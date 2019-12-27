20+ кулинарных изысков, которые получились совсем не так, как надеялись горе-повара

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Как же хочется перед Новым годом прокачать поварской уровень и поразить гостей своими кулинарными талантами. Но стоит признать, что такое под силу далеко не всем. Вот, например, герои нашей подборки как ни старались, но явно упустили кое-что важное в процессе приготовления своих шедевров. Но иначе мы бы с вами не улыбнулись, глядя на всевозможные пончики, торты и даже салаты, которые получились совсем не такими, как задумывались.

Мы в AdMe.ru надеемся, что ваш новогодний стол обойдется без сюрпризов, но даже если что-то пойдет не так, вы всегда можете поделиться с нами своими неидеальными результатами, и, как знать, может, в следующей статье именно они будут поднимать нам настроение.

«Моя девушка потратила $ 100, чтобы подарить мне торт в виде содовой на день рождения. Она была крайне недовольна результатом»

Это какая-то неправильная радуга

Я художник, я так вижу

Ну прямо вылитый!

А действительно, и там и там единорог

И хватило же у человека терпения

Печенье «Красный бархат» с начинкой из сливочного сыра как будто молит о спасении

Бойтесь оленей

Миниатюра «Сын маминой подруги и я»

«Я думаю, это моя лучшая попытка»

Когда олень немного приболел

Выглядит не очень, но, наверное, вкусно

Когда салатик немного поплыл

Я тебя слепила из того, что было...

«Попробовал сделать зеркальную глазурь»

Вам не кажется, что снеговики стали намного суровее?

Жизнь Стича не пощадила

«Мой друг попробовал сделать пирожное макарон»

А это точно начос?

«Видел недавно этих круассановых драконов на Reddit и тоже решил сделать»

«Моя сестра попыталась сделать торт „Красный бархат“ в форме елки...»

«Торт, который мы с женой ожидали, и то, что мы в итоге получили в день нашей свадьбы»

Когда хочешь сделать кетопалочки из моцареллы, но что-то идет не по плану

KitKat-пицца в рекламе и в жизни

До корпоратива и после