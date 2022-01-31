20 курьезных фото, которые обманывают зрение не хуже магических пассов фокусника

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Если кошка вдруг превращается в пантеру, на улице летают гигантские насекомые, словно в фильмах ужасов, и все волшебным образом зависает в воздухе — вы либо смотрите на картину Дали, либо столкнулись с магией света, перспективы и ракурса — такой, как на следующих фото.

Редакция AdMe.ru разыскала фотографии, на которых люди и вещи запечатлелись совершенно неожиданным образом, и решила продемонстрировать все это волшебство вам.

«Кто-то пустил в мой дом эту пантеру»

Какой-то маг загнал этого песика в гигантский мыльный пузырь

«Я гулял сегодня у пруда, и вот как над ним преломлялся свет»

Гигантское насекомое? Нет, просто окно идеально чистое

«Заметил эту тележку, которая левитировала в воздухе»

Cнимок за пару секунд до того, как кот прыгнул в портал в другое измерение

«Она любит так лежать на верхней части двери»

Дом, построенный под острым углом, выглядит как декорация для кино

«Я стояла во дворе перед стеклянной дверью прямо напротив своих вьетнамок, и по их отражению можно было подумать, что их носит призрак»

Отражение лучей солнца в луже на закате выглядит как вид на Землю из космоса

«Из-за рисунка на столешнице, который мы принимаем за тень, кажется, что кусок мяса завис в воздухе»

«Мои собаки слились в одно целое»

«Я случайно засветил пленку перед проявлением, и это окрасило ручей в красный цвет, сохранив все остальные цвета»

Это человек в толстовке

Друзья сидят на уступе у реки, в которой отражается небо

«Кажется, что через это зеркало в моем отеле можно пройти»

«Ракурс, в котором папа сфотографировал свою машину, сделал фото похожим на фрагмент видеоигры»

«Глазные капли моего папы выглядят так, словно они зависли в воздухе»

«Похоже, она чего-то отчаянно хочет»

Тело. Она хочет получить тело. © rustyforkfight / Reddit

«Что вообще здесь происходит?»

Длинноногие собаки, обычно борзые, бегают по-своему и для балансирования при повороте все их лапы могут быть отведены в сторону. © whereisskywalker / Reddit

Все лапы слева от туловища — задние, а правые — передние. © 23×3 / Reddit



Были ли случаи, когда вам удавался какой-то по-настоящему необычный или удачный кадр? Покажите нам свое любимое фото.

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.