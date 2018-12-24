20+ картинок, которые без слов расскажут, что такое зима
Зима — это время, когда интроверты могут оставаться дома, не чувствуя вины перед родственниками и коллегами. Когда фото получаются наиболее удачными, так как низкое солнце создает причудливый свет и тени, а белоснежная гладь снега становится отличным фоном. Это время неспешно пить кофе, просматривая душевные фото. Такие, как в этой подборке.
Мы в AdMe.ru любим зиму, несмотря на холод и короткие дни. И надеемся, что эмоции, которые вы получите, листая эти фото, заставят вас полюбить ее немного больше.
Зима — это когда бежишь на работу по гололеду и сугробам
А толстый слой снега на крыше машины и сломанный обогреватель для тебя не проблема
Ведь лучше превратиться в снеговика, чем лишиться новогодней премии
Спать в это время года с открытой форточкой могут только сумасшедшие или бессмертные
Зима — это когда панды играют в снегу
Мейн-куны становятся еще красивее
А тигры ведут себя как домашние кошки
В это время года мы все становимся детьми
Наслаждаемся снегопадом, будто нам 5 лет
«Мне пришлось работать остаток дня в мокрой одежде, но прогулка в снегопад того стоила»
Кто-то лепит снежных баб, кто-то — восточную Зейнаб
Суровые мужчины делают снеговиков изо льда
А экстремалы занимаются снежным дайвингом. Повторять не рекомендуется
Зима — это волшебные впечатления от обычной прогулки
Противостояние поезда и снега
Это совершенство форм, созданных природой
«Она приземлилась на крыльце моих родителей, и с помощью макрообъектива я сделал фотографию»
Это время, когда часто хочется спать
А иногда все откровенно бесит
Но рецепт счастья прост: нужно расположиться возле камина
В уютном домике на окраине леса
И подбадривать тех, кто разгребает снег за окном
Бонус: как выглядят этой зимой другие девушки и я
© picture alliance / Runway Manhat / EAST NEWS © «Мосфильм» / «Операция „Ы“» © sarcasm_only / Instagram
За что вы любите или не любите зиму? Играете ли вы в снежки, лепите ли снеговиков или считаете это детской забавой? Расскажите нам об этом.