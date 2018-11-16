20+ людей и животных, которые слегка перестарались

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Прилечь на минуту и не заметить, как прошло 4 часа. Купить «еще одну вазочку, последнюю» — и внезапно обнаружить, что 3 шкафа уже не вмещают коллекцию. Пойти за 1 блокнотом, а купить 18. Знакомо? Значит, вы один из тех, кому известно такое явление, как «перестараться».

AdMe.ru подготовил подборку залипательных кадров, которые продемонстрируют, что у некоторых людей и животных есть серьезные проблемы с поиском золотой середины.

1. Моя жена, когда я приезжаю с рыбалки

2. Кажется, перестарались с полировкой паркета

3. Мастер-класс от эксперта по сну

4. А ремонт обуви точно здесь?

5. Начал оптимизировать рабочее пространство — и уже не смог остановиться

6. Безопасность прежде всего

7. Кому еще неловко просить?

8. Когда твоя жена слишком любит вазочки

9. Переслушал, переуспокоился

10. Люблю тебя вместе с твоим свитером

11. Пошел за блокнотом. Дальше ничего не помню. И вот

12. Куры психанули

13. Штурмовик немного переел

14. Главное — фантазия

15. Почему бы и не лимузин?

16. Кто-то явно перетрудился

17. Хозяин перестарался с нежностью

18. Сантехники креативят

19. Легкий перекус

20. Игр много не бывает

«Этот парень прошел до конца все 1 200 игр на PS4».

21. Не стоит просить совета в интернете

«Забрать одного из них домой? Да — 91 %. Нет — 9 %». «Спасибо за голосование, ребята! Я cхватил одного из них, назвал его Гусь. Но нас поймали. И вот, мы вдвоем направляемся в тюрьму».