20+ крутых колец, при виде которых хочется выходить замуж снова и снова
Одни пары живут вместе и не торопятся узаконивать отношения. В других же один из партнеров грезит о том, чтобы наконец-то сказать своему возлюбленному или возлюбленной заветное «да». Предложение руки и сердца — волнующий момент для обоих, память о котором навсегда остается в виде блестящего украшения на пальце.
Пользователи сети продемонстрировали всему интернету кольца, которые преподнесли им вторые половинки. Мы в AdMe.ru искренне радуемся за новоиспеченных (и не очень) женихов и невест.
1. «Мне сделали предложение на Хеллоуин. Обожаю, как александрит на кольце меняет свой цвет при разном освещении!»
2. «Спрятал от девушки кольцо в доме брата, а он не устоял и примерил его. Теперь шлет мне фото с подписью: „Чувствую себя сегодня королевой“»
3. «Отправились на прогулку на закате, называется... Я была удивлена и, чего скрывать, вне себя от радости!»
4. «Он мог бы сделать мне предложение с игрушечным кольцом, и я бы все равно была счастлива, но он выбрал это великолепие!»
5. «Моя невеста в восторге от кольца!»
6. «Решила переделать помолвочное кольцо и несколько семейных реликвий в идеальное современное украшение. Я довольна!»
7. «Мы обручились! И теперь я только и делаю, что любуюсь своим кольцом. Не знаю, как оторваться»
8. «Спустя 7 лет сказала „да“ своей школьной любви. Всегда мечтала о камне с огранкой, как у моей бабули»
9. «Кольцо мечты от парня мечты»
10. «Парень сделал мне предложение спустя 7 лет отношений, и я поражена кольцом! Оно определенно стоило стольких лет ожиданий!»
11. «Мы помолвлены! Я не могла и мечтать о более идеальном партнере, предложении и кольце»
12. «Мне нравится мое обручальное кольцо XIX века с аметистом. Но, кажется, окружающие не разделяют моей любви к нему»
13. «Мое винтажное резное кольцо»
14. «Папы не стало, когда мне было 6 лет. Слева — кольцо, которое он подарил маме много лет назад, а справа — мое обручальное кольцо»
«Мое кольцо сделано из камней маминого».
15. «Только что получила свое помолвочное кольцо после чистки и влюбилась в него заново»
16. «В моем помолвочном кольце в стиле ар-деко использован светло-желтый бриллиант из кольца прабабушки»
17. «Кольцо-пицца! Я попросила своего теперь уже жениха быть оригинальным, и он отличился»
18. «Когда коллега моего жениха увидела это кольцо, она рассмеялась и заявила, что оно вовсе не похоже на помолвочное»
«А через неделю она пришла в офис с большим камнем на пальце и сказала: «Я купила его сама. Вот ТАК должно выглядеть настоящее кольцо».
19. «Мое нетрадиционное кольцо с необработанным лунным камнем»
20. «Мне сделали предложение. Это кольцо — семейная ценность. Не могу перестать пялиться на него»
21. «Я помолвлена уже несколько месяцев, но все еще в восторге от своего кольца»
А как выглядит ваше помолвочное или обручальное кольцо? Скрывается ли за ним какая-нибудь семейная легенда? Будем рады вашим историям.