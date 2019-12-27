20+ кулинарных изысков, которые получились совсем не так, как надеялись горе-повара
Как же хочется перед Новым годом прокачать поварской уровень и поразить гостей своими кулинарными талантами. Но стоит признать, что такое под силу далеко не всем. Вот, например, герои нашей подборки как ни старались, но явно упустили кое-что важное в процессе приготовления своих шедевров. Но иначе мы бы с вами не улыбнулись, глядя на всевозможные пончики, торты и даже салаты, которые получились совсем не такими, как задумывались.
Мы в AdMe.ru надеемся, что ваш новогодний стол обойдется без сюрпризов, но даже если что-то пойдет не так, вы всегда можете поделиться с нами своими неидеальными результатами, и, как знать, может, в следующей статье именно они будут поднимать нам настроение.
«Моя девушка потратила $ 100, чтобы подарить мне торт в виде содовой на день рождения. Она была крайне недовольна результатом»
Это какая-то неправильная радуга
Я художник, я так вижу
Ну прямо вылитый!
А действительно, и там и там единорог
И хватило же у человека терпения
Печенье «Красный бархат» с начинкой из сливочного сыра как будто молит о спасении
Бойтесь оленей
Миниатюра «Сын маминой подруги и я»
«Я думаю, это моя лучшая попытка»
Когда олень немного приболел
Выглядит не очень, но, наверное, вкусно
Когда салатик немного поплыл
Я тебя слепила из того, что было...
«Попробовал сделать зеркальную глазурь»
Вам не кажется, что снеговики стали намного суровее?
Жизнь Стича не пощадила
«Мой друг попробовал сделать пирожное макарон»
А это точно начос?
«Видел недавно этих круассановых драконов на Reddit и тоже решил сделать»
«Моя сестра попыталась сделать торт „Красный бархат“ в форме елки...»
«Торт, который мы с женой ожидали, и то, что мы в итоге получили в день нашей свадьбы»
Когда хочешь сделать кетопалочки из моцареллы, но что-то идет не по плану
KitKat-пицца в рекламе и в жизни
До корпоратива и после
Фото на превью mrobry / pikabu