20+ историй, прочитав которые даже закоренелые скептики поверят в новогодние чудеса

Мой 17-летний сын устроился на работу. Мы не заставляли его работать, просто обозначили, что больше не будем оплачивать ему развлечения и бензин. А я очень люблю печь. Как-то мы с мужем обсуждали, что мне бы не помешала вторая стеклянная миска для моего комбайна. Тогда мне бы не приходилось мыть мою мерную миску после каждого нового слоя торта. Я упомянула это и забыла, так как обычно не покупаю себе вещи, которые не так уж и нужны. Рождественским утром я открыла подарок от сына, а там та самая стеклянная миска, о которой я говорила. Я никогда не просила его дарить мне подарки, не говоря уже о таких дорогих (подарок обошелся ему в целую смену на работе). Он просто знал, что это именно то, что я хотела. Я была так тронута, что угрюмый и надутый мальчик-подросток так внимательно отнесся ко мне, что не смогла сдержать слез. © Carrie Cadwallader / Quora

Со мной новогоднее чудо случилось 6 лет назад. До сих пор с ним живу. © Hulia_Hulia / twitter

Я живу в другой стране, и приехать к родителям получается не так часто — раза 2 в год. Но в прошлом году спонтанно купила билеты незадолго до Нового года, чтобы навестить их, и ничего им не сказала. Доехать туда в праздничный день оказалось еще той задачкой: прямой автобус отменили. Но я чудом нашла попутку, мы с водителем договорились, и за доплату он довез меня почти до дома. Я решила позвонить родителям, чтобы немножко подготовить к сюрпризу. Спрашиваю:

— Как дела? Что делаете?

— Вот как раз елку заканчиваем наряжать. Осталось повесить ангелочков. Вот думаем, кто будет вешать. (Помню эти игрушки еще с детства — одного ангела должна была повесить мама, одного папа и одного я.)

— Выходите на улицу, к вам Дед Мороз пришел.

— Да морозно у нас. На улицу холодно выходить, будем дома.

Пришлось так зайти, дверь была открыта. Они сначала не поняли, как это: 5 минут назад звонила с другой страны, а тут стою перед ними. Потом слезы счастья, объятия, и даже ангелочка своего успела повесить на елку. © Ir.ch / pikabu

В 2004 году мои родители развелись, и мы с мамой и сестрой переехали. С финансами было совсем плохо, на рождественские подарки не было денег. Мои тетя и дядя немного помогали нам финансово, а начальник моей мамы купил мне и сестре кое-какие вещи. На само Рождество мы должны были поехать в Луизиану, чтобы навестить семью отца. Но машина моей мамы сломалась, уехать не получилось. Вместо этого мы праздновали канун Рождества с тетей и дядей. А потом пошел снег. Я впервые в жизни увидела настоящий снег. Если бы мы поехали в Луизиану, как и планировали, мы бы пропустили это. В итоге это Рождество стало лучшим, я никогда его не забуду. © skizmcniz / reddit