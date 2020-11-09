20+ мощнейших доказательств того, что сосед соседу рознь

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Наладить хорошие отношения с соседями — это целое искусство. Но не всегда это зависит от нас. О каком добрососедстве может идти речь, если сверху катают шары для боулинга, а за стенкой безостановочно орудуют перфоратором? Другое дело, если попались хорошие жильцы. Они всегда выручат солью, помогут с ремонтом или пригласят на чай с пирогами.

AdMe.ru в очередной раз прошерстил интернет и отыскал 23 человека, чьи отношения с соседями вызывают либо зависть, либо сочувствие.

«Дамы и господа, я представляю вам своих соседей по дому!»

Заказал, блин, посылку!

«Наши соседи используют гроб в качестве цветочной клумбы»

«Сосед по квартире явно не фанат чистоты. Этот картофель вырос в его шкафу»

«Наши соседи 2 часа помогали моему мужу чинить сломанную машинку для полива. Я отблагодарила их этим»

Говорят же, что у соседа всегда трава зеленее. Это одни и те же растения, купленные в одном магазине и в один день

«Мои растения». «Растения соседа».

«Подруга сегодня прислала фотку. Шла уставшая домой с работы, но, очутившись в лифте, повеселела. В доме появился креативный сосед»

«Инстаграм моего соседа»

«Вот так мой сосед отрезал себе кусок торта. Я обиделась»

«Моя семья переезжает. Так моя мама попрощалась с нашей общей головной болью — соседкой»

«На прошлой неделе я заклеил изолентой трещину на крышке мусорного бака. Мой 92-летний сосед, очевидно, подумал, что мусорные баки надо пометить номером квартиры»

«Соседи вынесли старую кровать на мусорку, но явно кое-что забыли снять с ее изголовья»

В долгах как в шелках

«Cоседи оставляют у себя на лужайке миску с водой, чтобы собаки могли утолить жажду. Мой пес одобряет»

Как жаль, что поблизости нет мусоропровода...

«Один из моих соседей по квартире вот так открывает упаковку с хлебом. Я больше не чувствую себя в безопасности»

«Мне кажется или мой сосед фанат „Звездных войн“?»

«У меня с соседями общее крыльцо. Кажется, они думают, что это нормально»

«Жена рассказала мне, что сосед собирает самолет на обочине проселочной дороги. Я ей не верил, пока не увидел это»

«Несколько лет назад меня сбила машина, и пару месяцев я сидела дома. Соседка посадила цветы в моем саду, чтобы я улыбнулась. Она по-прежнему ухаживает за ними. Я улыбаюсь каждый раз, когда смотрю в окно»

«Разыграл своего соседа по комнате, разложив повсюду газеты»

Когда хочешь поскорее уехать от тещи

«Моя соседка жалуется, что у нее часто ломается ноутбук. Кажется, теперь я знаю почему»