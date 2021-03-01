20+ комментариев от людей, которые сделали день всего интернета

Некоторые люди на любой подкол умудряются ответить так, что у обидчиков языки прилипают к гортани, а окружающие покатываются со смеху. Они успевают подметить в чужой фразе самую соль и приправляют ее соответствующей остротой.

Мы в AdMe.ru не знаем, так ли бойки следующие комментаторы в жизни, но в интернете они, несомненно, поднимают настроение окружающим своими меткими фразами и уморительными историями.

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Кельвин — это единица измерения температуры в Международной системе единиц. По шкале Кельвина 0 градусов Цельсия — это 273,15 Кельвина, а вода закипает при 373,15. — Прим. ред.

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