20+ известных каждому вещей, которые предстали в совершенно новом виде

Как сложно стало вызвать эмоцию удивления у современного человека, ведь кажется, что в нашем веке уже не осталось ничего нового. Но нет: даже в простых вещах, будь то рукотворные предметы, такие как чипсы, снеговики или качели, или нерукотворные, как облака и иней, — везде можно найти изюминку, если хорошенько присмотреться.

Мы в AdMe.ru обожаем искать для любимых читателей что-то уникальное и в то же время привычное.

Качели из старого подводного крыла

Невероятное мастерство

Рюкзак-клетка. Почему бы и нет?

Шахматная доска для 3 игроков

Это яблоко явно побывало у стилистов

«Сегодня шел снег. Но вместо снежинок сыпалось вот это»

Вот что бывает, если сварить яйцо с двойным желтком

Корни этого растения приняли форму вазы

«Я нашла пятилистный клевер!»

Снеговик Тоторо

«Нашел чипсину размером почти с мою ладонь»

«Моя книга „Гарри Поттер и философский камень“ с росписью на обрезе в виде платформы 9 ¾»

«Сегодня я проезжал мимо „орехомобиля“»

«Плавящийся» дом на Гар-дю-Нор, Париж

В этой книге по химии 1897 года элементы перечислены в виде списка, а не в периодической таблице, потому что она еще не была популяризирована

«На моем шоколадном батончике написано „459“»

Цветовой градиент этого красного апельсина завораживает

Одинокое прямоугольное облако

Старинный дом в Германии, который имеет разное количество этажей слева и справа

Банка сардин с прозрачной крышкой

Женщина украсила старый пол при помощи 13 тыс. пенни

В этом автомате с фруктовыми конфетами есть вкусняшки только одного вида

Кажется, что эти две краски выдавили из противоположных тюбиков

Старый сарай, поросший ядовитым плющом, покрылся еще и инеем во время ледяной бури

Очень длинный эскалатор на станции метро в Чунцине, Китай

Если вы увидели такую макаронину, идите за лотерейным билетом