20+ комментариев от людей, которые сделали день всего интернета
Некоторые люди на любой подкол умудряются ответить так, что у обидчиков языки прилипают к гортани, а окружающие покатываются со смеху. Они успевают подметить в чужой фразе самую соль и приправляют ее соответствующей остротой.
Мы в AdMe.ru не знаем, так ли бойки следующие комментаторы в жизни, но в интернете они, несомненно, поднимают настроение окружающим своими меткими фразами и уморительными историями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Кельвин — это единица измерения температуры в Международной системе единиц. По шкале Кельвина 0 градусов Цельсия — это 273,15 Кельвина, а вода закипает при 373,15. — Прим. ред.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Расскажите ваш любимый анекдот или курьезную историю из своей жизни или жизни знакомых. Давайте все вместе зарядимся хорошим настроением!
Поделиться этой статьёй