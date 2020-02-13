20 историй о том, как люди победили страшнейшего врага — собственный страх

Лет в 15 я боялась темноты: мерещились призраки. Однажды родители уехали, я проснулась ночью, свет в квартире отключили, а мне нужно в туалет. Я проскакала туда, осталось вернуться под одеялко. Я вздохнула и заорала на весь дом: «Да я вас щас, монстры!» Тут из темноты мне ответили: «Ты обалдела, что ли?» Я застыла и слушала, как мне навстречу идет сама смерть. «Смерть» включила свет, и жмурясь, проговорила маминым голосом: «Ты что тут разоралась среди ночи? Сначала бегаешь как конь, а теперь орешь». © Marianna675 / Pikabu

Боязнь летать — мания тотального контроля. Ты не можешь контролировать самолет, спуск, скорость, оттого и боишься. Нужно научиться доверять. Я сажусь в кресло и сама себе говорю, что за штурвалом опытный пилот, даже два, они хотят мягко приземлиться даже больше меня, они умеют управлять этой штукой, а я даже при всем желании с самолетом не справлюсь. Поэтому на время полета считаю себя ответственной только за то, что зависит от меня: не загромождаю проходы, пристегиваю ремень, успокаиваю детей, отвлекаю себя. © katenok_13 / livejournal

Мне 17 лет, всегда боялся знакомиться с девушками. Каждый вечер катаюсь на велосипеде. Сегодня еду домой. Вижу, идет по улице довольно миловидная девушка. Проехал мимо. А потом поспорил с собой: «Я дурак, если не попробую взять у нее номер телефона». Разворачиваюсь, догоняю, торможу, здороваюсь, прошу номер. Она тоже поздоровалась, улыбнулась, но сказала, что телефон дать не может. Все время я боялся, что мне откажут, и потому не мог подойти к девушке, а оказалось, в отказе нет ничего страшного, нельзя понравиться всем. Несмотря на то что номер телефона мне не дали, я все равно доволен как слон, ведь я понял, что стоит вести себя с девушками более уверенно. © toommaatt / Pikabu