таких походов». Мы расстались. Перенесемся на 3 года вперед. Я встречаюсь с действительно хорошей женщиной, и мы отправляемся в поход в то же место. Совершаем ту же прогулку в тех же условиях и возвращаемся на стоянку. Она сообщает: «Я прекрасно провела время, но, может быть, еще раз вернемся весной или осенью, когда будет немного прохладнее?» Я сразу понял, что она моя единственная. Мы женаты 20 лет, и у нас 2 мальчика. © windmilljohn/ reddit
Это было самое милое предложение, и оно стоило 10-километрового похода в 3 часа ночи.
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Дело было на нашем первом свидании, мы как раз возвращались домой. Она увидела бездомного, вытащила последнюю купюру из своего кошелька и отдала ему, чтобы он купил себе еды. Я понял, что у этой женщины удивительно доброе сердце и она беспокоится о других больше, чем о себе. Прошло 2 года с дня свадьбы, и это лучшее решение в моей жизни. © theycallmevee / reddit
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1-й курс университета, начало нулевых. Я был одним из немногих, у кого был компьютер. Мы встречались около 3 месяцев, и у меня был длинный день, много лекций. Утром она спросила, можно ли немного посидеть за моим компьютером. Я вернулся в 7 вечера, а она все это время просидела за компьютером — играла в The Sims и создала персонажей, похожих на нас с нею. Построила наш дом, «ходила на работу», в общем, целый день играла в нашу будущую жизнь. Помню, она смутилась, а я подумал, что это восхитительно. Мы вместе 13 лет, женаты 4 года. © praetorian / reddit
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Я с нетерпением жду возвращения домой. Я могу доверить ей свои деньги и будущее моего ребенка. Молодые парни женятся в порыве эмоций, для них важна внешность и романтика. Они еще не знают, что надо обращать внимание на ум, чувство юмора и эмпатию своей предполагаемой партнерши. С возрастом приходит понимание, что именно это важно.
Вопрос в том, что именно заставляет решить: это она. Как будто искра проскакивает между вами, всего 2 слова: «Не отпущу!» Хитрость заключается в том, чтобы уловить этот момент и не упустить его. © Blair Milster / quora
Предложение руки и сердца, вид с дрона. Обратите внимание на тень.
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Она никогда не тянула одеяло на себя, не озвучивала «хотелок» в стиле «мужчина должен», не устраивала допросы с пристрастием. Она любит меня, эгоистичного придурка, со всеми моими недостатками в комплекте. Она писала трогательные и неумелые стихи, посвященные мне. Дарила недорогие, но такие же трогательные подарки по любому поводу. Она просто любила меня, как только может женщина любить мужчину. Искренне, всей душой, всем сердцем. И все это было без надрыва, без сцен ревности, без страха, что все может закончиться. Я сделал ей предложение после 2,5 лет нашей совместной жизни, как только более-менее твердо встал на ноги. Еще через год родилась наша первая дочь. Мы до сих пор вместе — вот уже 20 лет. © Raven1974 / pikabu
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На меня напали, и я получил ножевое ранение. Приехала скорая, а она была главной в бригаде врачей. Всю дорогу до больницы она шутила надо мной и над всей ситуацией, а потом сказала: «Видимо, это должно было случиться, чтобы мы с тобой встретились». Мы поженились через 3 месяца. © Thesaltysnal / reddit
- Мы начали встречаться, и через несколько месяцев я вынужден был уехать. Мы созванивались почти каждую ночь, разговаривая до утра, смеясь, рассказывая друг другу секреты и делясь нашими надеждами и планами на будущее. Общаясь с нею, я чувствовал одновременно, что участвую в каком-то большом приключении и что я наконец нашел дорогу домой. Это был первый раз, когда я ощутил, что каждая минута, проведенная вдали от нее, была пустой тратой времени, и это чувство никогда больше не исчезало. Мы вместе уже 12 лет и только что отпраздновали нашу 7-ю годовщину свадьбы. © Serial_Doubter / reddit
Предложение, от которого невозможно отказаться. Надпись на стикере: «Ты выйдешь замуж за моего нового папочку?»
- Я пытался произвести на нее впечатление, и буквально все пошло не так: я не мог расплатиться за ужин в дорогом итальянском ресторане, потому что оставил в машине кошелек, а «бонусом» забыл, где припарковал машину. Примерно 20 минут я бегал по стоянке, поднимался с уровня на уровень. Был уверен, что она думает: «Это было худшее свидание, на котором я когда-либо была». Наконец остановился и обернулся, чтобы извиниться. Она стояла, улыбалась и вдруг начала смеяться. Не надо мной, а со мной. Это было такое облегчение после ужасного вечера. Мы стояли там, на 2-м уровне автостоянки, и смеялись. Я понял, уже точно знал, что хочу жениться на ней. 6 лет спустя мы женаты и у нас 2 детей. © gregkiel / reddit
- С нею всегда легко, я чувствую это на протяжении всех 20 лет совместной жизни. Не было никакой драмы, не было необходимости объяснять мои шутки, мои интересы. Она была такой же всезнайкой, как и я. Мне просто пришло в голову, что мы должны пожениться. И я начал употреблять в разговоре фразу: «Когда мы поженимся...» Мы все еще страстно влюблены и любим друг друга все больше. © dramboxf / reddit
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Я решил жениться в тот момент, когда она купила мне халат с принтом по мотивам «Звездных войн», костюм штурмовика и точную копию светового меча на мое 30-летие. Женился ровно через 9 месяцев. И еще меня привлек тот факт, что она мирится с моими выходками. © default_user_juan / reddit
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Я летел домой, самолет попал в турбулентность, и я всерьез начал обдумывать, как попрощаться со своей девушкой, пока самолет не упал. И тут понял, что если все обойдется и самолет не упадет, то вопрос не в том, хочу ли я жениться, а в том когда. Так что по прилете я сделал предложение — после поездки по канатной дороге и приятного ужина на свежем воздухе, на мосту с видом на город. © EiLrahc21 / reddit
Обратите внимание на взгляд парня на заднем плане.
- Мы с моей девушкой сидели в парке и присматривали за детьми ее старшей сестры. Один из мальчишек упал и заплакал: ему в глаза попал песок. Она внимательно посмотрела на него, намочила носовой платок и достала все песчинки. Он снова убежал играть. Это был момент, когда я решил попросить ее выйти за меня замуж. Я увидел, что она серьезна, умеет принимать правильные решения и хорошо относится к детям. Из нас двоих получается хотя бы один компетентный взрослый. © TheDevilsAdvokaat / quora
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Она предупредила меня насчет своей собаки, Макса, который постоянно норовил сбежать. Я грузил свои вещи в машину и оставил в двери щель. Собака, конечно, сбежала меньше чем за минуту. Мне было очень неудобно, ведь я нашел такую классную женщину и позволил ее любимой собаке убежать. Поэтому я отправился «на охоту». 30 минут спустя я наконец нашел Макса и отвез домой. Подъезжая к дому, я увидел ее на улице: она стояла в пижаме, по щекам текли слезы. Тогда и там, обняв ее, я осознал, что влюблен и хочу остаться тут навсегда. Вспоминая тот день, я благодарю Макса за то, что он сбежал. © Matt Tucker / quora
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Мы были на свидании в музее, выставка была посвящена египетской культуре. Набрели на копию «Книги мертвых», остановились, молча смотрели на иероглифы и рисунки, размышляли и одновременно сказали вслух: «Как бы мне хотелось понимать иероглифы!» Мы удивленно посмотрели друг на друга и начали смеяться. Мысль о том, что мы на одной волне, была потрясающей. Это повторялось и в дальнейшем: один из нас что-то скажет, а другой рассмеется и говорит: «Я думал именно об этом!» Это почти то же, что читать мысли друг друга. © Brit MacNiallais / quora
- Летом ездил отдыхать в Египет, там на пляже познакомился с очень красивой девушкой, но из другого города. Я боялся потерять голову, со мной никогда такого не было, чтобы я захотел жениться сразу, как только ее увидел. Рассказал, что у меня двушка в новостройке, новая Audi и я неплохо зарабатываю — она может не работать, если захочет. Когда я вернулся в Москву, друзья накручивали меня весь месяц («А вдруг ей нужны только твои деньги?»), пока не настал день ее приезда. И я на всякий случай решил ее проверить, о чем до сих пор жалею. Встретил ее на такси, привез в квартиру к другу (старенькая, маленькая, все грязное), сказав, что она моя. Она ничего не спрашивала по пути, но тут остолбенела. Я спросил, что не так, она сказала лишь: «Но ты сказал... Зачем?» И мне стало стыдно, говорю: «Боялся, что ты на меня не посмотришь». Она заплакала и обняла меня со словами: «Дурачок мой, я тебя люблю, давай вещи разбирать». Тогда я и сделал ей предложение, сразу встал на одно колено и... Она сказала «да»! Отнес вещи в машину, позвал любимую, и мы поехали домой, уже ко мне. Второго ребенка ждем. © lubovest / pikabu
Мужчины, расскажите, почему вы решили сделать предложение своей будущей жене? Девушки, поделитесь историями о том, как вам сделали предложение.
Фото на превью © lubovest / pikabu