20+ молодых отцов поделились советами, которые помогли им в первые месяцы жизни с малышом
Когда в семье появится малыш, ваша жизнь никогда не будет прежней. Вас будет поджидать множество сюрпризов и открытий. И очень круто, если оба родителя проходят этот этап вместе, делят обязанности и помогают друг другу. Сейчас папы с первых дней включаются в жизнь ребенка и ничем не уступают мамам. Конечно, порой у них свой взгляд на решение проблем и методы воспитания. Недавно молодые отцы с сайта Reddit поделились хитростями, которые помогали им справиться с новой ролью.
Мы в AdMe.ru прочитали множество полезных советов от пап и поняли, что некоторые рекомендации достойны как минимум медалей и почетных грамот.
- Неважно, насколько вы устали, — помните, что у младенцев нет возможности сказать, что они чувствуют и чего хотят. Просто нужно время. Бонус: первые 3–6 месяцев вам может спасти жизнь одна простая вещь — качественные наушники с шумоподавлением. Понятно, что нельзя все время игнорировать плач ребенка, но если вам нужно прогуляться, чтобы он успокоился, они очень помогут. © Ashweather / Reddit
- «Ни один ребенок никогда не умирал от плача» — я убедился в этом на личном опыте. Если вы слишком измотаны, можно отойти на несколько минут, чтобы собраться с силами и успокоиться. На самом деле это не просто нормально, это именно то, что вам следует сделать. © Quarks2Cosmos / Reddit
- А еще «ни один ребенок никогда не падал с пола». Мы с женой руководствовались этим правилом с обоими нашими мальчиками, если нам нужен был небольшой перерыв. Оставьте ребенка на полу, сделайте то, что вам нужно (вдохните побольше воздуха, сходите в туалет, выпейте воды, приготовьте бутылочку), и вернитесь. По крайней мере, первые несколько месяцев это работает и дети никуда не убегают. © Kennertron / Reddit
- Перед покупкой одежды убедитесь, что она действительно мягкая на ощупь и у нее нет грубых швов. И не сходите с ума по поводу чистоты: да, вещи должны быть чистыми, но не стоит дезинфицировать все подряд. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок находился в полностью стерильной среде. © squirrelfoot / Reddit
- Когда ваш малыш подрастет, вы заметите, что он начнет расстраиваться из-за разных мелочей. Однако постарайтесь понять, что это пустяки только для вас, а для него эти вещи и правда будут худшим, что с ним случалось до сих пор. И мой второй совет — постарайтесь успокоиться, прежде чем начнете воспитывать ребенка. Даже если он и правда сделал что-то очень плохое. Вы являетесь их примером для подражания, и дети будут зеркалить вашу реакцию, когда вы злитесь. © mikikaoru / Reddit
- 90 % игрушек и аксессуаров, которые вы купите, останутся неиспользованными. Это клише, но ваш ребенок чаще всего будет играть с коробкой. Я очень рекомендую для покупки книги: они хороши и для обучения, и для общения. © wdd10 / Reddit
- Когда дело дойдет до детской коляски, выбирайте практичную вещь, а не оригинальную и красивую. Убедитесь, что ее легко складывать, чтобы она становилась максимально плоской. Также важно, чтобы ее можно было без проблем очистить, то есть снять ткань с рамы и постирать. © juanmlm / Reddit
- Купите самые дешевые комбинезоны: нет смысла тратить много денег на одежду, потому что малыш из нее быстро вырастет. Вместо этого потратьте больше на хорошее автомобильное кресло, которое будет безопасным, практичным и надежным.
Первые фекалии младенца самые неприятные: они не пахнут, но при этом липкие и темные, как смола. Они испортят любую одежду, поэтому не поддавайтесь желанию надеть на малыша симпатичную одежду, а лучше заранее приготовьте упаковку детских влажных салфеток для очистки ребенка и рулон бумажных полотенец для очистки всего остального. © juanmlm / Reddit
- Младенцы обожают, когда вы аккуратно привязываете к их ножке гелиевый шар. Они будут его пинать, хватать и отлично проводить время. И это стоит сущие копейки. © GreenOnionCrusader / Reddit
- Что бы ни случилось, не трясите ребенка. © Endless_Vanity / Reddit
- Если вы вымотаны и начинаете энергично качать ребенка, остановитесь. Положите его в кроватку или в любое безопасное место. Выйдите из комнаты, закройте дверь и примите душ. Это работает по нескольким причинам. Во-первых, горячая вода вас успокоит. Во-вторых, звук воды заглушит крики, и это хорошо: малыш в безопасности, ничего страшного, если он поплачет несколько минут, пока вы перезагружаете свой мозг. Вы не поможете ему, если вы в стрессе, вам нужно успокоиться, прежде чем вы сможете сделать что-то полезное. © Riellyfunnyguys / Reddit
- Я неоднократно расстраивался из-за того, что у моей первой дочки были колики в течение первых 2 месяцев и из-за этого я не высыпался по ночам. Ее приходилось качать или носить на руках, чтобы она заснула, и это было утомительно делать ночь за ночью. В какой-то момент, не имея другого выхода, я просто спел ей о том, как я устал и хочу, чтобы она заснула. И оказалось, что ее успокоило мое пение, а мне стало легче, потому что я дал выход своим чувствам. Так что попробуйте найти какой-то нестандартный способ справиться с ситуацией — проявляйте изобретательность. Это сработало для меня и очень помогло укрепить связь с дочкой. © BucketheadFPQ / Reddit
- Никогда не стоит говорить: «Я никогда не буду делать это со своим ребенком», если у вас нет плана того, что вы будете делать вместо этого. © Otherwise_Window / Reddit
- Когда с ребенком все хорошо и в семье все спокойно, просто понюхайте его волосы. Запах детских волос — это эликсир богов, снимающий напряжение. © Ishmael128 / Reddit
- При смене подгузников: если это девочка, протрите ее спереди назад. Если это мальчик, всегда учитывайте, что у него полный мочевой пузырь и он может опустошить его в любой момент и на максимально дальнее расстояние.
А еще делитесь своими историями, общайтесь с другими родителями и не бойтесь вступать в различные группы и сообщества. Это поможет вам понять, что вы не одиноки. © know_vagrancy / Reddit
- Мальчикам следует вытереть нижнюю часть живота холодной салфеткой, прежде чем снять подгузник. В большинстве случаев это поможет ребенку помочиться. Ну, чаще всего. © demonicfeces / Reddit
- Пара слов о грудном вскармливании. Да, конечно, вы не можете кормить малыша. Но вы можете помочь. Во время кормления посреди ночи, запланированного или нет, я вставал, брал нашу дочь, проверял подгузник и приносил ее маме. Пока жена кормила младенца, я спал. Когда они заканчивали, я нес малышку обратно в постель, проверял подгузник и снова ложился спать. Да, это немного, но жена оценила.
И еще: папы не могут получить особую связь с ребенком через кормление, но я пошел другим путем и наладил эту связь через смену подгузников. Необязательно делать это быстро — играйте с малышом в процессе, смейтесь вместе с ним, когда он хихикает. В общем, мама делает лучше животику, а папа — попе. Конечно, я не говорю, что вам нужно все время менять подгузники, просто извлеките максимум пользы из этого процесса. © mynextthroway / Reddit
- Когда моя жена кормила грудью, она испытывала сильную жажду, как только наш ребенок прикладывался к груди. Поэтому, когда ваша супруга начнет кормить малыша, приготовьте стакан воды. © Yeeteth_thy_baby / Reddit
- Сосредоточьтесь на благополучии вашей жены. Позаботьтесь о тех вещах, за которые раньше отвечала она. Спросите ее, что ей нужно или чего она хочет. Помните о послеродовой депрессии. Убедитесь, что она высыпается. Говорите ей, что она отлично справляется. © Bwadark / Reddit
- Читайте своему ребенку. Каждую ночь, несмотря ни на что. Одна и та же книга снова и снова? Отлично. Инструкция по эксплуатации посудомоечной машины? Отлично. Сделайте это привычкой. Затем спойте несколько песен. Ребенок всегда будет помнить это время. © incogneeetoe / Reddit
- Включайте красный свет во время ночного кормления. Красный свет не нарушает циклы сна в отличие от белого или синего. Говорите с малышом постоянно или как можно чаще. Читайте ребенку, даже если сначала это покажется глупым. © Gamerdada / Reddit
- Дети впервые начинают распознавать речь примерно в возрасте 6 недель. То есть ваш малыш понимает гораздо больше, чем может сказать. Говорите с ним как со взрослым. Объясняйте, что с ним происходит, особенно если это что-то причиняет боль. Например, это касается прививок. Говорите: «Да, сейчас тебе будет больно, но это нужно, чтобы ты не заболел и не чувствовал себя плохо». И никогда не лгите своему ребенку. © Otherwise_Window / Reddit
- Один из моих сыновей, у которого было безумное количество LEGO, теперь работает архитектором и занимается проектированием и сборкой. Так что я не могу придумать лучшего вложения в детский досуг, хотя полагаю, что детская печь и кухонный гарнитур тоже были довольно хорошими игрушками для другого моего сына с его безумными кулинарными навыками. © AireXpert / Reddit
- Первое время старайтесь полностью избегать контакта ребенка с любыми экранами. Детей завораживают такие простые вещи, как красный шар с необычной текстурой, но после гаджетов все остальное им будет казаться скучным. Кстати, у ребенка непременно будет любимая игрушка и порой она может оказаться весьма неожиданной. Например, мой ребенок часами разглядывал блестящий хромированный логотип на холодильнике. © juanmlm / Reddit
- Делайте снимки и создавайте воспоминания. Через 5 лет вы оглянетесь назад и скажете: «Вау, такое чувство, будто мы только вчера вернулись из роддома домой». © Killswitchh28 / Reddit
Какой совет показался вам наиболее ценным? А какие советы вы бы дали молодым папам?
Фото на превью Lehtikuva / East News
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