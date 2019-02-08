20 крутых женских штучек, которые стоят недорого и помогут выглядеть лучше всех

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Ох уж эти милые женские штучки, предназначение которых известно только нам! Порой такие девайсы стоят больших денег, но мы собрали для вас самые бюджетные и качественные варианты, так что смело заказывайте их, и пусть ваши красота и здоровье радуют близких каждый день.

Мы в AdMe.ru уже приобрели некоторые гаджеты. А что вам понравилось больше всего?

Щеточка для мытья кисточек для макияжа

Можно купить здесь.

Расческа для сушки волос с микрофиброй

Можно купить здесь.

Вкладыши от пота для подмышек

Можно купить здесь.

Накладные ресницы

Можно купить здесь.

Массажный коврик

Можно купить здесь.

Отшелушивающая маска для ног

Можно купить здесь.

Фольга для снятия лака

Можно купить здесь.

2 в 1: оборудование для растяжки и массажер для спины

Можно купить здесь.

Повязка для волос

Можно купить здесь.

Органайзер для таблеток с 7 отсеками

Можно купить здесь.

Пинцет для лица

Можно купить здесь.

Силиконовая губка для макияжа

Можно купить здесь.

Ортопедические стельки для людей, страдающих от плоскостопия

Можно купить здесь.

Очищающая щетка для лица «Медуза»

Можно купить здесь.

Подушка для шеи и плеч

Можно купить здесь.

Пинцет с подсветкой

Можно купить здесь.

Массажер-перчатка

Можно купить здесь.

Увлажняющие носки для ухода за ступнями

Можно купить здесь.

Разделители для пальцев

Можно купить здесь.

Повязка «Антихрап»

Можно купить здесь.

Фото на превью aliexpress, aliexpress

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