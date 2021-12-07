20+ крутых колец, при виде которых хочется выходить замуж снова и снова

Одни пары живут вместе и не торопятся узаконивать отношения. В других же один из партнеров грезит о том, чтобы наконец-то сказать своему возлюбленному или возлюбленной заветное «да». Предложение руки и сердца — волнующий момент для обоих, память о котором навсегда остается в виде блестящего украшения на пальце.

Пользователи сети продемонстрировали всему интернету кольца, которые преподнесли им вторые половинки. Мы в AdMe.ru искренне радуемся за новоиспеченных (и не очень) женихов и невест.

1. «Мне сделали предложение на Хеллоуин. Обожаю, как александрит на кольце меняет свой цвет при разном освещении!»

2. «Спрятал от девушки кольцо в доме брата, а он не устоял и примерил его. Теперь шлет мне фото с подписью: „Чувствую себя сегодня королевой“»

3. «Отправились на прогулку на закате, называется... Я была удивлена и, чего скрывать, вне себя от радости!»

4. «Он мог бы сделать мне предложение с игрушечным кольцом, и я бы все равно была счастлива, но он выбрал это великолепие!»

5. «Моя невеста в восторге от кольца!»

6. «Решила переделать помолвочное кольцо и несколько семейных реликвий в идеальное современное украшение. Я довольна!»

7. «Мы обручились! И теперь я только и делаю, что любуюсь своим кольцом. Не знаю, как оторваться»

8. «Спустя 7 лет сказала „да“ своей школьной любви. Всегда мечтала о камне с огранкой, как у моей бабули»

9. «Кольцо мечты от парня мечты»

10. «Парень сделал мне предложение спустя 7 лет отношений, и я поражена кольцом! Оно определенно стоило стольких лет ожиданий!»

11. «Мы помолвлены! Я не могла и мечтать о более идеальном партнере, предложении и кольце»

12. «Мне нравится мое обручальное кольцо XIX века с аметистом. Но, кажется, окружающие не разделяют моей любви к нему»

13. «Мое винтажное резное кольцо»

14. «Папы не стало, когда мне было 6 лет. Слева — кольцо, которое он подарил маме много лет назад, а справа — мое обручальное кольцо»

«Мое кольцо сделано из камней маминого».

15. «Только что получила свое помолвочное кольцо после чистки и влюбилась в него заново»

16. «В моем помолвочном кольце в стиле ар-деко использован светло-желтый бриллиант из кольца прабабушки»

17. «Кольцо-пицца! Я попросила своего теперь уже жениха быть оригинальным, и он отличился»

18. «Когда коллега моего жениха увидела это кольцо, она рассмеялась и заявила, что оно вовсе не похоже на помолвочное»

«А через неделю она пришла в офис с большим камнем на пальце и сказала: «Я купила его сама. Вот ТАК должно выглядеть настоящее кольцо».

19. «Мое нетрадиционное кольцо с необработанным лунным камнем»

20. «Мне сделали предложение. Это кольцо — семейная ценность. Не могу перестать пялиться на него»

21. «Я помолвлена уже несколько месяцев, но все еще в восторге от своего кольца»