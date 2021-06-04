20+ курьезных случаев в магазине из серии: «Скорее тащи телефон — постить будем»

Как правило, во время шопинга мы максимально собранны и сосредоточенны, не крутим головой по сторонам, не отвлекаемся по пустякам. А между тем вокруг нас творится настоящее представление. Магазин сегодня — это площадка похлеще Comedy Club, где что ни день, то прикол: вот продавцы решили креативно расставить манекены, здесь кот уснул прямо на прилавке, а вон там кто-то был настолько голоден, что перекусил чипсами, не дойдя до кассы. Посты о таких курьезах стремительно набирают лайки в сети: тысячи людей прошли мимо, а кто-то один подметил, сфотографировал и запостил.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что неожиданные встречи подкарауливают нас на каждом шагу. Нужно просто почаще посматривать по сторонам, и тогда новые впечатления и хорошее настроение вам обеспечены.

А что тут странного? Как говорится, взрослые — это маленькие дети

«Витринный образец»

Когда мама ушла и оставила на кассе

«Меня не покидает ощущение, что они промахнулись с лодкой»

«Поезд суши».

Да это же Матрас Боб Квадратная Кровать!

Неужели кто-то пытался воспользоваться?

Человек-скорпион — это дальний родственник Человека-паука?

Четвероногие охранники патрулируют периметр магазина

Как насчет того, чтобы прокатиться на Пикачу в торговом центре?

Когда ты сидишь в машине и ждешь, пока мама вернется с продуктами

Пожалуй, хорошая краска для обуви

Элмо, это ты?

Написано, что икру можно взять самостоятельно. Но не тут-то было!

Все супергерои сразу

Вот такая сценка приходит на ум: — Но послушай, Зиночка... — — Да за что ж мне все это?!

Есть сказочная Золотая антилопа, а есть реальные «золотые» котики

Идеальное расположение витрины с мороженым

Как только он там держится?

Кажется, кто-то здорово проголодался

Парень ждет, пока его жена сделает покупки

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