20+ историй, случившихся в такси, по сравнению с которыми любая кинокомедия покажется скукотищей

Уж кому-кому, а таксистам на пенсии точно можно писать мемуары: перед их глазами, а точнее, за их спинами разворачиваются нешуточные драмы и уморительные комедии. Во многих странах профессия водителя такси считается одной из самых тяжелых, а мы добавим: еще и не скучной.

В этой подборке таксисты и их клиенты делятся с читателями АdMe.ru историями, которые произошли исключительно благодаря «шашечкам».

Работаю таксистом на мероприятиях. Мы с другими таксистами образуем очередь, и нас по одному подзывают, чтобы увезти того или иного человека. Однажды прямо перед моей очередью в такси садится Стивен Сигал и уезжает. Я забираю следующего пассажира — пожилого на вид мужчину в шляпе и с носовым платком, закрывающим рот и нос. Я думаю: ну простужен, наверное, ничего страшного. Спрашиваю, куда он хочет ехать, и он называет адрес в жилом районе на другом конце города. Примерно через треть пути спрашивает меня, видел ли я Стивена Сигала. Я отвечаю, что его забрал другой таксист прямо передо мной. И тут этот парень опускает носовой платок, и я вижу, что в моей машине сидит... Стивен Сигал! Оказывается, он отправил своего дублера на той машине. Мы немного поболтали о том о сем, и он оставил мне щедрые чаевые после поездки. © TonySPhillips / Reddit

Таксую. Забрал девушек из фитнес-клуба, далее диалог:

— Супер потренировались!

— Да-а-а-а...

— Ну все, подружка, к лету будем в форме!

— Конечно!

— И диету держать будем, хорошо?!

— Конечно, как и договаривались!

Первая девушка выходит, едем дальше. Тут приходит сообщение: «Клиент изменил конечную точку маршрута». Открываю, смотрю — McDonald’s. © tatmachok / Pikabu

— Супер потренировались! — Да-а-а-а... — Ну все, подружка, к лету будем в форме! — Конечно! — И диету держать будем, хорошо?! — Конечно, как и договаривались! Первая девушка выходит, едем дальше. Тут приходит сообщение: «Клиент изменил конечную точку маршрута». Открываю, смотрю — McDonald’s. © tatmachok / Pikabu Прекрасное зимнее утро, на улице —32 °С. Приходит очень странная заявка: начальный и конечный адрес совпадают. Выходит женщина, с важным видом садится и говорит поторопиться, потому что опаздывает. Я говорю, мол, сударыня, так ехать-то куда: конечный адрес тот же, что и начальный. Она смотрит на меня и выдает: «До остановки меня довези, я на автобус опаздываю». Эта барышня через приложение отследила автобус и вызвала такси до остановки, «чтобы по морозу не тащиться». Остановка в 150 м от дома. © Unknown author / Pikabu

Я работал водителем такси. И вот как-то получаю вызов, адрес доставки — улица Космонавтов. Вышла пассажирка и села в машину. А я не знал номер дома и спросил ее: «Космонавтов сколько?» Она ответила: «Сейчас еще 3 выйдет». © Подслушано / Ideer

Подвозил однажды парня, и он мне начал рассказывать про вечеринку, на которой был. Это был какой-то странный разговор, потому что после моих ответов каждый раз были паузы, а его ответы на мои вопросы вообще не имели никакого смысла. Только спустя 15 минут я понял, что он разговаривает с другом через Bluetooth-гарнитуру. © Bartothebear / Reddit

В 18 лет пошла учиться на права. Для медкомиссии нужна была справка от психиатра. Ко «взрослому» психиатру меня не пустили, так как мне не было 18 лет и 3 месяцев, отправили к детскому за еще одной справкой. Злющая от внеплановых поездок по городу, вызвала такси. Приехавший таксист странно на меня поглядывал и наконец спросил: «Девушка, можно вопрос? Я заявку взял, конечно. Но вы же понимаете, что мы из одной психушки в другую едем?» © Подслушано / VK

Однажды я разговорилась с водителем, который меня вез. Когда назвала ему имя своей матери, он стал расспрашивать о ней. Оказалось, что они знакомы, он знал всех моих тетушек и дядюшек. В итоге я при нем позвонила маме и включила громкую связь. Они не виделись больше 40 лет. Я была просто потрясена! © StraightSalt7 / Reddit

Мой босс подрабатывает таксистом, и у него всегда есть сумасшедшие истории о своих пассажирах. Однажды ночью я с друзьями вызвал такси после вечеринки — это было где-то в 2 часа ночи. Угадайте, кто был нашим водителем? Конечно, мой начальник. На следующий день у меня был рабочий день, и излишне говорить, что мне было чем заняться. © mstop2012 / Reddit

Я водитель такси. Однажды в конце смены заехал на заправку. Вдруг ко мне подбегает встревоженный парень и говорит: «Вы можете отвезти меня в аэропорт прямо сейчас? Я очень тороплюсь». Очень быстро заправляю машину, и мы отправляемся в путь. Примерно через 25 минут подъезжаем к аэропорту, и вдруг оказывается, что пассажир забыл свою карту. «Мы можем вернуться обратно?» — спрашивает он. «Конечно, — отвечаю я, — только рассчитайтесь, пожалуйста, за все 3 поездки сейчас, а то моя смена через 20 минут заканчивается». Он тут же отдает мне все деньги плюс чаевые. Мы едем обратно в город, и тут он вдруг решает не возвращаться в аэропорт. Ха-ха, чувак заплатил мне за то, чтобы посидеть на заднем сиденье в течение часа, посмотреть на терминал аэропорта около 30 секунд, а затем вернуться на то же место, где я его забрал. © LemurianLemurLad / Reddit

Однажды ехала с таксистом ночью, разговорились про домашних животинок, про котиков в частности. Обсудили корма, ветеринарные истории. А потом он предложил: «Хотите, я вам спою?» Отказаться не посмела, и он запел «мяу-мяу» на разные тона. Было очень смешно. Чаевые оставила на радостях. © Мама Говарда / AdMe

Время — 4:30, забираю троих с ночного клуба. На переднем сиденье — Виталик, сзади — Артем и Санек. Санек уснул. Подъезжаем, время будить Сашу. У Артема не шибко получается, и он говорит:

— Виталик, братан, он что-то не просыпается.

Виталик, обернувшись с переднего сиденья:

— Вот сюда нажми!

Уж не знаю, куда он там показал, но Санек проснулся мгновенно:

— Пацаны, я все!

— Что ты все?

— Снег убрал.

— Где?

— Везде. И баню тоже всю почистил.

Артем что-то сразу погрустнел:

— Виталик, братан, я, кажись, что-то не то нажал. © zelbu / Pikabu

— Виталик, братан, он что-то не просыпается. Виталик, обернувшись с переднего сиденья: — Вот сюда нажми! Уж не знаю, куда он там показал, но Санек проснулся мгновенно: — Пацаны, я все! — Что ты все? — Снег убрал. — Где? — Везде. И баню тоже всю почистил. Артем что-то сразу погрустнел: — Виталик, братан, я, кажись, что-то не то нажал. © zelbu / Pikabu Однажды в мое такси села семья: отец, мать и сын. Со мной они особо не разговаривали, но странно было, что всякий раз, когда сын хотел что-то сказать отцу или задать вопрос, он спрашивал маму, можно ли ему сделать это. Ребята, этому парню на вид было лет 16. © GreyhoundOne / Reddit

«Таксист позвонил мне, чтобы сказать, что приехал, и попросил вынести воды для его щенка».

Я учился в старших классах, и однажды мне пришлось взять такси, так как я сильно опаздывал. Водитель спросил меня: «Какую музыку ты хочешь слушать?» Я ответил, что любую. И тогда он включил индийскую классическую музыку и стал рассказывать музыкальную теорию, которая лежит в ее основе. Это была чертовски крутая поездка и один из лучших способов начать день. © iownachalkboard7 / Reddit

Из спального района забираю 3 студентов-африканцев. Один на ломаном русском просит попеть в машине. Вздохнул, но согласился. И тут темнокожие парни грянули во всю мощь своих луженых глоток... «КОНЯ»! Да-да, именно «Любэ». Такого душевного исполнения я не слышал ни у кого! На светофоре даже пацанчики с района, которые ехали в соседней машине, притихли и с открытыми ртами только проводили нас взглядами, так как мои пассажиры переорали их магнитолу. Эта поездка сделала мой день! © ovsei046 / Pikabu

Работаю таксистом. Один человек пытался заплатить мне за поездку тунцом, и мне пришлось согласиться, потому что мы уже приехали на место назначения. © PezGun / Reddit

На днях хорошо повеселился, домой ехал ночью на такси. Сажусь сзади, а водитель — девушка. Длинные красивые волосы, сидит в большой косухе, кепке. Думаю: надо познакомиться, такая необычная особа. Комплименты отвешиваю, спрашиваю номер телефона. Тут машина останавливается, моя дива, поворачиваясь, включает свет и басом так выдает: «Я Леша вообще-то». Извинялся я очень долго. © Палата № 6 / VK

Заказал такси, и впервые попалось уведомление, что водитель неслышащий — перечеркнутая иконка уха. Ехать мне примерно час. В машине тишина: ни музыки, ни разговоров. Это была идеальная поездка. При выходе я написал на телефоне в заметках крупным шрифтом: «Спасибо! Хорошего вечера!» Показываю ему, и он, как ребенок, заулыбался — видно, что очень обрадовался. И у меня настроение улучшилось. © romanzhivo / Pikabu

Вызвал однажды такси — тоже пометка, что водитель глухой. Ну ладно, сажусь, молчу. Руками показываю поворот, вдруг водитель говорит: «Что за ерунда? Целый день все молчат и руками машут». Сказал ему, что он глухой. Услышав, не поверил — пришлось доказать. Смеялся он потом. © sotona19 / Pikabu

Нужно было на вокзал. Остановила машину, закинула на заднее сиденье сумку, и тут мое такси уносится в закат. Несусь за ним, попутно теряясь в догадках, на кой черт ему сдалась девичья сумка с тряпьем? Доехала до вокзала на другой машине, вижу моего несостоявшегося извозчика — машет мне руками, сигналит. Дальше диалог:

Таксист: «Девушка, а как так получилось, что вы не сели-то?!»

Я: «А как так получилось, что вы уехали без меня?»

Таксист чешет репу: «Ну я услышал, что дверь закрылась, и поехал». © kawayushki

/ Pikabu

Таксист: «Девушка, а как так получилось, что вы не сели-то?!» Я: «А как так получилось, что вы уехали без меня?» Таксист чешет репу: «Ну я услышал, что дверь закрылась, и поехал». © kawayushki / Pikabu Везу мужчину. Мне надо перестроиться из крайнего левого ряда в крайний правый. Потихоньку начинаю маневр и понимаю, что меня просто не пускают. За рулем той машины девочка, я газу — и она газу, я притормаживаю — и она едет не спеша. Назло, короче. Мужик говорит: «А ну-ка, поравняйся с ней — я ей буду объяснять, как ездить надо». Я говорю: «Да успокойся, такое сплошь и рядом, не обращай внимания. Ничего ты ей не объяснишь!» Он на своем: поравняйся, и все тут. Ну хозяин — барин. Мы равняемся, мужик открывает окно и орет: «Оксана, какого черта так ездишь?» Она: «А че он жмется ко мне, проехать не дает?» Он: «Дома поговорим!» Девочка притормозила и пропустила. Дочка его оказалась. © Unknown author / Pikabu

«Вызвала такси, сажусь на заднее сиденье и вижу эту коробочку. Говорю водителю: „У вас тут конфеты забыли. А он отвечает, что конфеты для пассажиров, а то хмурые все, так хоть улыбнуться могут. Когда видишь таких добрых людей, на душе становится тепло“».