20+ курьезных случаев в магазине из серии: «Скорее тащи телефон — постить будем»
Как правило, во время шопинга мы максимально собранны и сосредоточенны, не крутим головой по сторонам, не отвлекаемся по пустякам. А между тем вокруг нас творится настоящее представление. Магазин сегодня — это площадка похлеще Comedy Club, где что ни день, то прикол: вот продавцы решили креативно расставить манекены, здесь кот уснул прямо на прилавке, а вон там кто-то был настолько голоден, что перекусил чипсами, не дойдя до кассы. Посты о таких курьезах стремительно набирают лайки в сети: тысячи людей прошли мимо, а кто-то один подметил, сфотографировал и запостил.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что неожиданные встречи подкарауливают нас на каждом шагу. Нужно просто почаще посматривать по сторонам, и тогда новые впечатления и хорошее настроение вам обеспечены.
А что тут странного? Как говорится, взрослые — это маленькие дети
«Витринный образец»
Когда мама ушла и оставила на кассе
«Меня не покидает ощущение, что они промахнулись с лодкой»
«Поезд суши».
Да это же Матрас Боб Квадратная Кровать!
Неужели кто-то пытался воспользоваться?
Человек-скорпион — это дальний родственник Человека-паука?
Четвероногие охранники патрулируют периметр магазина
Как насчет того, чтобы прокатиться на Пикачу в торговом центре?
Когда ты сидишь в машине и ждешь, пока мама вернется с продуктами
Пожалуй, хорошая краска для обуви
Элмо, это ты?
Написано, что икру можно взять самостоятельно. Но не тут-то было!
Все супергерои сразу
Вот такая сценка приходит на ум:
— Но послушай, Зиночка... —
— Да за что ж мне все это?!
Есть сказочная Золотая антилопа, а есть реальные «золотые» котики
Идеальное расположение витрины с мороженым
Как только он там держится?
Кажется, кто-то здорово проголодался
Парень ждет, пока его жена сделает покупки
Бонус: просто забавный маркетинг
А вы когда-нибудь замечали в магазине что-нибудь необычное? Если да, ждем вас с историями в комментариях.