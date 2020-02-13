20 историй о том, как люди победили страшнейшего врага — собственный страх
Страх — это механизм защиты, что давал нашим предкам возможность уцелеть. Но сегодня мы очень далеки от тех условий, в которых когда-то он помогал выживать. В современном мире он скорее мешает. Мешает добиваться успеха, расслабляться, влияет на качество жизни. Поэтому в попытках разобраться с собственными фобиями люди ходят к психологу, рационализируют свои опасения, изучают техники релаксации и бросают себе вызов. Но одним это помогает, а другие так и продолжают бояться.
Мы в AdMe.ru выяснили, как люди борются с паникой, и узнали о способах, с помощью которых им все же удалось побороть свои страхи.
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Лет в 15 я боялась темноты: мерещились призраки. Однажды родители уехали, я проснулась ночью, свет в квартире отключили, а мне нужно в туалет. Я проскакала туда, осталось вернуться под одеялко. Я вздохнула и заорала на весь дом: «Да я вас щас, монстры!» Тут из темноты мне ответили: «Ты обалдела, что ли?» Я застыла и слушала, как мне навстречу идет сама смерть. «Смерть» включила свет, и жмурясь, проговорила маминым голосом: «Ты что тут разоралась среди ночи? Сначала бегаешь как конь, а теперь орешь». © Marianna675 / Pikabu
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Боязнь летать — мания тотального контроля. Ты не можешь контролировать самолет, спуск, скорость, оттого и боишься. Нужно научиться доверять. Я сажусь в кресло и сама себе говорю, что за штурвалом опытный пилот, даже два, они хотят мягко приземлиться даже больше меня, они умеют управлять этой штукой, а я даже при всем желании с самолетом не справлюсь. Поэтому на время полета считаю себя ответственной только за то, что зависит от меня: не загромождаю проходы, пристегиваю ремень, успокаиваю детей, отвлекаю себя. © katenok_13 / livejournal
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Мне 17 лет, всегда боялся знакомиться с девушками. Каждый вечер катаюсь на велосипеде. Сегодня еду домой. Вижу, идет по улице довольно миловидная девушка. Проехал мимо. А потом поспорил с собой: «Я дурак, если не попробую взять у нее номер телефона». Разворачиваюсь, догоняю, торможу, здороваюсь, прошу номер. Она тоже поздоровалась, улыбнулась, но сказала, что телефон дать не может. Все время я боялся, что мне откажут, и потому не мог подойти к девушке, а оказалось, в отказе нет ничего страшного, нельзя понравиться всем. Несмотря на то что номер телефона мне не дали, я все равно доволен как слон, ведь я понял, что стоит вести себя с девушками более уверенно. © toommaatt / Pikabu
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Я боялся принимать сложные решения, но потом начал задавать себе вопрос: «Что самое ужасное может случиться?» И проигрываю, заранее переживаю самый плохой сценарий. Часто понимаю, что бояться даже скверного результата было смешно. Мой девиз: отвлеки себя от страха. © SeegurkeK / reddit
- Ребята, я отправился в дайвинг в океане и победил свой страх. Я больше не боюсь воды!
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У меня были страхи перед обнаружением различных заболеваний, ко всему прочему я довольно мнительна и тревожна. Но вот подошло время планирования ребенка. Начать обследования не могла целый год, откладывала и отменяла записи к врачам, а потом решила начать хотя бы со стоматологии. И, знаете, втянулась. Это как уборка — иногда запускаешь какие-то ящики и полки в доме, незаметные глазу, и думаешь: «Надо бы там порядок навести», но открывать страшно — там же такое творится. В процессе обследования обнаруживаются, конечно, и неприятные вещи, но, если относиться к этому как к очищению и обновлению себя, дело идет легче. Попробуйте подумать об этом как о необходимой генеральной уборке своего тела. Оно у нас одно на всю жизнь. © siniza_v_ruke / livejournal
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Зеркала перестала бояться после того, как выключила свет и заставила себя сидеть перед ним. Главное — выбить из себя дебильную идею о том, что там что-то есть и оно может причинить тебе вред. © Kindoffoxes/ Pikabu
- Я раньше боялся темноты, лет до 14. Мы как-то на дачу поехали надолго, и запас еды иссяк. Дядя с братом поехали за продуктами, по дороге сломалась машина, поэтому позвонили и сказали, мол, будем на следующий день. Часов в 11 сидел в домике, смотрел телевизор. И тут выключается свет... Слышу скрип и понимаю, что дверь-то внизу я не закрывал и она, скрипнув, открывается. Дрожащими руками, включив фонарик на телефоне, нашел в комнате молоток и ничего умнее не придумал, как спрятаться за дверью. Стою, слышу свое сердцебиение, дверь начинает открываться. Лучшая защита — это нападение. Тут же с молотком выскакиваю и... слышу голос дяди: «Стоооой, мы пошутили». С тех пор я и не боюсь всякой фигни, а молча сжимаю кулаки и иду в бой. © Ankor95 / Pikabu
- Наконец столкнулась своим страхом и еще никогда не чувствовала себя счастливее.
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Я боялся ударить человека в лицо, думаю, многим парням знакомо. Я не ходил на бокс, о чем сильно жалел. Но как-то раз я увидел, что хулиган обижает щенка, и в этот момент я моментально переборол страх. © Legash / reddit
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В 2 часа ночи мой 8-летний сын закричал. Он лежал в кровати и плакал — испугался монстра. Я вспомнил, как сам справлялся со своими страхами в детстве — помогает смех и ассоциации. Сделай свой страх смешным и нелепым, и он уйдет. И это реально помогает.
— Представь, что этот монстр уменьшается в размерах, съеживается. Его глаза становятся как бусинки, у него появляется острый нос, и он превращается в ежика, который бежит за яблоком, смешно переваливаясь с боку на бок...
Мы с ним сыграли в игру, в которой он выступил в роли творца нового существа из того самого ужасного монстра. Мы добавляли к нему новые забавные детали: клоунский нос, уши слона. Сын сам не заметил, как увлекся. Он перестал плакать, дрожать. Заулыбался, а под конец даже засмеялся. Его страх прошел. Это был наш с ним маленький шажок по управлению своими страхами. © IvanBrk / Pikabu
- Это, конечно, не океан, но сегодня я победила свой страх и прыгнула прямо в эту глубокую штуку под названием Колодец Иакова.
- Был дикий страх звонить по телефону, писать сообщения, добавлять комментарии, общаться с новыми людьми. Если кто-то разговаривает, стоя слишком близко, то после общения с этим человеком невероятное желание забиться в угол, заплакать и помыться. Лучше с хлоркой. Теперь я могу смотреть собеседнику в глаза — долго и упорно вырабатывала эту привычку. Не знаю, кому как, однако мне побороть страх перед общением помогли просьбы подсказать дорогу. Естественно, сначала нужно было морально готовиться по полчаса. © Purple.mist / reddit
- С детства боюсь гопников и пьяных. Недавно мама меня отправила в магазин за молоком. Выхожу я из квартиры, а там сидят двое на кортах. Дверь-то закрыла, отдышалась малость, а мать строго так: «Иди давай уже!» Ну я вдохнула-выдохнула, сделала покерфейс и пошла мимо них, пританцовывая. Они меня взглядом проводили, и, как только я оказалась этажом ниже, в моей крови оказалось столько адреналина, что я не выдержала и, топоча ногами, стремглав побежала вниз, прокричав при этом дурным голосом: «Ели мясо мужики, пивом запивааали!» С тех пор где-то месяц я их не видела. А как увидела — не испугалась. © AgataRodionova / thequestion
- Очень боялась собак, не могла спокойно мимо щенков даже проходить. Однажды сильно заболела, сидела дома, и мой молодой человек подарил мне мое «чудовище» — французского бульдога. Он все время хотел гулять, и мы много гуляли, тусили с собачниками. И когда на меня какой-то пес рычал, моя собака бросалась и кусала его. Теперь я не боюсь собак. © AnnaChkalovskaya/ thequestion
- Еще год назад мой муж боялся собак и не думал заводить свою. Мне удалось убедить его вот так.
- Впервые я произносил речь перед публикой, когда мне было 7 лет. Это был провал, потому что я совсем не готовился. С тех пор очень боялся публичных выступлений, но они были необходимы в моей работе. Тогда перед каждой речью я начал практиковаться перед небольшой — буквально пара человек — дружелюбной аудиторией. Репетировал вопросы и ответы, неожиданные ситуации. Итог — выступаю с речами и презентациями по крайней мере раз в месяц на работе. Да, мне не нравится и я никогда это не полюблю, но главное — я могу это делать. © snuggleouphagus / reddit
- Я очень боялся стать отцом. Оказывается, любой может легко пройти через это и справиться. Я боялся брать кредиты. Оказалось, если усердно работать, его без проблем можно выплатить. Я ужасно боялся сменить профессию, однако стал действительно хорошо справляться с обязанностями на новой работе. Вывод: встреться со своими страхами. Хотя есть и альтернатива — ничего не делать со своей жизнью, но я не могу представить ничего хуже этого варианта. © d / reddit
- Я поборола свой страх перед пауками, устроившись работать администратором квеста, который находится в подвале. По крайней мере пока я там, то пауков не боюсь. Порой даже нежно трогаю пальчиком — проверить, могу ли. Это очень странно, потому что арахнофобия — самый, пожалуй, сильный страх. © Nadenka / thequestion
- Мы с моей девушкой на днях разговорились о страхах. Мол, кто чего боится и какие фобии существуют. Я знал, что она боится клоунов. Решили лечить фобию, столкнувшись лицом к лицу со своим страхом, — устроили фотосессию. Девушка сама создала образ клоуна с помощью аквагрима. Хоть и был создан он ее руками, менее жутким от этого не стал. Начали снимать. С девушкой все в порядке, она осталась довольна и, кажется, перестала бояться клоунов. © Kolumbietc / Pikabu
- Я боялся змей всю свою жизнь. Наконец в 23 года я решил, что пришло время противостоять своим страхам. Думаю, что справился с этим довольно хорошо.
- Боялся собак, пауков, пчел, шмелей, змей. Но сейчас намного меньше, только в первую секунду. Я просто решил подходить к своим страхам более логично. Например, если вижу паука, пытаюсь определить вид. Чаще всего, конечно, встречаются обычные домашние паучки, которые никакого вреда не приносят, а, наоборот, даже полезны. © smad74 / reddit
- Я боялся игл, врачей и вакцин и был полон решимости побороть этот страх. Появилась идея стать донором и сдать кровь. Я только что сделал свое 15-е пожертвование. Все еще немного волнуюсь, думая о визите в больницу, но стало намного легче. © botanicalfanatical / reddit
- В детстве я боялась стоматологов до дрожи в коленках. Так было, пока я не познакомилась с доктором Верой. В первую нашу встречу она показывала мне инструменты, с которыми работает, рассказывала, как действует анестезия, и даже разрешила потрогать модели челюстей, стоящие у нее на столе. Это был чистый восторг. Следующего приема ждала как праздника. Спустя 11 лет я поступила в медицинский университет на стоматологическое направление и стала зубным врачом. © DoktorElina / Pikabu
- Я всегда боялся птиц, но сегодня я победил этот страх. Этот попугай великолепен.
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Я очень боялся пчел, но с тех пор, как начал заниматься макросъемкой, страх ушел. Осталось перестать бояться ос, возможно, мне и их нужно фотографировать. © gp57/ reddit
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Раньше страх мешал мне делать то, что я хотел. Хочу пригласить симпатичную девушку — страх отвержения. Хочу попросить повышения — боюсь осуждения. А теперь у меня нет проблем с такими вещами. И я не преодолел эти страхи, а встретил другой, страшнее всех предыдущих, и имя ему — сожаление. Сейчас эта девушка уйдет, и я могу больше никогда ее не встретить. Не попросил повысить зарплату — упустил момент. Эта мысль пугает меня до чертиков и мотивирует. Меня все еще отвергают, и я все еще смущаюсь. Но я скажу вам одну вещь: мне удается знакомиться с красотками гораздо чаще, чем раньше. © Let_me_explain1733 / reddit
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Сплю и слышу сквозь сон: «Ма». Думаю, опять мелкая проснулась, прикинусь, что не слышу, — может, уйдет. Но нет же, опять слышу настойчивое: «Ма!» Поворачиваюсь — никого нет в комнате. Неделю боялась спать. Но однажды вечером засиделась допоздна, и вдруг сквозь открытое окно услышала карканье вороны, реально очень похожее на то самое «Ма!». Ворона, блин, чуть до инфаркта не довела. © innyska007 / Pikabu
Мы очень боимся не увидеть комментариев под этим материалом, так что у вас есть шанс избавить от страха целую редакцию, рассказав о том, как вы избавились от фобий или как боретесь с ними.
Фото на превью Marianna675 / Pikabu