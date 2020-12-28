20+ историй, прочитав которые даже закоренелые скептики поверят в новогодние чудеса
Новый год — это не только оливье и мандарины. Это еще и воспоминания, которые дороже и важнее даже самых вкусных угощений. Особенно если эти воспоминания больше похожи на новогоднее чудо, о котором хочется рассказать всему миру.
Мы c AdMe.ru делимся с вами невероятно теплыми историями, которые доказывают, что новогоднее чудо может случиться с каждым из нас.
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Однажды я дозвонился до Деда Мороза.
— А хочешь, я позвоню ему прямо сейчас?
Взял телефон, набрал случайный номер, отошел чуть подальше, чтобы сестра не услышала «неправильно набран номер», и приготовился разыграть разговор с дедушкой. Но вдруг на другом конце провода я услышал низкий мужской голос:
— Алло.
Я увидел глаза сестры, которые внимательно смотрели на меня.
— Это Дед Мороз?
И тут сестра выхватила у меня трубку.
— Дедушка Мороз, это ты?
— Да. Как тебя зовут?
— Настя.
— Здравствуй, Настенька!
Глаза моей сестренки наполнялись счастьем.
— Как у тебя дела?
Низкий мужской голос ответил ей:
— Запрягаю сани и готовлю подарки.
— А ты мне привезешь подарок?
— Конечно, солнышко!
— Спасибо, Дедушка, буду ждать.
— До скорого, милая!
Сияя от радости, сестра повесила трубку и, расплакавшись, обняла меня.
— Он правда существует, Миша!
— Конечно, существует, глупышка.
Я не выдержал и тоже расплакался. © hakalako / pikabu
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Мне тогда было 11 лет. В новогоднюю ночь была метель, из-за налипания снега где-то оборвались провода, погас свет. Плита у нас была электрическая, готовить не на чем. Мама позвонила в детский сад, в котором работала, и спросила сторожа, можно ли в садике на газе приготовить еду. Собрали мы продукты и пошли в сад всей семьей. Приходим, а там еще три воспитателя с детьми, заведующая, сторож с женой. Света во всем районе не было. У кого-то холодно стало, кому-то тоже готовить не на чем. Зажгли керосиновые лампы, накрыли шикарный стол. И это был очень веселый и необычный праздник. В темноте и не в обиде. © Подслушано / Ideer
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Я думаю, лучшее Рождество у меня было тогда, когда я поверила в существование Санта-Клауса, хотя, по идее, уже должна была перестать в него верить. Был примерно 1964 год. И самым новомодным устройством того времени был транзисторный радиоприемник. Это был iPod нашего времени. И я мечтала именно о нем. Мне было где-то 7 лет, и я решила испытать всю эту штуку с Санта-Клаусом в торговом центре. Сидя у него на коленях, я шепнула ему на ушко свое желание очень тихо, чтобы мама не услышала. И как вы думаете, что я нашла под елкой? Транзисторный радиоприемник в кожаной сумке. Тогда я окончательно решила: Санта — настоящий! © Judith Begley Trimarchi / Quora
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У меня 2 дочери, 13 лет и 3 года. Отношения у них хорошие, но сегодня случилось что-то, что вызвало для меня невидимых ниндзей. Старшей на Новый год мы с мужем подарили деньги, чтобы она сама выбрала себе подарок. На все эти деньги дочка заказала в интернете куклы и игрушки для своей младшей сестры, предложив той выбрать то, что больше понравится. Это умилительно уже само по себе. Но младшая после этого пошла, выгребла все игрушечные деньги из своей игрушечной кассы и попросила меня на них купить подарки для своей старшей сестры. © GinaG / pikabu
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Как и большинство наших соотечественников, в 90-е мы жили бедно. Но воспоминания из детства самые яркие и волшебные. Помню, по телевизору рекламировали Дедов Морозов, которые ходят под знаменитую «Jingle Bells». Как же я хотела такого Деда Мороза! Просто грезила им. И мама, собрав где-то денег, собирается со мной за вожделенной покупкой. Родители тогда уже были в разводе. Вдруг слышу, кто-то стучится в окно. Подбегаю, а там папа просовывает сверток, а внутри тот самый Дед Мороз! © Подслушано / Ideer
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2 года назад дочка на Рождество караулила у елки, очень хотела увидеть Деда Мороза, но не дождалась и заснула. В прошлом году они с папой какие-то ловушки для Деда Мороза ставили. Думали, придет Дед Мороз с подарками, попадется в ловушку, будет шум, все проснутся и увидят его. А в этом году дочка предложила включить видеокамеру на запись на всю ночь, папа идею оценил и помог камеру установить. Утром на видео было видно, как под елкой, словно по волшебству, появляются коробки: одна за другой выросли пирамидки с упакованными подарками. Потом видно чуть-чуть то ли рукава, то ли кусок красной шубы — и все. Ребенок весь день говорит про «пойманного» Деда Мороза. В общем, надо отдать папе должное: сказочник он хороший и технически подкованный. © PivBear / pikabu
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Случилось новогоднее чудо. Стою в очереди на заправку, передо мной мужчина на Ford уже минут 20 стоит. Слышу, мне что-то кричит. Открываю окошко — говорит: «Я ₽ 1 800 заплатил, а влезло на ₽ 1 620. Подъезжай, тебе зальем». © sleeeplessnes / twitter
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Договорились встречать Новый год в Москве у знакомой девушки. Но все пошло не по плану. Билет обратно был куплен на вечер 1 января. Сдаю билет, покупаю на 31 декабря и сажусь в поезд. Собираюсь поспать. Слышу мужской голос: «Девушка, вы заняли мое место!» Стоит парень и показывает мне свой билет. Достаю свой. У нас билеты на одно место! Пока едем, знакомимся. Выясняется, что он должен был уехать 30-го, но задержался и купил билет на 31-е. Так я познакомилась со своим первым мужем. © Подслушано / Ideer
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Мой 17-летний сын устроился на работу. Мы не заставляли его работать, просто обозначили, что больше не будем оплачивать ему развлечения и бензин. А я очень люблю печь. Как-то мы с мужем обсуждали, что мне бы не помешала вторая стеклянная миска для моего комбайна. Тогда мне бы не приходилось мыть мою мерную миску после каждого нового слоя торта. Я упомянула это и забыла, так как обычно не покупаю себе вещи, которые не так уж и нужны. Рождественским утром я открыла подарок от сына, а там та самая стеклянная миска, о которой я говорила. Я никогда не просила его дарить мне подарки, не говоря уже о таких дорогих (подарок обошелся ему в целую смену на работе). Он просто знал, что это именно то, что я хотела. Я была так тронута, что угрюмый и надутый мальчик-подросток так внимательно отнесся ко мне, что не смогла сдержать слез. © Carrie Cadwallader / Quora
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Со мной новогоднее чудо случилось 6 лет назад. До сих пор с ним живу. © Hulia_Hulia / twitter
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Я живу в другой стране, и приехать к родителям получается не так часто — раза 2 в год. Но в прошлом году спонтанно купила билеты незадолго до Нового года, чтобы навестить их, и ничего им не сказала. Доехать туда в праздничный день оказалось еще той задачкой: прямой автобус отменили. Но я чудом нашла попутку, мы с водителем договорились, и за доплату он довез меня почти до дома. Я решила позвонить родителям, чтобы немножко подготовить к сюрпризу. Спрашиваю:
— Как дела? Что делаете?
— Вот как раз елку заканчиваем наряжать. Осталось повесить ангелочков. Вот думаем, кто будет вешать. (Помню эти игрушки еще с детства — одного ангела должна была повесить мама, одного папа и одного я.)
— Выходите на улицу, к вам Дед Мороз пришел.
— Да морозно у нас. На улицу холодно выходить, будем дома.
Пришлось так зайти, дверь была открыта. Они сначала не поняли, как это: 5 минут назад звонила с другой страны, а тут стою перед ними. Потом слезы счастья, объятия, и даже ангелочка своего успела повесить на елку. © Ir.ch / pikabu
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В 2004 году мои родители развелись, и мы с мамой и сестрой переехали. С финансами было совсем плохо, на рождественские подарки не было денег. Мои тетя и дядя немного помогали нам финансово, а начальник моей мамы купил мне и сестре кое-какие вещи. На само Рождество мы должны были поехать в Луизиану, чтобы навестить семью отца. Но машина моей мамы сломалась, уехать не получилось. Вместо этого мы праздновали канун Рождества с тетей и дядей. А потом пошел снег. Я впервые в жизни увидела настоящий снег. Если бы мы поехали в Луизиану, как и планировали, мы бы пропустили это. В итоге это Рождество стало лучшим, я никогда его не забуду. © skizmcniz / reddit
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Когда мне было 6 или 7 лет, ко мне перед Новым годом домой пригласили Деда Мороза. Это был не первый Дед Мороз, который приходил ко мне домой, и я очень хорошо знал, что Дед Мороз приходит с мешком. А тут пришел Дед Мороз без мешка. Я как сейчас помню свою растерянность и напряжение от того, что подарка не будет. Дед Мороз начал меня расшевеливать стишками, какой-то беготней по комнате, очень быстро напряжение спало, и я, как и любой ребенок, увлекся. В какой-то момент Дед Мороз подошел к елке, отодвинул широкий рукав своей шубы, и оттуда показался живой щенок! Я безумно мечтал о собаке, я просто бредил ею, но мама всегда говорила, что это нереально: жили мы в однокомнатной квартире — я, сестра и мама, ну куда еще собаку. Для меня это было и есть самое настоящее чудо. © Delfinov / pikabu
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Нет, я, конечно, все понимаю: теплый Новый год, дождь, плюсовая температура, мало снега. Но встретить 1 января ТАКОЕ я уж никак не ожидал! © rock17 / pikabu
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В детстве с сестрой рисовали пожелания на Новый год на листочке и приклеивали к окну для Деда Мороза. На Новый год на подоконнике стояли пакеты с подарками, и мама, делая вид, что это мусор, хотела их выкидывать, мы с сестрой начинали уверять, что это не мусор, а подарки. Мама искренне не верила нам, а мы прыгали и пытались убедить ее, что это все Дед Мороз, и поражались, как он так незаметно проносил их к окну. Спасибо родителям за новогодние чудеса. © Подслушано / Ideer
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Рождество-2017. Мой парень сделал мне предложение, и я согласилась. Это был сюрприз для меня, я не ожидала такого. Мое кольцо было упаковано в несколько коробок, и на крышке самой внешней коробки была этикетка с изображением миксера. От миксера я тоже была в восторге, но потом я посмотрела на своего парня — он стоял на одном колене и задал мне тот самый вопрос. Однозначно, то Рождество я запомню навсегда! © Alka Singh / Quora
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В Новый год так хочется верить в чудо. А чтобы сильнее верилось в это чудо, нужно его самим создавать. Года 4 назад, когда таксовал, надевал шапку, бороду, наряжал машину, закупался мандаринами и раздавал всем пассажирам. Реакция людей была одна: все начинали улыбаться. Какими бы хмурыми ни садились в авто, выходили с улыбкой. © NightFly / pikabu
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Я все-таки сделала это! Сделала то, о чем думала последние полгода! Я сегодня взяла собаку из приюта. Даже не из приюта, а из отлова. Песик, конечно, выглядит удручающе, худой, забитый, боится всего. Но мы справимся, обязательно. Вот для кого-то и случилось новогоднее чудо. © klepa_75 / twitter
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В декабре 1994 года папу сократили на работе, градообразующее предприятие задержало зарплату. У нас денег хватало на самый минимум. Я детским умом понимала, что просить подарок у родителей бессмысленно, да и мне деликатно объяснили, что у Деда Мороза тоже кризис. 1 января наступившего 1995 года иду к елке на всякий случай и среди веток обнаруживаю шоколадный батончик. Плакала от счастья и радости. © Подслушано / Ideer
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Год был где-то 94-й, Новый год. Денег не было, я маленькая совсем. Безумно хочется елку, но они дорогие, мама-одиночка не может позволить себе ее купить. И вот просыпаюсь я утром 31-го, а в коридоре елочка, красивая-красивая! Дед Мороз принес — счастья то, настоящее чудо. Много лет спустя разбираю я комод, а там рваные мамины перчатки. Спросила у нее, откуда. И узнала историю о том, как мама ночью пилила в лесу елку и пряталась, чтобы никто ее не увидел. А перчатки специально убрала подальше, чтобы я не увидела. Лучшее чудо. © Подслушано / Ideer
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Новогоднее чудо случилось: нашла 100 баксов в старом кошельке. © Lissy_Boxova / twitter
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Мои родители всегда поддерживали в нас веру в Деда Мороза и новогоднее чудо, даже когда мы с сестрой начали работать и жить отдельно. Несколько лет назад в декабре мне было очень тоскливо: у всех родственников и друзей были свои планы на новогоднюю ночь, а в личной жизни пару лет ничего не получалось. Я оставалась одна в своей квартире. Тогда я решила отправить письмо Деду Морозу — была слабая надежда на чудо. И я написала просьбу: встретить «своего» человека и взаимно полюбить. В конце письма пообещала больше времени и заботы уделять близким. На днях праздновали очередную годовщину с мужем, которого я встретила через несколько месяцев с момента отправки письма. Мое обещание периодически выполняем вместе. Хочется верить, что не просто так совпало, что действительно есть новогодняя магия. © Подслушано / Ideer
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После напряженного в финансовом отношении года было бы неплохо... Но, погодите, это действительно произошло. На этой неделе мой работодатель объявил, что начальная заработная плата для сотрудников моего уровня будет увеличена, а штатные сотрудники получат дополнительное повышение. Это свалилось на нас как снег на голову в канун Рождества. © galejprz / reddit
Так что верьте в новогоднее чудо, и оно обязательно случится. А может, и у вас уже есть такая история?