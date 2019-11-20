20 мужчин поделились личными историями о том, как они решили жениться

Я был в командировке, когда почувствовал себя плохо. Моя жена (тогда еще девушка) звонила мне примерно раз 30, прежде чем я наконец ответил, а затем просто отключился. Она почувствовала неладное, примчалась из другого города и вызвала скорую помощь. Диспетчер сообщила, что скорая приедет через полчаса, но моя девушка решила, что ждать нельзя, и сама отвезла меня в больницу. Позже я узнал, что если бы она ждала скорую, то я бы не выжил, она буквально спасла мне жизнь. Моя будущая жена сидела со мной 6 дней в больнице и спала в кресле рядом. Я понял: если эта девушка готова сделать что-то подобное для меня, значит, я особенный для нее человек. Как только я пришел в себя, попросил у ее родителей благословение на брак. © Ava Zoey / quora

Мы с нею ровесники, и расстались потому, что она решила, что ей нужен парень постарше. Этот парень разбил ей сердце через месяц, изменив с другой девушкой. Она была опустошена, а я все еще любил ее и поддержал. Теперь женаты, вместе уже 18 лет. Все говорили нам, что первая любовь недолговечна, что ей нужен взрослый мужчина, что глупо снова сходиться после расставания, но мы до сих пор вместе и до сих пор влюблены. © tvbusy / reddit