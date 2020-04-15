20+ котеек, которые пришли, чтобы пройтись лапками по вашему сердечку

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Коты — идеальное оружие против стресса. Даже простая поза для сна или реакция на нового обитателя дома может стать поводом для многочасового умиления. И при этом хозяева никогда не упускают возможности похвастаться своими домашними любимцами в сети, чтобы сделать ваш день.

У редакции AdMe.ru давно наметан глаз на чудных котеек, и мы в очередной раз хотим показать вам свой «пушистый топ».

«Вот и все, ребята. Рекорд мимимишности побит»

«Мама моего друга нашла эту прелесть отдыхающей на прилавке местного магазина»

«Реакция котика, когда я навестил его спустя месяц»

«Он сел на коробку и разорвал ее в клочья, которые выплюнул обратно на мой диван. Его зовут Линк, и он самый сладкий паскудник, которого я когда-либо встречал»

«Сидеть, стоять? Почему бы не сделать все сразу»

«Марципан. Ему 15 лет, и единственный человек, которого он любит, это моя мама»

«Кот моей бабушки наконец-то пришел поздороваться»

«Первое знакомство Миколаши с маленькой Сарой»

«Конечно, чувствуй себя как дома, Чарли...»

«Пусть в вашей жизни появится кто-то, кто будет смотреть на вас так, как Гус смотрит на пиццу»

«На треть летучая мышь, на треть пантера, на треть росомаха...»

«Кошка перелезла через перила балкона и сидела на этом месте, крича, как будто она застряла. Когда я пошел за ней, она сползла обратно как ни в чем не бывало»

«Разве я так засыпал?»

«В нашей семье обычно кошку кормлю я. Однажды решил принять душ перед тем, как дать ей ужин. Она орала на меня все время, пока я там был»

«Если я куда-то опаздываю, то, скорее всего, происходит именно это»

«Луна вежливо напоминает мне, что ее миска c едой отвратительно пуста»

«Моя кошка, когда осознает, что застряла»

«Час ночи, я только проснулся. Они явно что-то задумали»

«Несколько дней назад снимал свадьбу. Во время сборов котейку заперли на балконе, чтобы не мешался. Я решил его немного поснимать, и он очень этому удивился»

«Мы убрали кошачьи кровати из дома на время уборки. Рыжий кот противился. А потом сделал свой выбор»

«Моя девушка работает дома, поэтому она сделала обманку, чтобы Боб не отвлекал ее. Пока работает!»

«Я сделал эту кормушку, и птицы наслаждались ею, пока не пришла она»

А чем вас недавно порадовал ваш котейка?