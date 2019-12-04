20+ шедевров кондитерского искусства, которым место в музее, а не на столе

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Кондитеры по праву могут называться художниками. А то и вовсе архитекторами, скульпторами или даже модельерами. Когда смотришь на 20+ тортов из нашей статьи, просто не верится, что такое можно сделать, а мысль о том, что эти произведения искусства можно есть, кажется кощунственной. Известные люди, герои фильмов, платья и невероятные замки — все это не только красиво, но и вкусно.