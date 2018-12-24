20+ картинок, которые без слов расскажут, что такое зима

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Зима — это время, когда интроверты могут оставаться дома, не чувствуя вины перед родственниками и коллегами. Когда фото получаются наиболее удачными, так как низкое солнце создает причудливый свет и тени, а белоснежная гладь снега становится отличным фоном. Это время неспешно пить кофе, просматривая душевные фото. Такие, как в этой подборке.

Мы в AdMe.ru любим зиму, несмотря на холод и короткие дни. И надеемся, что эмоции, которые вы получите, листая эти фото, заставят вас полюбить ее немного больше.

Зима — это когда бежишь на работу по гололеду и сугробам

А толстый слой снега на крыше машины и сломанный обогреватель для тебя не проблема

Ведь лучше превратиться в снеговика, чем лишиться новогодней премии

Спать в это время года с открытой форточкой могут только сумасшедшие или бессмертные

Зима — это когда панды играют в снегу

Мейн-куны становятся еще красивее

А тигры ведут себя как домашние кошки

В это время года мы все становимся детьми

Наслаждаемся снегопадом, будто нам 5 лет

«Мне пришлось работать остаток дня в мокрой одежде, но прогулка в снегопад того стоила»

Кто-то лепит снежных баб, кто-то — восточную Зейнаб

Суровые мужчины делают снеговиков изо льда

А экстремалы занимаются снежным дайвингом. Повторять не рекомендуется

Зима — это волшебные впечатления от обычной прогулки

Противостояние поезда и снега

Это совершенство форм, созданных природой

«Она приземлилась на крыльце моих родителей, и с помощью макрообъектива я сделал фотографию»

Это время, когда часто хочется спать

А иногда все откровенно бесит

Но рецепт счастья прост: нужно расположиться возле камина

В уютном домике на окраине леса

И подбадривать тех, кто разгребает снег за окном

Бонус: как выглядят этой зимой другие девушки и я

За что вы любите или не любите зиму? Играете ли вы в снежки, лепите ли снеговиков или считаете это детской забавой? Расскажите нам об этом.

  • 35
  • 25
  • 39
  • 32.2k

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