20+ крутых вещей, которые годами пылились на антресолях и в гаражах в ожидании своей минуты славы

Наши мамы и бабушки бережно относились к вещам. Иногда даже слишком. Поэтому, покопавшись на антресолях в квартире родителей или старших родственников, можно найти много чего интересного. Например, абсолютно новый сервиз, старые игрушки, работающую бытовую технику. А то и вовсе отыскать фамильную ценность, передававшуюся из поколения в поколение.

Мы в AdMe.ru знаем, что у многих сохранились такие неожиданные приветы из прошлого. В качестве доказательства — фотографии героев нашей публикации.

«Примерно 1900-й год. Латунь и медь. Более надежной штуки не найти»

«Бабушка говорит, что дед его себе для командировок купил, но потом случились инфаркт и досрочный выход на пенсию»

«Набор советского командировочного. Чехол полностью кожаный, даже с запахом! Открываем, а там абсолютно новые предметы чешского производства. Щетка для одежды, помазок, чешская зубная щетка и станок! Лезвия прямо „в масле“ еще».

«Легендарное средство для глаз, которое можно было достать при определенных усилиях — польские тени Pollena Miraculum»

«Палитра была такой же яркой, как и у отечественных теней, но держались они лучше, за что и любили их наши мамы и бабушки. Производились эти тени в Кракове, в 70-е годы».

Белая мясорубка позднейшая; темная «Патрубтреста» где-то 1930-х годов (если не 20-х)

Привет из детства. Артефакту 32 года

«Подарок на новоселье от самой запасливой и бережливой бабули на свете. Хранила с 1984 года»

«Разбирал бабушкину квартиру, было найдено много книг о Пушкине, так как один из родственников был заядлым пушкинистом»

«Это книга выпуска 1918 года с запрещенными стихами. Было решено отсканировать всю книгу и поделиться ею с людьми».

«Нашел у бабушки в антресолях набор посуды 1911 года, сделанный из уранового стекла. При воздействии УФ-лучей светится зеленым»

«Нашла в родительском доме бенгальские свечи, которым 31 год! Горят исправно»

Дачные находки. Кораблик работал на баллонах от сифона

«Наводили мы с отцом порядок в гараже. И наткнулись на коробку. А внутри раритет, мечта, как мне кажется, любого ребенка. Настоящая железная дорога!»

«С поездами, станциями, где само все ездит. Отцу ее привез еще его дедушка из Москвы в конце 60-х годов. Настоящий раритет. Конечно, состояние не идеал и нужно подлатать, но это не беда».

«А еще нашли вот таких бегемотов. Эта игрушка работает»

«А это запасы моей бабушки»

«У мужа есть гербовое серебро 1900-х годов. Переходило из поколения в поколение»

«Этим серебром тоже не пользовались по назначению. Такими вещами рука не поднимается пользоваться. Это часть истории уже».

Программируемый луноход из СССР

«Разгребал у родителей антресоли после затопления и нашел вот это чудо. Ба, да это фотоаппарат моего дедушки»

«Разбирали вещи в старой квартире, нашли много всего интересного»

«Открыв дедушкин гараж, я был в шоке... ВАЗ-2101 в идеальном состоянии. Стоит уже 23 года. Как на пенсию вышел, так и поставил»

«Решил наш техникум участвовать в чемпионате профмастерства „Ворлдскиллс“. Тема: „Настройка реле“»

«Но настоящий набор инструментов стоит дорого. И тут препод по электрике выносит 2 портфеля. А там вот. Эксперты были в полном восхищении! Оказывается, наш преподаватель сохранил настоящий советский набор для регулировки реле».

«Нашла у дедушки такой одеколон»

«Разбирали хлам в бабушкином доме и нашли леску. Как думаете, она еще выдержит рыбешку?»

«Мне от бабули достались наклейки на ванну. Я помню, как с ними играла в детстве, не понимала, что это вообще. Вдруг я их нахожу на даче»

«Забрала себе, нашла в интернете адрес представителей в РФ и написала им. Через какое-то время ответили, что этим штукам почти 50 лет».

«Напросился я пошарить по чердаку старинного дома у дальних родственников. Ко мне попал небольшой сверток, развернув который я чуть с ума не сошел»

«В тряпицу был завернут кусок старинного мыла в оригинальной упаковке».