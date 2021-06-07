20+ молодых отцов поделились советами, которые помогли им в первые месяцы жизни с малышом

Когда в семье появится малыш, ваша жизнь никогда не будет прежней. Вас будет поджидать множество сюрпризов и открытий. И очень круто, если оба родителя проходят этот этап вместе, делят обязанности и помогают друг другу. Сейчас папы с первых дней включаются в жизнь ребенка и ничем не уступают мамам. Конечно, порой у них свой взгляд на решение проблем и методы воспитания. Недавно молодые отцы с сайта Reddit поделились хитростями, которые помогали им справиться с новой ролью.