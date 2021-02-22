20+ известных каждому вещей, которые предстали в совершенно новом виде
Как сложно стало вызвать эмоцию удивления у современного человека, ведь кажется, что в нашем веке уже не осталось ничего нового. Но нет: даже в простых вещах, будь то рукотворные предметы, такие как чипсы, снеговики или качели, или нерукотворные, как облака и иней, — везде можно найти изюминку, если хорошенько присмотреться.
Мы в AdMe.ru обожаем искать для любимых читателей что-то уникальное и в то же время привычное.
Качели из старого подводного крыла
Невероятное мастерство
Рюкзак-клетка. Почему бы и нет?
Шахматная доска для 3 игроков
Это яблоко явно побывало у стилистов
«Сегодня шел снег. Но вместо снежинок сыпалось вот это»
Вот что бывает, если сварить яйцо с двойным желтком
Корни этого растения приняли форму вазы
«Я нашла пятилистный клевер!»
Снеговик Тоторо
«Нашел чипсину размером почти с мою ладонь»
«Моя книга „Гарри Поттер и философский камень“ с росписью на обрезе в виде платформы 9 ¾»
«Сегодня я проезжал мимо „орехомобиля“»
«Плавящийся» дом на Гар-дю-Нор, Париж
В этой книге по химии 1897 года элементы перечислены в виде списка, а не в периодической таблице, потому что она еще не была популяризирована
«На моем шоколадном батончике написано „459“»
Цветовой градиент этого красного апельсина завораживает
Одинокое прямоугольное облако
Старинный дом в Германии, который имеет разное количество этажей слева и справа
Банка сардин с прозрачной крышкой
Женщина украсила старый пол при помощи 13 тыс. пенни
В этом автомате с фруктовыми конфетами есть вкусняшки только одного вида
Кажется, что эти две краски выдавили из противоположных тюбиков
Старый сарай, поросший ядовитым плющом, покрылся еще и инеем во время ледяной бури
Очень длинный эскалатор на станции метро в Чунцине, Китай
Если вы увидели такую макаронину, идите за лотерейным билетом
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Фото на превью NattyK / reddit
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