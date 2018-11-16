20+ людей и животных, которые слегка перестарались
Прилечь на минуту и не заметить, как прошло 4 часа. Купить «еще одну вазочку, последнюю» — и внезапно обнаружить, что 3 шкафа уже не вмещают коллекцию. Пойти за 1 блокнотом, а купить 18. Знакомо? Значит, вы один из тех, кому известно такое явление, как «перестараться».
AdMe.ru подготовил подборку залипательных кадров, которые продемонстрируют, что у некоторых людей и животных есть серьезные проблемы с поиском золотой середины.
1. Моя жена, когда я приезжаю с рыбалки
2. Кажется, перестарались с полировкой паркета
3. Мастер-класс от эксперта по сну
4. А ремонт обуви точно здесь?
5. Начал оптимизировать рабочее пространство — и уже не смог остановиться
6. Безопасность прежде всего
7. Кому еще неловко просить?
8. Когда твоя жена слишком любит вазочки
9. Переслушал, переуспокоился
10. Люблю тебя вместе с твоим свитером
11. Пошел за блокнотом. Дальше ничего не помню. И вот
12. Куры психанули
13. Штурмовик немного переел
14. Главное — фантазия
15. Почему бы и не лимузин?
16. Кто-то явно перетрудился
17. Хозяин перестарался с нежностью
18. Сантехники креативят
19. Легкий перекус
20. Игр много не бывает
«Этот парень прошел до конца все 1 200 игр на PS4».
21. Не стоит просить совета в интернете
«Забрать одного из них домой? Да — 91 %. Нет — 9 %».
«Спасибо за голосование, ребята! Я cхватил одного из них, назвал его Гусь. Но нас поймали. И вот, мы вдвоем направляемся в тюрьму».
А как у вас с золотой серединой? В каких ситуациях сложнее всего остановиться вовремя?